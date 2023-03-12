農委會：蛋價漲農民利潤沒有比較高，繼澳洲後擴大自土耳其、泰國、菲律賓進口

（中央社）農委會畜牧處副處長江文全今（12）天表示，今年飼料較去年貴70%、國際種雞價格上漲，造成蛋雞飼養成本增加，每台斤蛋生產成本要近40元；蛋價上揚，但農民利潤沒有比較高。

國內雞蛋減產，根據農委會公告，雞蛋產量從去年12月每天生產12萬2000箱，到今年初一路下滑，3月初雞蛋日生產量落在11萬到11萬2000箱之間。此外，蛋雞生產資訊也指出，產蛋雞隻數由去年底的3400萬隻一路下滑，到2月底僅剩3046萬隻。

雞價也隨減產走高，根據農委會「田邊好幫手」公告家禽產地交易行情，國內雞蛋產地價從今年初的每台斤新台幣40.5元，在2月15日漲至42.5元，3月8日再漲到45.5元。

江文全今天接受《中央社》記者訪問表示，除了疾病、氣候等因素造成雞蛋減產，農民飼養成本也有增加。蛋雞飼養成本以飼料為主，佔總成本的70%，但受到全球通膨、俄烏戰爭等國際因素影響，加上去年玉米產地大旱，今年飼料成本較去年同期增加70%。

此外，受禽流感疫情影響，國外種雞價格也比去年貴，整體國際市場對種雞的需求比較吃緊；國內75日齡、再飼養約60天可開始產蛋的中雞價格，也隨各樣成本增加，上漲約15%。

江文全指出，在產蛋率正常的狀況下，計算下來目前每台斤雞蛋生產成本約要38到40元，加上現在普遍老母雞偏多，僅有約6成的母雞在產蛋，較往年的7成來得低，產蛋率不佳的蛋雞場，生產成本就更高，「雖然蛋價上漲，但農民飼養成本也比較高，所以利潤也沒有比較高」。

針對國內蛋價上漲情況，公平會昨天表示，為防止業者藉機從事聯合哄抬價格，已針對盤商、通路商及相關公協會進行稽查，瞭解雞蛋產銷供應鏈蛋價波動原因，並設有檢舉專線，檢舉獎金最高可達新台幣1億元。

澳洲蛋接力來台解蛋荒

（中央社）對於國內缺蛋，農委會昨（11）天表示，規劃年底前執行專案進口，已確認除澳洲雞蛋每週固定進口，土耳其也確定有，還會有泰國、菲律賓等，下週又有澳洲蛋，3月底專案進口雞蛋會超過500萬顆。

農委會主委陳吉仲昨天在立法委員林岱樺、許智傑、高雄市政府秘書長郭添貴等人陪同下，視察曹公圳抽水站及現地抗旱灌溉措施整備情形。他會後接受媒體聯訪表示，目前先以專案進口補足短期缺蛋危機，但相關數據已顯示國內產量將逐漸回穩。

陳吉仲指出，目前國內雞蛋產能已經到谷底，但南部天氣很適合雞蛋生產，禽流感也獲得有效控制，後續生產將開始回穩。雖然過程中距離需求仍有不足部分，已經規劃年底前先以專案進口補足短期需求。

他說明，除了既有日本、美國、澳洲進口國外，還包括土耳其、泰國、菲律賓及巴西等國家，目前已確認除澳洲每週會有固定雞蛋進口，土耳其也確定會進口到台灣，近日還有泰國、菲律賓等。待相關檢疫和衛生證明程序完成，下週起預計會有200多萬顆以上雞蛋進口，用專案進口補足短期不足。

農委會畜牧處副處長江文全昨天接受《中央社》記者電話訪問指出，至3月底專案進口雞蛋的數量會超過500萬顆，扣除2月下旬已從澳洲空運抵台36萬顆，下週起連續2週每週將進口100多萬顆，最後一週則超過200萬顆。

他也說明，除了原本就可以從澳洲、美國、日本進口雞蛋，農委會再與衛福部研議檢疫與食品安全，訂定專案進口雞蛋規範，以便需要進口雞蛋時，也可以從其他國家輸入，而其他國家蛋品輸入時，必須符合專案檢疫與食品安全規定，此與檢疫、食品安全有關的專案執行到今年底，但不等於進口雞蛋要持續執行到年底。

媒體追問，國民黨立委王鴻薇點名陳吉仲，若解決不了蛋荒就應該下台，陳吉仲則說，政務官只要沒做好，就要為自己工作表現負責。自己出身農家，農委會也持續盡力照顧農民，面對環境挑戰就是要把每件事做好。但像雞蛋調度短期無法滿足消費者，「所有責任還是我來負責」。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航