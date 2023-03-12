2023/03/12,
運動

跆拳女將羅嘉翎揮別過磅陰霾於荷蘭公開賽奪銅，18歲小將黃映瑄奪金

跆拳女將羅嘉翎揮別過磅陰霾於荷蘭公開賽奪銅，18歲小將黃映瑄奪金
跆拳女將羅嘉翎於荷蘭公開賽奪銅牌 Photo Credit: Taiwan in the Netherlands臉書粉絲頁

我們想讓你知道的是

台灣跆拳道代表隊今日在荷蘭公開賽（Dutch Open Taekwondo Championships）為台灣踢下一金二銀二銅的好成績。其中東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，揮別之前在美國公開賽的過磅陰霾，奪本季首面獎牌。而年僅18歲的小將黃映瑄表現穩定且亮眼，從今年2月的富吉拉公開賽開始，到接續的加拿大、美國及這次的荷蘭公開賽，皆有奪牌，這次的荷蘭公開賽更奪得金牌。

Taiwan in the Netherlands》臉書粉絲頁，今（12）日上午放上貼文慶賀，台灣跆拳道代表隊今日在荷蘭恩荷芬（Eindhoven）舉辦的荷蘭公開賽（Dutch Open Taekwondo Championships）為台灣踢下一金二銀二銅的好成績。

獲獎的分別是：

  • 黃映瑄（女子46公斤級）金牌。
  • 蘇柏亞（女子53公斤級）銀牌。
  • 黃昱翔（男子58公斤級）銀牌。
  • 羅嘉翎（女子57公斤級）銅牌。
  • 邱義睿（男子68公斤級）銅牌。

揮別過磅陰霾奪本季首面獎牌

其中東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎，因先前在美國公開賽過磅超重0.1公斤被判失格事件備受關注，當時即便馬上剪去長髮依舊無法出賽。

她這次在荷蘭公開賽以短髮造型重新出發。據《中央社》報導，羅嘉翎以2連勝挺進4強，但在4強賽輸給比利時女將亞塞曼妮（Raheleh Asemani），與亞塞曼妮並列銅牌，而這也是羅嘉翎個人本季的首面獎牌。

談到先前風波，羅嘉翎在接受《中央社》訪問時表示：「上次的事情要學著接受和警惕自己，因為3月比賽很密集，加上最近身體有點感冒，所以要更專心在把身體調整到比賽的狀況，也希望接下來的比賽都能踢出成績。」

跆拳道人才輩出

據《中華民國跆拳道協會 Chinese Taipei Taekwondo Association》臉書粉絲頁，年僅18歲的小將黃映瑄不但表現穩定且成績一次次越來越好。

從今（2023）年2月的富吉拉公開賽開始，到接續的加拿大、美國及這次的荷蘭公開賽，黃映瑄皆有奪牌，這次的荷蘭公開賽更奪得金牌，表現十分亮眼。

而這次的荷蘭公開賽結束後，部份選手將繼續留在歐洲參加接下來的比利時公開賽，《中華民國跆拳道協會 Chinese Taipei Taekwondo Association》臉書粉絲頁表示：「讓我們靜待佳音。」

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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