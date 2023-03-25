【小說】陳浩基《魔蟲人間1》選摘：「我被不知名的蟲子刺傷了，牠還鑽進我的身體裡！」

文：陳浩基

蟲Ⅱ．入侵

自從那天起，裕行成功地跟女孩認識了。

雖然也僅止於「認識」而已。

在「咖啡意外日」的翌日早上，女孩看到裕行時主動打招呼，裕行也給對方回禮。「早安」、「妳好」這些簡單的寒暄，裕行再窩囊也能作出應對。一星期後，裕行鼓起勇氣，打開話匣子。

「每天也看到妳買同款的麵包，味道真的那麼好嗎？」裕行把演練了上百次的話像念台詞般說出。

女孩子嫣然一笑，回答卻出乎裕行意料之外。

「你每天也吃同款的三明治，我也想知道味道是不是真的那麼好喔。」

裕行沒想過對方竟然有留意自己，一時間口舌呆鈍，答不上話。他本來預備了「那我下次也買一個來吃」、「很便宜嗎？這樣也好」、「原來是健康食品吶」之類的回應，奈何這時完全派不上用場。

「這、這一般啦......我只是懶得嘗新罷了。」裕行期期艾艾地笑著說。

「我也是。」女生笑道，隨即前去結帳，「明天見。」她回頭向裕行揮手。

「啊、再、再見。」裕行不知道自己露出了什麼表情，但事後一想，他的樣子一定蠢斃了。

之後，裕行在每天早上數分鐘的交談裡，漸漸增加了對女孩的認識。至少，他知道了女孩叫和美。

「原來你在國大新聞系念書？」和美指了指裕行身上印有大學校徽和學系名字的T恤。

「是的，二年級。」 裕行一邊啜著咖啡一邊說，心想穿這件衣服的決定果然沒錯。

「不難進嗎？」

「不難，我成績那麼爛也進了。」 相處日久，裕行不再那麼緊張，開始有餘暇說說俏皮話——雖然他的內心仍是小鹿亂撞，深怕自己失言留下壞印象。

和美噗哧一笑。

「明天見，裕行。」

裕行對和美的鍾情程度每天有增無減，他愈了解對方，便愈發自心底愛上這女孩。他無法否認他被和美的外表吸引，但隨著二人交談，他更察覺和美性格可愛之處，友善親切的談吐下有著一絲鬼靈精，偶然丟出一兩句充滿睿智的玩笑話，幽默之餘更拉近了兩人的距離。最教裕行驚喜的是，即使面對和美時往往面紅心跳，他竟然也能接過對方的玩笑，輕鬆有趣地回話。

他不知道和美怎麼想，但他自覺他們挺投緣，彷彿電波對上，即使相遇日子尚短，卻有種毋須言喻的默契。他沒有魯莽到立即向和美展開追求，他甚至不確定對方有沒有男朋友，他只知道他渴望留在她身邊，好好守護這個女孩子，讓她得到幸福。

他就是如此深情地戀上這個女生。

這樣的生活太美好了——裕行心想。這陣子，除了每天能和夢中情人閒談外，課業也輕鬆起來。因為上個學期裕行多修了學分，這個月開始他修的課數只有之前的一半，有不少時間讓他帶著相機到郊外拍照。

攝影是裕行唯一熱衷的興趣。透過相機的觀景窗，他覺得能夠掌握那個方框裡的世界，就像是和現實的煩惱隔絕，讓他置身於這個不真實的環境之內。將這份感覺捕捉、收進照片，裕行心頭便會浮現一股安心感，恍若他能夠活在那張照片裡，忘卻世間的苦楚與困惑。

初夏郊野的風景吸引著裕行。他不知道為什麼會對一望無際的草坡特別鍾愛，只是隱隱覺得自己能和大自然融為一體。他希望有朝一日能跟自己的伴侶在一望無際的草原上過著簡單平淡的生活 —當然，作為都市人的裕行明白這是不切實際的願望。

「人果然要回歸自然啊。」沐浴在陽光之中，裕行躺臥在青草地上，一邊回味著這天早上跟和美聊天的經過，一邊拿著簇新的相機往天空拍照。雖然裕行一向喜歡用底片的傳統相機，但數位相機愈來愈便宜，功能也愈來愈多，照片品質媲美底片沖洗出來的硬照，一想到不用買膠卷可以省下一筆，加上可以無限制地拍攝，裕行也得向科技低頭。

「喀嚓、喀嚓——」

在電子模擬的快門聲中，裕行拍下多幅照片。蔚藍色的天空、雪白的雲層、綠油油的草地、挺拔的大樹，構成一幅幅天然的美景。偶然有麻鷹展翅翱翔，在空中盤旋，為靜態的畫面添上一分活力。

裕行從相機細小的顯示螢幕裡，欣賞自己的作品。在剛才拍的第十八幅照片中，他發現了一個小黑點。

「這是什麼？」裕行按下放大鍵，長方形框框裡的景物不斷變大。那個小黑點慢慢展開，變成一個長條狀、暗紅色的影子。裕行無法判斷那東西的大小，只是它在空中停留著，似乎是會飛的小昆蟲。

裕行突然想起，拿起背包翻出一本相冊。那是上個月他到海邊拍的照片，他曾在一幅照片中見過類似的東西。

「對了。」在第二十三頁，以夕陽作為背景的一個路牌旁，有一個相同的黑影。裕行瞇起雙眼，把照片湊近臉龐，只能看出類似的輪廓。是某種小蟲子嗎？

裕行忽發奇想，把相機切換成連拍模式，往剛才發現小蟲的位置一口氣拍上過百幅照片。他細心地觀察，可是沒有什麼黑影、暗紅色的長條，或者會飛的昆蟲。

「還是別深究吧。」裕行再次躺在草地上，面上似笑非笑，奇怪自己會為一隻小蟲花上半小時的工夫。當他把思緒放到翌日早上跟和美談的話題時，突然發覺有東西在眼前飛過。

「喀嚓……」裕行連忙抓起相機，往空中猛拍。這次他在第二幅照片便看到那隻「蟲子」。

「這是什麼東西？」裕行對著畫面，心底湧出疑問。畫面中的小昆蟲外貌像毛蟲，身體呈暗紅色，看樣子大約有二至四公分長，可是牠沒有腳，只有翅膀。更奇怪的是，牠的翅膀不像金龜子或蜻蜓身上向外伸展的橢圓形薄片，而是很細小狹窄像長條狀的魚鰭，左右各有一片。與其說牠是昆蟲，不如說牠像是海洋生物，就像縮小了的海龍。最教裕行訝異的是，這樣的翅膀比例根本不可能支撐這身體讓牠飛起來。