TNL+ 2023/03/13,
印太

疫情、文化變革、能源價格上漲接連打擊，日本公共澡堂「錢湯」正在逐漸消失

疫情、文化變革、能源價格上漲接連打擊，日本公共澡堂「錢湯」正在逐漸消失
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

儘管面臨挑戰，前往澡堂對日本人來說不僅意味著清潔身體，更重要的是保存文化、維護社區、追求更健康、幸福的生活。隨著快速的都市化及人口高齡化，維繫社區情感並防止社會孤立變得越來越困難，因此銭湯帶來的社交作用，有望讓生活在城市的人們重新相遇、促進互動。

文：黃皓筠

如果你是一個出生在昭和時代的日本人，可能會聽過這首民謠：「你是否已經忘記，我們一起去了那家小巷弄裡的澡堂，你戴著紅色手拭（てぬぐい），說好的一起出來，但你卻一直讓我久久等待……」（取自かぐや姫的《神田川》）

若是出生在平成時代，可能會是這首：「週一的你已經疲憊不堪，所有的上班族們，下班後不妨去澡堂泡個澡吧；週二，所有優雅美麗的女士們，不妨去澡堂保養身體健康……」（取自北脇貴士的《銭湯せんとうセントーの歌》）

在日本各地的「錢湯」，長期以來作為社區的社交中心，居民們在澡堂中脫下他們的外衣赤裸相見，洗去日常生活中的污垢後，一起在浴池中長時間浸泡。然而，受到疫情、全球能源價格上漲、文化變革等影響，這些懷舊的公共澡堂正在逐漸從城市裡消失。

錢湯簡史

根據《東京銭湯》，日本澡堂文化始於6世紀，當時傳入的佛教因聖德太子的積極推動，而快速成長為國教。當時佛教強調沐浴的功德，認為清潔身體是侍奉佛祖的重要工作之一。一本叫做《溫室教》的經文中，就記載了準備好沐浴必需品（燃火、淨水、澡豆、蘇膏、淳灰、楊枝、內衣）後，可以消除7種病、獲得7種福報的內容。

目前，奈良的東大寺和法華寺仍留存著大湯屋及澡堂，並保留了過去的歷史痕跡。在家中沒有浴室、城鎮也沒有公共澡堂的時代，寺院的施浴活動不僅具有宗教意義，對於庶民來說也是一種受歡迎的慈善活動。而後，平安時代末期的京都便開始出現可以稱作錢湯的「湯屋」。

日本進入室町時代後，幕府和寺院仍持續維持施浴的習慣。施浴又被稱為「功徳風呂」，在特定日期會開放給庶民使用。此外，該習慣也開始在個人生活中廣泛流傳，家中有浴室的富裕家庭開始會邀請親朋好友到家中沐浴，同時體驗茶道、開宴會等，度過快樂的時光。

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