2023/03/12,
歐洲

薪資追不上通膨，德國柏林等4機場地勤1個月內2度罷工，影響數萬名乘客

薪資追不上通膨，德國柏林等4機場地勤1個月內2度罷工，影響數萬名乘客
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我們想讓你知道的是

德國服務業工會宣布將於明日號召德國4個機場的地勤人員舉行罷工，這是德國機場在1個月內的第2次罷工。德國機場多年來一直存在著地勤人員夜間和假期工作的薪資糾紛。德國服務業工會漢堡分公司表示：「雖然機場公共部門工作人員已獲得在未來27個月內定期加薪2%，以及一次性支付的1500和1000歐元獎金，但鑑於每年的通貨膨脹率，這還不夠約9%。」

據《路透社》、《THE LOCAL de》綜合報導，德國服務業工會（ver.di）宣布將於明（13）日，號召德國4個機場的地勤人員（包括保安人員和飛機維修人員）在包括首都柏林在內的北部機場舉行罷工，並稱這可能會導致乘客等待時間延長和航班取消，影響至少數萬名乘客的飛航計畫。

罷工將影響位於柏林的國際機場，以及位於漢堡、漢諾威和不來梅等區域的較小型機場。

所有於13日從柏林出發的航班（約200個航班）都被取消，影響約2萬7千名乘客。漢堡機場也取消了所有出發航班。不來梅機場甚至取消了所有出發和到達的航班。

薪資追不上通膨

德國機場多年來一直存在著地勤人員的夜間工作、週末和國定假期工作薪資糾紛。這次罷工，就是為了要求提高機場地勤人員假日和夜間工作的薪水及加班費。

德國服務業工會在聲明中呼籲：「請為在凌晨、假日等『不利』時間工作的機場保安人員提供適當的報酬。」並說道：「自2006年以來，這些機場保安人員的薪水沒有獲得改善。而我們自2013年以來，一直陸續地在為他們談判『加薪』。」

德國服務業工會還要求為其所代表的公共部門工作人員增加10.5%的薪水，或者至少每月額外增加500歐元薪水，以幫助員工應對不斷上漲的生活成本。

德國服務業工會的漢堡分公司表示：「雖然公共部門工作人員已獲得在未來27個月內定期加薪2%，以及一次性支付的1500和1000歐元獎金，但鑑於每年的通貨膨脹率，這還不夠約9%。」

「由於通貨膨脹和COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響，許多家庭在過去幾年中損失了很多錢。」德國服務業工會駐漢堡代表拉爾斯．斯圖布 （Lars Stubbe）說。

工會警告會有更多罷工

德國服務業工會和公共部門雇主之間的前幾輪談判已經破裂，工會警告預計會有更多罷工。

這是柏林、漢堡、不來梅和漢諾威機場在1個月內的第2次罷工。

這些為漢莎航空（Lufthansa）、易捷航空（easyJet）和法荷航集團（Air France-KLM）等航空公司提供服務的機場罷工將從凌晨開始，並在深夜結束。

德國機場當局已要求所有預訂了13日從受影響機場起飛航班的乘客聯繫他們的航空公司，以做出其他安排。

根據歐盟法律，如果航班被取消、超賣或延誤超過3小時，乘客通常可以獲得600歐元左右的賠償。但是，這僅適用航班延誤或取消歸因於航空公司的情況下，而不適用於其他情況。

新聞來源

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核稿編輯：翁世航


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