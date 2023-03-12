科索沃前總理率國會跨黨派議員友台小組訪台，蔡總統明接見
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科索沃前總理霍蒂率領的「科索沃–台灣國會友誼小組」跨黨派議員團於昨日晚間抵台訪問。除訂於3月14日至15日參加「2023國會開放及監督論壇」外，也將拜會總統蔡英文、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及其他我國政府及民間相關部會機構，就台歐關係、兩岸情勢、雙邊經貿、科技及教育等各領域合作進行廣泛交流。
據《自由時報》報導，由科索沃（Kosovo）前總理霍蒂（Avdullah Hoti）率領的跨黨派議員團於昨（11）日晚間抵台訪問。由於這是科索沃首度有跨黨派議員團來台，為表示重視，總統蔡英文將安排於明（13）日接見。
蔡英文同時接見的還有來訪的北馬其頓、羅馬尼亞等國議員。
科索沃跟台灣有什麼關係？
據《yahoo新聞》報導，科索沃位於有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島，與塞爾維亞（Serbia）接壤，2008年才獨立建國。目前至少有102個國家承認科索沃的外交地位，但在塞爾維亞與其長期盟友中國及俄羅斯的強烈反對下，科索沃至今仍未能加入聯合國。
而台灣素來與科索沃頗有淵源。1999年6月7日，在科索沃戰爭後，前總統李登輝宣布援助科索沃3億美元（約新台幣83億）。2008年2月19日，科索沃宣布獨立兩天後，台灣也成為首個承認科索沃的亞洲國家。2020年5月19日，更簽署了《中華民國（台灣）法務部調查局洗錢防制處與科索沃共和國金融情報中心關於涉及洗錢、相關前置犯罪及資助恐怖主義金融情報交換合作瞭解備忘錄》。
2021年12月20日，台灣與科索沃的關係更進一步。立委羅致政邀集朝野39名委員組成「台灣–科索沃國會聯誼會」，與「科索沃–台灣國會友誼小組」透過視訊會議，正式成立雙邊國會友好團體，也讓台灣立院外交在巴爾幹地區出現歷史性發展。
首個西巴爾幹地區國家成立的國會友台小組
據外交部發布的新聞稿，這次來台的「科索沃–台灣國會友誼小組」一行共9人。
3月11日至16日訪台期間，除訂於3月14日至15日參加「2023國會開放及監督論壇」外，也將拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄，以及其他我國政府及民間相關部會機構，就台歐關係、兩岸情勢、雙邊經貿、科技及教育等各領域合作進行廣泛交流。
此次的訪團成員除科索沃前總理、「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席霍蒂外，還有科索沃國會友台小組的2位共同主席安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員。是科索沃自2008年獨立建國以來，首個跨黨派國會議員連袂訪台。
外交部樂見理念相近國家與台灣在共享價值基礎上以各種形式交流對話，強化互惠互利的緊密夥伴關係，並表達誠摯歡迎。
新聞來源
- 科索沃前總理 率團訪台（自由時報）
- 科索沃在哪裡？是什麼樣的國家？與塞爾維亞有哪些歷史情仇？為何被拒於聯合國門外？與台灣有何淵源？（yahoo新聞）
- 「科索沃–台灣國會友誼小組」跨黨派國會議員首度連袂訪台，展現前線民主國家團結合作與深化交流（外交部）
延伸閱讀
- 科索沃——只花了53分鐘完成「漫長」獨立之路
- 【國際大風吹】歐洲差點另開新戰場，科索沃與塞爾維亞為什麼因「車牌」觸動主權爭議？
- 《野生的東歐》中冊：巴爾幹地區有個廣泛流傳的迷思，那就是美國想要從塞爾維亞手中奪走科索沃
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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