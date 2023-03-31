《樂齡族力量訓練的第一本書》：沒有痛苦，就沒有收穫？這絕對是過時的想法
我們想讓你知道的是
目標是持續運動下去，也許是坐著或是徒手，用任何形式都可以。你可以視身處環境自由發揮創意來運動。但如果你不確定該怎麼做，可以尋求專業人士的幫助，諮詢私人教練、物理治療師，或是去問醫生。
文：佩姬．威納（Paige Waehner）
如何獲得並保持運動的動機
運動給我們帶來很多好處，這點無庸置疑。多運動可以增強我們日常生活各方面的能力，無論是身體上還是心理上都是，這樣的證據並不少見。事實上，許多醫生甚至像開藥一樣替病人開立運動處方，因為他們知道運動可以：
- 降低血壓。
- 改善睡眠。
- 改善性生活。
- 緩解憂鬱和焦慮。
- 改善心臟健康。
- 幫助預防或管理某些類型的癌症。
- 增加信心。
- 幫助減重，避免糖尿病和代謝症候群等疾病。
當然，運動的好處還有更多。有趣的是，這些知識並無法讓訓練變得更容易，因為知道某件事對我們有好處，並不代表我們就會自動去做。
比如說，我們都知道多吃蔬果有益健康，但當我們肚子餓時，不代表我們最先想找來吃的食物就是青菜水果。對我們好的事就應該要去做，去做對自身有利的事，我們骨子裡應該有這樣的動機存在才對！但身為人類，我們也總是在尋找輕鬆好走的路，用最少的力氣來獲得最大的報酬。我們就是這樣，對吧？
由於運動與訓練看起來就像是另一種工作，這就是為什麼很多人即使知道運動很好卻不喜歡運動，但我們還是可以通過一些方法來獲得運動的好處，這些方法是值得我們花心思的。
這些方法就是本章要討論的——創造自主訓練的動機，而這種動機時常始於「行動」，而非欲望。
不同類型的動機
動機的來源各異，但我們可以從兩種不同的層面來看待它們：（1）內在動機，意指驅使我們行動的力量來自內部；（2）外在動機，意指推動我們的因子來自外部。
內在動機
我們激勵自己行動的方法之一，是在內心中擁有一些可以幫助我們實現外部目標的動力，這種動力通常跟我們樂在其中的事情有密切關係。樂在其中的事可能是我們打從心底想要完成的事情，或是特別擅長與具有競爭優勢的事項，或者是單純會讓我們感到高興與滿足的事情。
對某些人來說，運動與訓練本身就是目標。但對其他人來說，運動只是手段，並非他們所追求的最終目標。這並不意味著他們不想變健康，這只是指他們的興趣不在運動，他們覺得有意義以及能夠樂在其中的事不在運動上面。如果你想把運動變成內在動機，你就需要把原本的興趣、喜歡的東西或是對你有意義的事物跟運動產生連結。
比如說你喜歡園藝、喜歡跟小孩或兒孫玩、想在日常活動中有更佳的表現，你就必須保有強健的身體。這些對你有意義的事可以開始跟運動產生連結，逐漸使運動變成你的內在目標，這些目標不用外在驅使，你內在自然會產生動力去努力實現。
下面是一些跟運動相關的內在目標：
- 固定時間去散步，目的是為了可以在自己喜歡的園藝或家務中維持耐力。
- 跟你的小孩或孫子女一起玩遊戲，單純只是為了好玩。
- 想要持續訓練保持強壯的身體，為的是維持本來就有的運動嗜好。
- 想要參加當地的比賽，目的是為了好玩、為了做公益，或是為了陪伴你所愛的人。
這些是我們喜歡的目標，我們覺得有趣，並且能從中得到對我們很重要的東西。
想想有人被診斷出患有乳腺癌，或其他突然改變他們生活的疾病。這可能是他們需要更健康地生活的動力，僅僅是因為他們想要感覺更好並改善疾病的結果。
這種內在目標很棒，可以驅動各種行為，但這並不是我們激勵自己的唯一方式，還有其他方法可以讓我們繼續實現我們的目標。對許多人來說，最有推動力的是「外在目標」。
外在動機
即使我們不想承認，但大多數人都知道：運動與訓練本身並不是我們努力的目標。
我們當然知道運動對我們有好處，也知道我們需要它……但是，就像肚子餓時我們時常會選擇通心粉和奶酪而非青花菜一樣，需要的東西往往不是我們的首選。
那正是我們需要外在動機協助的地方。有內在目標驅動我們前進很好，但外部力量也能促使我們做出改變。
利用這兩類動機可以落實規律運動。多數人都會仰賴一定分量的外在動機，像是：
- 減重。
- 保持身體健康。
- 讓所愛的人快樂。
- 更好的外表。
- 認識新朋友。
- 穿得下尺寸更小的衣服。
- 只是想要有更良好的自我感覺。
通常你運動的動力是由內外兩種動機混合而成，只要能使你動起來，不論你的動力來自何處都可以。可能今天的動力來源是想減肥，另一天是想要變健康。無論你找到的理由為何，只要能開始運動，都是好的理由。
真正的關鍵是，你要主動去尋找理由，而不是被動等它來找你。多數人都不會一起床就興奮地想要出門運動，是吧？大多數人在出門運動的路上都會遇到障礙，所以第一步是先認出障礙有哪些……是的，開始邁出自己的第一步吧。
改變的障礙
障礙到底在哪裡？現在我們來一探究竟。我們通常很會替自己「找理由不去運動」，這件事很多人都非常擅長。無論你稱它們為「理由」還是「藉口」，它們通常等同於一件事——障礙。
不去運動的理由可以找出一籮筐，其中有些是有道理的，有些如果提前了解，可以找到方法加以排除。
受傷的恐懼
害怕受傷出自一種本能的恐懼，這是一種保護機制，使我們能在日常生活中避開各種可能受傷的情況。有些人可能比較不懂得害怕，很認真地投入訓練，努力舉起更大的重量，或是把重量朝不同的方向移動，他們有時甚至不知道這樣做的目的何在，也很可能把自己練到受傷。
這就是本書的訓練計畫可以提供協助的地方。我們不僅會解釋每個動作，還會教你一步一步完成每個動作，你也會有時間去練習和完善自己的動作。
運動也需要一段學習期，我們會給你時間去觀察身體在不同動作練習後的反應，並進行相應調整。你還可以做一些其他的事情來減少恐懼心理，讓自己感覺更自在，像是：
a. 去看醫生：你可能會擔心沒病也可以去看醫生嗎？但這就是醫生存在的意義之一。如果你有任何疑慮，請將它們寫下來並逐一詢問醫生的意見。把所有的疑慮都解決了之後，你才會有信心進入這份訓練計畫，這筆健康投資也會比較安心。
b. 謹慎行事：訓練中只要你對這個動作有疑慮，請直接跳過。我帶過各式各樣的學員訓練，如果他們覺得身體怪怪的，我們就會停下來。因為練習動作還有很多，總是有替代的。
Tags：
當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。