2023/03/12,
政治

連勝文表態願忍心中不滿談「藍白合」，柯文哲回應：現在誰是藍，我都搞不清楚

連勝文表態願忍心中不滿談「藍白合」，柯文哲回應：現在誰是藍，我都搞不清楚
Photo Credit: GettyImages

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2024總統大選前哨戰開打，在連勝文表態願意與柯文哲合作、趙少康開記者會公布總統選舉民調結果後，為避免「三角督」現象令國民黨沒有勝算，「藍白合」話題聲量又被炒上檯面。但「藍白合」的關鍵人物柯文哲卻表示：「現在誰是藍，我都搞不清楚。」

2024總統大選前哨戰開打。由於民進黨籍的副總統賴清德近期聲勢大振，主張國民黨與台灣民眾黨（以下簡稱台民黨）「藍白合」的聲音頻頻出現。

據《品觀點》報導，Quickseek快析輿情資料庫分析自今（2023）年2月17日至3月10日，立法院開議以來網上關於「藍白合」的討論度，始終熱度不減。

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Photo Credit: Quickseek快析輿情資料庫

Quickseek快析輿情資料庫的圖表可以看出，「藍白合」討論度的高點落在3月9日「連勝文表態願意與柯文哲合作總統大選」時。

連勝文為「國家安危」忍住心中不滿「藍白合」

3月9日，國民黨副主席連勝文接受「新聞不芹菜」網路節目專訪，被主持人黃光芹問及若2024年大選陷入三角督，國民黨敗選機率大增，是否會願意以「非綠大聯盟」的概念與柯文哲進行整合，連勝文表示：「說實話，我絕對是國民黨裡面對老柯（指柯文哲）最有意見的人，即便是這樣我們都願意跟他談。」

連勝文接著告訴黃光芹，關於「藍白合」，他想到的是「國家安危」，就如其父連戰所述：「不希望後代子孫再受戰火摧殘」，基於這樣的理由，連勝文可以忍住心中的不滿與柯文哲談合作。

趙少康：非綠陣營一定要合作

無獨有偶，隔（10）日，資深媒體人趙少康召開記者會，發布中國廣播公司（以下簡稱中廣）委託蓋洛普民調公司進行的最新「2024年總統選舉民意調查」結果。結果指出，賴清德配鄭文燦的支持度是49.64%、侯友宜配朱立倫是34.02%、郭台銘配柯文哲支持度是37.09%。

趙少康向《菱傳媒》表示：「非綠陣營一定要合作，否則力量就會分散，國民黨有些人太自大，自以為光靠一黨的力量就可以獨霸天下，但沒有這種事情，能和民眾黨合作就合作，除非柯文哲不願意，否則該談總是要談，不能彼此王不見王。」

趙少康也在個人臉書發文說道：「目前民調假定的三組人馬中，雖然以賴清德支持度最高，不過把侯友宜加上郭台銘，支持度就有41.82%，超過賴清德，證明非綠陣營如果分裂，只會讓民進黨得利，國民黨要認清，賴清德不是陳時中，柯文哲也不是黃珊珊，2024如果出現『三角督』」，國民黨絕無勝算。」同時公開呼籲新北市長侯友宜：「盡早順應民意宣布參選，不要再等了，否則支持度不只已經從高峰往下走，等來等去未來可能還會更低。」

立委提名也要「藍白合」？

不只2024總統大選，對於立委提名是否和台民黨合作，國民黨主席朱立倫今（12）日接受《聯合新聞網》訪問時表示：「國民黨有黨的規章制度，但是總是在部分的一些地區，一定會有這樣的一個考量。」

而被問到是否考慮「藍白合」，朱立倫也對《聯合新聞網》說：「我說過非常多次，單靠國民黨的力量是不可能贏的，要團結一切可以團結的力量。所謂非綠的力量，包括不管來自支持藍色、白色，還是其他顏色的，都需要大家的力量可以團結在一起。」

柯文哲搞不清楚現在「誰是藍」，只能努力做自己

柯文哲今日上午與前立委蔡壁如一同出席「台灣民眾黨創新創業委員會」舉辦的創業合作日日春活動。

當被問及連勝文願意「藍白合」的議題時，柯文哲於接受《中央社》採訪時表示：「我個人肯定連勝文，能走出當年的對立，視野、格局都了不起，但『藍白合』的問題是，現在誰是藍，我都搞不清楚，現階段民眾黨還是要努力做自己，以後的事以後再講。」

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航


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