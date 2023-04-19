中國提出「全球安全倡議」與「全球發展倡議」，恐將推進杭亭頓關於文明衝突的預示
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「全球安全倡議」與「全球發展倡議」作為習近平連任後最重要的對外論述，在2022年的慕尼黑安全會議首次同步提出，實為一體兩面的兩個倡議，對中國未來如何挑戰西方自由主義國際秩序做出頂層指導。基於斯皮克曼的邊緣地帶論，中國的戰略訴求更逐漸清晰地呈現於東亞至印度洋的邊緣地帶。
在俄烏戰火未停，台灣周圍仍見解放軍繞台之際，2023年2月17日舉辦的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）仍見煙硝之外，中國更提出自身的全球文明圖景。
代表中國出席的王毅，不意外地對西方主要國家做出批評，堂而皇之地提出「全球安全倡議」（Global security Initiative）之外，更進一步提到由「一帶一路」發展而來的「全球發展倡議」（Global Development Initiative）。無懼於疫情與地緣政治的動盪，從可見的國際政治到意識之秩序（order of consciousness），中國儼然做好挑戰西方世界的理論基礎。
慕尼黑會議期間，東西方之間的意識矛盾，更在俄烏戰爭和台海問題上直球對決。中國的「全球安全倡議」與西方價值最大的差異，在於是否尊重基於主權的國際體系，中國對於主權的認知也與西方不同，更多的是來自於自身歷史與文化所認知的「天下」。基於中國歷史上實踐天下的經驗，關係在主權之前，安全是建構在自身的天下的穩定，而非國家主權獨立與平等。
若是中國出面保證烏克蘭主權，西方國家將以此為先例出手介入台灣，中國必需得提出一套有所區別的全球安全論述。「全球安全倡議」與西伐利亞體系的關切點有著顯著歧異，重點是實現體系的「和平」，而非維持其他國家主權的完整性。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也表示：「北京的和平計劃相當模糊，只有俄羅斯尊重烏克蘭的主權，和平才有可能實現。」
回顧「全球安全倡議」初始，最早公佈於2022年4月的博鰲論壇期間，該倡議的「六個堅持」指出：「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。」其中的「安全不可分割原則」來自於冷戰時期的《赫爾辛基協議》，是俄羅斯對烏克蘭發動侵略的主張之一，被視為中俄相互呼應之舉。
2022年5月，「全球安全倡議」提出之後，中共首先試行於南太平洋國家，希望能在外長會議上推動地區的「安全合作協議」。中國透過在當地的經濟投資與社會網路，謀求培訓當地的警力與安全部隊，實現由內而外減少美國與澳洲在當地的影響力。該倡議雖然未能於第一時間展現成績，卻也讓美國重新重視對南太平洋地區的經營，重新檢討大使的派遣，並且也提出援助項目反制中國。
2023年2月21日，時值俄烏戰爭將近週年，中國正式對外發布《全球安全倡議概念文件》，核心理念延續2022年提出的「六個堅持」，更進一步提出「二十大合作方向」、「四大合作機制」等。特別是關於大國競逐的手段，中國重申《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》和反對長臂管轄以迴避大國衝突，另一方面則以開發中國家為目標，經由安全人員培訓等和「全球發展」的機制，進一步裂解自由主義國際秩序，在意識層面實現難分敵我的「集體安全」。
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
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