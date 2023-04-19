中國提出「全球安全倡議」與「全球發展倡議」，恐將推進杭亭頓關於文明衝突的預示

在俄烏戰火未停，台灣周圍仍見解放軍繞台之際，2023年2月17日舉辦的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）仍見煙硝之外，中國更提出自身的全球文明圖景。

代表中國出席的王毅，不意外地對西方主要國家做出批評，堂而皇之地提出「全球安全倡議」（Global security Initiative）之外，更進一步提到由「一帶一路」發展而來的「全球發展倡議」（Global Development Initiative）。無懼於疫情與地緣政治的動盪，從可見的國際政治到意識之秩序（order of consciousness），中國儼然做好挑戰西方世界的理論基礎。

慕尼黑會議期間，東西方之間的意識矛盾，更在俄烏戰爭和台海問題上直球對決。中國的「全球安全倡議」與西方價值最大的差異，在於是否尊重基於主權的國際體系，中國對於主權的認知也與西方不同，更多的是來自於自身歷史與文化所認知的「天下」。基於中國歷史上實踐天下的經驗，關係在主權之前，安全是建構在自身的天下的穩定，而非國家主權獨立與平等。

若是中國出面保證烏克蘭主權，西方國家將以此為先例出手介入台灣，中國必需得提出一套有所區別的全球安全論述。「全球安全倡議」與西伐利亞體系的關切點有著顯著歧異，重點是實現體系的「和平」，而非維持其他國家主權的完整性。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也表示：「北京的和平計劃相當模糊，只有俄羅斯尊重烏克蘭的主權，和平才有可能實現。」

回顧「全球安全倡議」初始，最早公佈於2022年4月的博鰲論壇期間，該倡議的「六個堅持」指出：「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。」其中的「安全不可分割原則」來自於冷戰時期的《赫爾辛基協議》，是俄羅斯對烏克蘭發動侵略的主張之一，被視為中俄相互呼應之舉。

2022年5月，「全球安全倡議」提出之後，中共首先試行於南太平洋國家，希望能在外長會議上推動地區的「安全合作協議」。中國透過在當地的經濟投資與社會網路，謀求培訓當地的警力與安全部隊，實現由內而外減少美國與澳洲在當地的影響力。該倡議雖然未能於第一時間展現成績，卻也讓美國重新重視對南太平洋地區的經營，重新檢討大使的派遣，並且也提出援助項目反制中國。

2023年2月21日，時值俄烏戰爭將近週年，中國正式對外發布《全球安全倡議概念文件》，核心理念延續2022年提出的「六個堅持」，更進一步提出「二十大合作方向」、「四大合作機制」等。特別是關於大國競逐的手段，中國重申《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》和反對長臂管轄以迴避大國衝突，另一方面則以開發中國家為目標，經由安全人員培訓等和「全球發展」的機制，進一步裂解自由主義國際秩序，在意識層面實現難分敵我的「集體安全」。