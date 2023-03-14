習近平得票率100％開啟第三任期，中國「北韓化」已經指日可待
我們想讓你知道的是
從習近平修改憲法，確認他的第三個任期開始，就意味著這一次的投票結果，絕對是通過。只是得票率100％這種把戲，實在可笑。西方社會常年攻擊中國沒有民主，人民沒有選票，而中國卻強調中國式民主才是真的民主。不管怎麼樣，中國已經越來越北韓化，未來即使看到最高領導人家族相傳，也不必太驚訝。
習近平剛剛宣誓開始第三個任期，投票過程中，他獲得全部票數，沒有人棄權沒有人反對。對於中國「觀眾」來說，這是眾望所歸的成績，代表中國領導人獲得了全國群眾的支持，代表中國上下一心的團結精神。
習近平全票通過，在中國境內的討論度並不高，大部分人不關心這件事。首先，普通人根本沒有資格參加投票；其次，即使是有資格參加投票的人，也不能隨心所欲投票；最後，即使有人冒著生命安全投反對或是棄權，這樣的意見也不定能夠被反應在結果中。總而言之，從習近平修改憲法，確認他的第三個任期開始，就意味著這一次的投票結果，絕對是通過。只是得票率100%這種把戲，實在可笑。
教育體制助長中國「假民主」
中國人對於假民主並不陌生。從中國的教育體系中就可見一斑。以一個班級為例，老師是絕對的統治者，對於所有人擁有絕對的主權，小到調整學生的座位，大到要求同學休學、停課。
所以學生、家長會主動討好老師，寫作文會讚美老師付出，過年過節會想要送禮給紅包。在班上能夠當班長的同學，通常都是老師最喜愛的同學，雖然部分老師會強調「民主投票」，偶爾也會裝模作樣的要求大家自行選舉，但是總有很會看眼色的同學，會帶頭把票投給成績最好、老師最喜歡的同學，而不是看該同學自己的意願和能力。
從小就習慣這樣討好式的投票方式，長大後在社會中也是這麼選擇，很多時候結果早就確定，過程則是作秀。這是中國人不言而喻的套路。當人習慣這樣的套路以後，對於習近平全票當選這件事，就沒什麼好說的。宣傳上是「眾望所歸」，但實際上就是內定，這就是連小學生都明白的中國式選舉。
共產黨模範生申紀蘭：獨立女性還是「舉手機器」？
申紀蘭被譽為中國人民代表大會制度的「活化石」，自從1954年當選第一屆全國人民代表大會代表以後，連續13屆當選全國人大代表。她著名的戰績是，當選十幾年來，從來沒有投過一次反對票。新浪微博上有人質疑她：「反右你代表，文革你代表，任何時候你都代表，可你一次也沒有代表過人民。試問你是怎樣被選舉的？你究竟代表誰？」她於2020年去世，中國知名異議人士胡佳在她去世後，於《美國之音》的採訪中，稱她是一個「舉手機器」。
但申紀蘭這樣的人卻是中國政府的最愛，不需要動腦，不需要反對，只要支持共產黨，不論政策好壞。換句話說，中國式民主，不是為了通過選票讓所有人過上好生活，不是為了讓社會進步，只是為了演一齣戲，用假選票，把共產黨的專制合理化。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna