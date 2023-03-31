2023/03/31,
運動

《樂齡族力量訓練的第一本書》：沒有痛苦，就沒有收穫？這絕對是過時的想法

《樂齡族力量訓練的第一本書》：沒有痛苦，就沒有收穫？這絕對是過時的想法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

目標是持續運動下去，也許是坐著或是徒手，用任何形式都可以。你可以視身處環境自由發揮創意來運動。但如果你不確定該怎麼做，可以尋求專業人士的幫助，諮詢私人教練、物理治療師，或是去問醫生。

文：佩姬．威納（Paige Waehner）

如何獲得並保持運動的動機

運動給我們帶來很多好處，這點無庸置疑。多運動可以增強我們日常生活各方面的能力，無論是身體上還是心理上都是，這樣的證據並不少見。事實上，許多醫生甚至像開藥一樣替病人開立運動處方，因為他們知道運動可以：

  • 降低血壓。
  • 改善睡眠。
  • 改善性生活。
  • 緩解憂鬱和焦慮。
  • 改善心臟健康。
  • 幫助預防或管理某些類型的癌症。
  • 增加信心。
  • 幫助減重，避免糖尿病和代謝症候群等疾病。

當然，運動的好處還有更多。有趣的是，這些知識並無法讓訓練變得更容易，因為知道某件事對我們有好處，並不代表我們就會自動去做。

比如說，我們都知道多吃蔬果有益健康，但當我們肚子餓時，不代表我們最先想找來吃的食物就是青菜水果。對我們好的事就應該要去做，去做對自身有利的事，我們骨子裡應該有這樣的動機存在才對！但身為人類，我們也總是在尋找輕鬆好走的路，用最少的力氣來獲得最大的報酬。我們就是這樣，對吧？

由於運動與訓練看起來就像是另一種工作，這就是為什麼很多人即使知道運動很好卻不喜歡運動，但我們還是可以通過一些方法來獲得運動的好處，這些方法是值得我們花心思的。

這些方法就是本章要討論的——創造自主訓練的動機，而這種動機時常始於「行動」，而非欲望。

不同類型的動機

動機的來源各異，但我們可以從兩種不同的層面來看待它們：（1）內在動機，意指驅使我們行動的力量來自內部；（2）外在動機，意指推動我們的因子來自外部。

內在動機

我們激勵自己行動的方法之一，是在內心中擁有一些可以幫助我們實現外部目標的動力，這種動力通常跟我們樂在其中的事情有密切關係。樂在其中的事可能是我們打從心底想要完成的事情，或是特別擅長與具有競爭優勢的事項，或者是單純會讓我們感到高興與滿足的事情。

對某些人來說，運動與訓練本身就是目標。但對其他人來說，運動只是手段，並非他們所追求的最終目標。這並不意味著他們不想變健康，這只是指他們的興趣不在運動，他們覺得有意義以及能夠樂在其中的事不在運動上面。如果你想把運動變成內在動機，你就需要把原本的興趣、喜歡的東西或是對你有意義的事物跟運動產生連結。

比如說你喜歡園藝、喜歡跟小孩或兒孫玩、想在日常活動中有更佳的表現，你就必須保有強健的身體。這些對你有意義的事可以開始跟運動產生連結，逐漸使運動變成你的內在目標，這些目標不用外在驅使，你內在自然會產生動力去努力實現。

下面是一些跟運動相關的內在目標：

  • 固定時間去散步，目的是為了可以在自己喜歡的園藝或家務中維持耐力。
  • 跟你的小孩或孫子女一起玩遊戲，單純只是為了好玩。
  • 想要持續訓練保持強壯的身體，為的是維持本來就有的運動嗜好。
  • 想要參加當地的比賽，目的是為了好玩、為了做公益，或是為了陪伴你所愛的人。

這些是我們喜歡的目標，我們覺得有趣，並且能從中得到對我們很重要的東西。

想想有人被診斷出患有乳腺癌，或其他突然改變他們生活的疾病。這可能是他們需要更健康地生活的動力，僅僅是因為他們想要感覺更好並改善疾病的結果。

這種內在目標很棒，可以驅動各種行為，但這並不是我們激勵自己的唯一方式，還有其他方法可以讓我們繼續實現我們的目標。對許多人來說，最有推動力的是「外在目標」。

外在動機

即使我們不想承認，但大多數人都知道：運動與訓練本身並不是我們努力的目標。

我們當然知道運動對我們有好處，也知道我們需要它……但是，就像肚子餓時我們時常會選擇通心粉和奶酪而非青花菜一樣，需要的東西往往不是我們的首選。

那正是我們需要外在動機協助的地方。有內在目標驅動我們前進很好，但外部力量也能促使我們做出改變。

利用這兩類動機可以落實規律運動。多數人都會仰賴一定分量的外在動機，像是：

  • 減重。
  • 保持身體健康。
  • 讓所愛的人快樂。
  • 更好的外表。
  • 認識新朋友。
  • 穿得下尺寸更小的衣服。
  • 只是想要有更良好的自我感覺。

通常你運動的動力是由內外兩種動機混合而成，只要能使你動起來，不論你的動力來自何處都可以。可能今天的動力來源是想減肥，另一天是想要變健康。無論你找到的理由為何，只要能開始運動，都是好的理由。

真正的關鍵是，你要主動去尋找理由，而不是被動等它來找你。多數人都不會一起床就興奮地想要出門運動，是吧？大多數人在出門運動的路上都會遇到障礙，所以第一步是先認出障礙有哪些……是的，開始邁出自己的第一步吧。

改變的障礙

障礙到底在哪裡？現在我們來一探究竟。我們通常很會替自己「找理由不去運動」，這件事很多人都非常擅長。無論你稱它們為「理由」還是「藉口」，它們通常等同於一件事——障礙。

不去運動的理由可以找出一籮筐，其中有些是有道理的，有些如果提前了解，可以找到方法加以排除。

受傷的恐懼

害怕受傷出自一種本能的恐懼，這是一種保護機制，使我們能在日常生活中避開各種可能受傷的情況。有些人可能比較不懂得害怕，很認真地投入訓練，努力舉起更大的重量，或是把重量朝不同的方向移動，他們有時甚至不知道這樣做的目的何在，也很可能把自己練到受傷。

這就是本書的訓練計畫可以提供協助的地方。我們不僅會解釋每個動作，還會教你一步一步完成每個動作，你也會有時間去練習和完善自己的動作。

運動也需要一段學習期，我們會給你時間去觀察身體在不同動作練習後的反應，並進行相應調整。你還可以做一些其他的事情來減少恐懼心理，讓自己感覺更自在，像是：

a. 去看醫生：你可能會擔心沒病也可以去看醫生嗎？但這就是醫生存在的意義之一。如果你有任何疑慮，請將它們寫下來並逐一詢問醫生的意見。把所有的疑慮都解決了之後，你才會有信心進入這份訓練計畫，這筆健康投資也會比較安心。

b. 謹慎行事：訓練中只要你對這個動作有疑慮，請直接跳過。我帶過各式各樣的學員訓練，如果他們覺得身體怪怪的，我們就會停下來。因為練習動作還有很多，總是有替代的。


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