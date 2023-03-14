TNL+ 2023/03/14,
中國

習近平得票率100％開啟第三任期，中國「北韓化」已經指日可待

習近平得票率100％開啟第三任期，中國「北韓化」已經指日可待
中共領導人習近平於3月13日在全國人民代表大會發表演講｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

從習近平修改憲法，確認他的第三個任期開始，就意味著這一次的投票結果，絕對是通過。只是得票率100％這種把戲，實在可笑。西方社會常年攻擊中國沒有民主，人民沒有選票，而中國卻強調中國式民主才是真的民主。不管怎麼樣，中國已經越來越北韓化，未來即使看到最高領導人家族相傳，也不必太驚訝。

習近平剛剛宣誓開始第三個任期，投票過程中，他獲得全部票數，沒有人棄權沒有人反對。對於中國「觀眾」來說，這是眾望所歸的成績，代表中國領導人獲得了全國群眾的支持，代表中國上下一心的團結精神。

習近平全票通過，在中國境內的討論度並不高，大部分人不關心這件事。首先，普通人根本沒有資格參加投票；其次，即使是有資格參加投票的人，也不能隨心所欲投票；最後，即使有人冒著生命安全投反對或是棄權，這樣的意見也不定能夠被反應在結果中。總而言之，從習近平修改憲法，確認他的第三個任期開始，就意味著這一次的投票結果，絕對是通過。只是得票率100%這種把戲，實在可笑。

教育體制助長中國「假民主」

中國人對於假民主並不陌生。從中國的教育體系中就可見一斑。以一個班級為例，老師是絕對的統治者，對於所有人擁有絕對的主權，小到調整學生的座位，大到要求同學休學、停課。

所以學生、家長會主動討好老師，寫作文會讚美老師付出，過年過節會想要送禮給紅包。在班上能夠當班長的同學，通常都是老師最喜愛的同學，雖然部分老師會強調「民主投票」，偶爾也會裝模作樣的要求大家自行選舉，但是總有很會看眼色的同學，會帶頭把票投給成績最好、老師最喜歡的同學，而不是看該同學自己的意願和能力。

從小就習慣這樣討好式的投票方式，長大後在社會中也是這麼選擇，很多時候結果早就確定，過程則是作秀。這是中國人不言而喻的套路。當人習慣這樣的套路以後，對於習近平全票當選這件事，就沒什麼好說的。宣傳上是「眾望所歸」，但實際上就是內定，這就是連小學生都明白的中國式選舉。

共產黨模範生申紀蘭：獨立女性還是「舉手機器」？

申紀蘭被譽為中國人民代表大會制度的「活化石」，自從1954年當選第一屆全國人民代表大會代表以後，連續13屆當選全國人大代表。她著名的戰績是，當選十幾年來，從來沒有投過一次反對票。新浪微博上有人質疑她：「反右你代表，文革你代表，任何時候你都代表，可你一次也沒有代表過人民。試問你是怎樣被選舉的？你究竟代表誰？」她於2020年去世，中國知名異議人士胡佳在她去世後，於《美國之音》的採訪中，稱她是一個「舉手機器」。

但申紀蘭這樣的人卻是中國政府的最愛，不需要動腦，不需要反對，只要支持共產黨，不論政策好壞。換句話說，中國式民主，不是為了通過選票讓所有人過上好生活，不是為了讓社會進步，只是為了演一齣戲，用假選票，把共產黨的專制合理化。

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