【經典賽】台灣不敵古巴無緣8強前進東京夢碎，總教練林岳平讚拚勁，會深刻檢討投手環節
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世界棒球經典賽台灣隊今天中午與古巴隊交手，獲勝就能晉級8強、前進東京，無奈台灣隊今日打線受制，直到9局上才靠著張育成二壘打送回唯一1分，終場以1比7吞敗、確定無緣晉級，賽後球員哭成一片。總教練林岳平表示，很可惜沒有晉級，此批代表隊從組訓時外界的批評就沒有少過，但仍然覺得這次台灣隊的表現相當理想。
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊前進東京夢碎，今（12）天中午與古巴隊交手，古巴隊敲出2轟，曾峻岳中繼登板邊流鼻血仍連飆3K，但台灣隊打線僅靠張育成打回1分，以1比7吞敗、確定被淘汰。
世界棒球經典賽台灣隊今天中午與古巴隊交手，獲勝就能晉級8強、前進東京，台灣隊派出投手陳仕朋先發，但開賽就有狀況，1局下古巴隊1人出局後蒙卡達（Yoan Moncada）二壘打，台灣隊守備失誤，戴斯潘（Alfredo Despaigne）二壘打送回2分，阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）補上2分砲成重傷害。
台灣隊投手群壓不住，2局下陳仕朋被接連被敲出2支安打、滾地球再掉1分退場，接替登板的投手陳冠偉被蒙卡達敲出陽春砲再失1分。
比賽2局打完、3局換局間台灣隊總教練林岳平上場跟主審講話，疑似抗議古巴隊先發投手雷瓦（Elian Leyva，樂天桃猿隊譯名為雷法）使用外部物質，因為有不正常一直摸褲子的動作，雖然檢查過後無異狀，但雷瓦續投抓到1個出局數後還是因傷退場。
古巴隊4局下再起攻勢，靠著德瑞克（Yadir Drake）二壘打、桑托斯（Roel Santos）適時安打再添1分。
台灣隊7局下換上曾峻岳接手中繼，接連被敲2支安打後，台灣隊喊出暫停，防護員走上場處理曾峻岳流鼻血的狀況，暫時處理後，曾峻岳續留場上投球，先飆出三振後再喊暫停處理鼻血狀況，接著連飆2Ｋ，投1局飆速152公里，力守沒有失分，表現威猛。
台灣隊比賽前8局沒能拿下分數，9局上王威晨跑出內野安打，張育成二壘打送回唯一1分，無奈攻勢沒有延續、苦吞敗仗。
台灣隊過去曾在2013年經典賽複賽與古巴交手，當時以0比14、7局吞敗，此次再於經典賽碰頭，台灣隊打線沒能延續前兩戰的火燙狀況，此次經典賽預賽戰績2勝2敗、無緣8強。
前進東京夢碎，球員哭成一片
（中央社）世界棒球經典賽此次台灣隊從組訓開始，大家質疑攻擊聲音沒有間斷，今天不敵古巴無緣晉級，球員哭成一片，總教練林岳平坦言不能說沒遺憾，投手是可以提升的環節，台灣隊還是會繼續加油。
2023年世界棒球經典賽A組預賽在台中洲際棒球場舉行，台灣是地主，預賽4場比賽總計8萬名觀眾入場，台灣隊首戰不敵巴拿馬，投手群失分過多被罵翻，10日、11日接連擊敗陣中都有許多美職大聯盟等級好手的義大利和荷蘭隊。
台灣隊今天與古巴隊交手，打線受制，直到9局上才靠著張育成二壘打送回唯一1分，終場以1比7吞敗、確定無緣晉級，賽後球員哭成一片。
林岳平坦言，3連戰影響球員的體力，古巴隊的投手群表現也很優異，跟前幾場面對的對手屬不同類型，有比較多的變化球，所以打者的揮空、三振率變高，進攻有難度。
世界棒球經典賽台灣隊今天不敵古巴隊後、確定無緣晉級，總教練林岳平表示，很可惜沒有晉級，此批代表隊從組訓時外界的批評就沒有少過，但仍然覺得這次台灣隊的表現相當理想。
林岳平回顧4場比賽也特別提出會深刻討論投手這個環節，如何在國內讓投手能力提升，或許整體投手群的戰力還是沒有這麼強大，未來在職業、基層中還可以做得更好、再進步。
從1月底集訓開始到3月12日確定淘汰、結束此次的經典賽旅程，林岳平表示，比賽就是這樣，不能說沒有遺憾，很珍惜這段時間大家的相處，一直為球賽準備，想辦法打出好的球賽，球員們在4場比賽中都十分投入，也讓大家看到拚勁，「只是最終我們沒能達成晉級目標，往後台灣還是會繼續加油」。
賴清德：永遠以身為台灣球迷為榮
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊無緣晉級8強複賽，副總統賴清德今天說，美好的一仗已經打過，謝謝台灣英雄們帶給大家一場場扣人心弦的經典戰役，他永遠以身為台灣的球迷為榮。
世界棒球經典賽台灣隊前進東京夢碎，賴副總統下午透過臉書表示，非常可惜，今天只差最後一步了，無論如何，他要向台灣英雄們表達最大的鼓勵與感謝。
賴副總統說，台灣在分組預賽一開始並不被看好，但在對義大利及荷蘭的比賽中，展現堅強韌性，發揮年輕、拚勁的特色，才有最後與古巴一拚晉級的機會。
他說，義大利及荷蘭隊中有許多大聯盟現役球員，台灣可以擊敗這兩支國家隊，已經是歷次國際賽相當難得的紀錄。尤其台灣的進攻相當出色，不只張育成、鄭宗哲等旅外戰將，本土球員例如林立、陳傑憲、江坤宇、吉力吉撈．鞏冠的打擊發揮也相當優異，讓台灣在分組排名上，一直保有競爭力。
賴副總統說，這次經典賽最熱血時刻，他要首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打，全台灣球迷這一刻都沸騰了；他相信，這就是台灣棒球的魅力，經由一場場的經典戰役，建立共同的群體記憶。
他說，美好的一仗已經打過，謝謝台灣英雄們帶給大家一場場扣人心弦的經典戰役，這是今年春天最動人的回憶。他預祝選手們，回到母隊後都能有精彩表現。
賴副總統並請球迷們持續支持台灣棒球。不論是中華職棒或是旅外球員的動態，關心與鼓勵，永遠是對球員最大的支持。「我永遠以身為台灣的球迷為榮，Team Taiwan！台灣加油！」
新聞來源
- 張育成二壘打攻下唯一1分 經典賽台灣1比7不敵古巴無緣晉級（中央社）
- 經典賽台灣隊被淘汰球員哭一片 林岳平讚表現理想「讓大家看到拚勁」（中央社）
- 經典賽無緣8強 賴清德：永遠以身為台灣球迷為榮（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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