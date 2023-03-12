2023/03/12,
印太

【東南亞週報】緬軍選舉可能延至2025｜中國女星穿泰國學生制服掀風潮｜前大馬首相慕尤丁被捕

【東南亞週報】緬軍選舉可能延至2025｜中國女星穿泰國學生制服掀風潮｜前大馬首相慕尤丁被捕
1月4日，緬甸軍事總司令敏昂萊在首都在奈比多閱兵，以紀念緬甸獨立日。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

緬甸軍政府原先計劃在今年8月舉辨的選舉，因緬軍於今年2月延長緊急狀態6個月因而延期，不過根據《緬甸環球新光報》3月10日報導，緬甸移民暨人口部長明吉愛（Myint Kyaing）日前表示，全國人口普查將於2024年10月1日至15日舉行，這意味著軍政府將延後大選，外界預測可能要到2025年才會舉辦。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第213期，為讀者挑選2023年3月4日至3月10日期間，有關緬甸、印尼、泰國、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

緬甸｜軍政府宣布2024年10月進行人口普查 暗示選舉將延至2025年

根據緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）3月10日報導，緬甸移民暨人口部長明吉愛（Myint Kyaing）日前表示，全國人口普查將於2024年10月1日至15日舉行，這意味著軍政府將延後大選，外界預測可能要到2025年才會舉辦。

軍政府原先計劃在今年8月舉辨的選舉，因緬軍於今年2月延長緊急狀態6個月因而延期。緬軍領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）曾在2月軍政府內閣會議中表示，進行全國人口普查才能確保該國約5400萬人口的投票名單「正確」。這意味著，該國不太可能在人口普查完成前舉行選舉。敏昂萊也強調，只有在國家「穩定」時，才會舉行新的民意調查。如今，緬甸政府宣布在明年10月進行人口普查，暗示著該國的大選將再度延期。

觀察人士表示，軍政府提議的任何選舉最早預計將於2025年舉行，因為整理數據和發布報告需要幾個月的時間。觀察人士也表示，該政權可能會在此之前延長軍事統治。

根據緬甸伊洛瓦底江雜誌社報導，軍政府上月頒布「政黨登記法」（Political Parties Registration Law），要求政黨在軍政府任命的聯邦選舉委員會重新登記。目前已有14個政黨重新登記。該政權也已招標提供投票所所需的設備，並計劃投入電子投票。

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Photo Credit: GettyImages
2021年，緬甸民眾站在鎮暴警察前抗議軍政府政變。

印尼｜印推租稅減免 獎勵企業投資新都努山達拉

為吸引企業投資印尼新都努山達拉（Nusantara），佐科威政府在3月6日祭出多樣獎勵措施，特定年限前投資，或是投資達一定金額的企業，將享有一定租稅減免，免稅期最高達25年。

佐科威在2019年4月拍板，將首都遷移至爪哇島外，新首都將設於東加里曼丹省，並於2022年命名新都努山達拉。新都努山達拉占地26萬公頃，將分階段施工，政府將於2024上半年正式宣布努山達拉為新首都，總統府、四個中央部會將首先於該年8月遷到努山達拉。據估計，整體建都將花費320億美金以上，其中約20%由政府預算支出；預計2045年完成，為印尼2045願景（Vision of Indonesia 2045）重要的一環。

佐科威政府在本週祭出獎勵措施，像是企業在基礎建設、購物中心、醫療設施等投資額達65萬745美金（約新台幣2千萬）者，可免除公司稅。在努山塔拉營運的銀行和保險業者，在2035年前投資，最多可享25年免繳所得稅；在2045年前投資者，最多可享20年。此外，企業若將總部或區域辦公室設立於努山塔拉，也會有相關獎勵。官員表示，目前已和來自馬來西亞、中國、美國等企業簽署超過100張意向書；或是已經和多家企業洽談投資事宜，像是馬斯克（Elon Musk）的公司SpaceX

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Photo Credit: GettyImages
印尼新都努山達拉

泰國｜中國女星掀風潮 遊客穿泰國學生制服打卡成流行

中國女星鞠婧禕於2月時，在社交媒體上發布其在泰國曼谷穿著泰國學生制服的貼文，再度掀起泰國學生制服風潮，許多中國遊客前往泰國時仿效該貼文。泰國學生制服在疫情前就非常受歡迎，但因疫情爆發而逐漸平息。

近期有許多年輕中國女遊客在前往泰國旅遊時，穿著泰國學生制服打卡拍照，模仿前述女星。不過，泰國當局警告此舉恐怕有觸法的可能，因此對該流行趨勢感到些許擔憂。

事實上，遊客若在泰國穿著印有學校名稱的制服，但並非該校學生，而讓他人誤會其為該校學生，可能被視為違反《學生制服法》，最高可判處1千泰銖（約新台幣880元）罰款。

不過，亦有泰國教育部及觀光部的官員對此趨勢表示支持，因為這有助於推廣泰國，提升能見度。泰國教育部長Trinuch Thienthong表示，他並不認為遊客穿著泰國學生制服會帶來任何問題，目前也並無犯罪案件因此而生，並表示日本學生制服亦廣受歡迎。

教育部永久秘書Atthapol Sangkhawasi則指出，《學生制服法》主要目的在於遏制有心人士在犯案時，穿著其他學校的制服以破壞該校名譽或遮掩其罪行。但同時他也認為，此流行趨勢將會幫助提升泰國觀光旅遊業，讓更多人認識泰國。

菲律賓｜菲民都洛島外海沈船漏油 發布災難狀態

菲律賓在2月28日發生一起貨輪燃油外洩事故，本週菲國當局表示目前已鎖定沉船位置，並將採取措施，防止漏油災情進一步擴大。

2月28日在菲律賓東民都洛省（Oriental Mindoro）外海發生貨輪MT Princess Empress沉船事故，目前造成沉船事故原因為何尚不明朗，船上20名船員已全數被救起，然而船上近80萬升的工業用燃油發生外洩。沿岸居民因漏油造成的汙染，有出現噁心、嘔吐等反應。

事故發生後有關當局已經採取緊急應對措施，成立專門工作小組，並對岸邊附近9個城鎮發布禁漁令和災難狀態（state of calamity）。菲律賓環境與自然資源部3月6日表示，目前已透過水下無人載具來確認沈船的位置，並調查船體油箱內還有多少油，來進一步防止剩餘油料外洩以及取出油料。

據菲律賓大學的評估，此次漏油事故可能導致3.6萬公頃珊瑚礁受到汙染。漏油事故除了造成當地漁民經濟損失之外，影響範圍也擴及到附近的潛水勝地，如位於民都洛島外海的佛得角通道（Verde Island Passage）和阿波環礁（ Apo Reef ），還有巴拉望的二次大戰沉船。

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