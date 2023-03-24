《隱藏的說客》：僅有3家店面的「鬼金棒拉麵」漲價被公平會發文調查，不但荒謬且嚴重不妥
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物價是否穩定當然要重視，但由公平會發文給鬼金棒這種規模的店家，應該無助於緩和物價上漲壓力吧。更重要的是，這對人力有限，正辦應放在維護競爭秩序的公平會來說，確已造成傷害，特別是專業形象和辦案時間排擠。讓公平會趕緊去查察不法聯合行為等競爭法案件，才能真正有助於防範不當漲價。
文：洪財隆
公平會身世
命名是件極其重要的事，因為名字常會影響自我認知，甚至外界期許。
「是不是生活周遭很多不公平的事或苦情，都可以向公平會檢舉投訴？」不時會有親朋好友跟我開類似玩笑。
來公平交易委員會（Fair Trade Commission, FTC）服務已經好一陣子，也曾認真推敲過這個行政部門的名稱由來。
因為亞洲的競爭法先行者日本、南韓也同此名稱，且台灣遲至一九九一年才完成立法並在隔年實施，所以機關名稱的由來，應是效法日韓的可能性居多。雖然「trade」的原意是交易，但使用上如果沒有特別交代，則多半指向國際貿易。
英文名稱帶有「fair trade」在這裡雖無關宏旨，但的確很容易產生誤解。在國際貿易領域一般譯作「公平貿易」，且有多種意涵。例如公平貿易運動（公平咖啡）、貿易政策中的反補貼及反傾銷措施，以及在和「自由貿易」相提並論時，代表一種貿易保護主義。
推測應該是由當初日本模仿美國的競爭法機關——「聯邦交易委員會」（Federal Trade Commission, FTC）的名稱，搬字過紙而來。無論如何，千萬別把美國的FTC翻譯成「聯邦貿易委員會」。
公平會的法定執掌和角色比較利益所在，應該還是在和市場交易有關的競爭議題上面。而且經濟效率和消費者福利（價格、品質和選擇）才是核心評判標準。
和其他價值相比，例如人人都琅琅上口的公平，經濟效率和消費者利益具有相對客觀和容易量化等優點，所以比較容易形成內外與前後一致的標準。這部分主要是來自經濟學的貢獻，更間接促進國際間競爭法機關的對話與合作，因為逐漸擁有更多的共通概念和語言。
那為何要促使市場有效競爭？首要理由在於，有效競爭等於是在鼓勵創新。
從需求面來看，如果需求固定，競爭必須互相取代，好比在「紅海」內自相殘殺（cannabilization）。創新則因為創造出新的品味或需求，有如開拓新「藍海」，可避免重疊；就供給面而言，創新等於是藉由更有效率的生產方式來降低成本，而且得以服務更多的消費者，因為更多的消費者得以享受原先付不起的消費。
其次，因為生產性或經濟資源有限（稀少性），人們最好還是透過市場競爭來爭取資源，這對整體社會的財富創造比較有利。不然的話就必須藉由政治運作或親疏關係等途徑來從事資源分配，非但沒有效率，而且難以預測。
尋租或競租行為（rent-seeking），講的就是這種浪費社會資源的現象。好比為了職位升遷，大家都拼命送禮給長官，這些送禮行為本身沒有為整體社會貢獻任何產值，也就不具生產力。
這些經濟學分析並沒有訴諸公平與否，主要仍是經濟效率考量。廠商針對個別消費者「差別待遇」訂價、取價，可能違反競爭法這件事，倒是個有趣例外。
就同一商品，差別訂價可讓賣方針對不同類型的消費者賣出不同的價格。推到極致就是「完全差別取價」，亦即針對每個消費者都依其心中的願付價格來訂價。由於比起單一價格，差別訂價將有更多消費者買到商品或被服務，可說更符合經濟效率的標準和要求，甚至更接近完全競爭市場的水準。
然而，相信絕大部分的人都會同意，如果廠商藉由個資蒐集等方法，在偵測並察知消費者的「願付價格」之後，透過完全差別訂價來榨取「消費者剩餘」，而且全部轉成「生產者剩餘」，這件事並不公平。
一筆交易會發生，隱含這筆交易同時會對消費者和生產者帶來好處，並為整體社會創造價值。對消費者有利的部分稱之為「消費者剩餘」，因為消費者從事此筆交易所獲得的效用，會超過市場評價（供需均衡價格），否則一開始不會願意購買。對生產者來說，也是如此。生產者願意從事生產並交易，是因為會從中得到「生產者剩餘」，亦即市場評價（供需均衡價格）超過生產成本，否則一開始不會願意從事生產。至於特定交易中，到底是消費者或生產者拿到比較多的剩餘？則取決於雙方的議價能力或市場供需條件。
「完全差別取價」的例子很能夠說明，在競爭法上經濟效率並非一切。此一商業模式以往只存在於教科書中，但隨著網路與數位經濟的崛起，未來應該很快就會出現案例。
不能也不宜直接管制物價
逢年過節或一如物價蠢蠢欲動的時刻，公平會總是會被點名，出面扮演「道士嚇鬼或抓鬼」的角色，呼籲各方切莫以身試法。
特別是在春節前夕，我自己就簽過好幾次擬辦單，針對一般年貨或手搖杯的價格，是否有聯合調漲之嫌立案調查。
民主政治就是民意政治，一定程度也是表演政治，此時此刻透過宣示或具體措施，替人民「看緊荷包」，誰曰不宜？
對同是政府機關的公平會而言，和物價有關的部分，主要則是關於不法聯合漲價行為。一般的物價除非法令另有規定（例如疫情期間的口罩等防疫物資），否則不僅管不得，也管不來。
此外，對經濟學原理稍有涉獵的人都知道，如果是一般性的物價水準，主要是總體經濟現象。就個別商品或勞務價格的決定，在自由經濟的體制下，除非違反法律禁制規定，否則應屬企業的營業自由。
市場經濟的核心精神乃在於價格機制。價格攜帶著極其重要的市場供需訊息，甚至可以有效分配風險（誰願意承擔、承擔多少）。一旦價格受到扭曲，不僅傷害靜態的資源配置，長期而言更會影響創新活動。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。