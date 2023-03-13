【經典賽】A組古巴、義大利晉級，台灣墊底下屆恐打資格賽，張育成獲選A組MVP
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世界棒球經典賽台灣隊不敵古巴提前淘汰，晚間義大利打線發揮以7比1擊敗荷蘭，A組古巴、義大利晉級，台灣隊分組排名墊底，依照現行規則，下一屆恐需打資格賽。但打者張育成表現亮眼，總計敲出2轟，包括1發滿貫砲，獲選A組賽事最有價值球員（MVP）。
經典賽A組古巴義大利晉級，台灣下屆恐打資格賽
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊不敵古巴提前淘汰，晚間義大利打線發揮以7比1擊敗荷蘭，A組古巴、義大利晉級，台灣隊分組排名墊底，依照現行規則，下一屆恐需打資格賽。
2023年世界棒球經典賽A組預賽，古巴隊前兩戰吞敗、接著依序擊敗巴拿馬、昨（12）日再擊敗台灣隊，台灣輸掉與古巴的比賽後確定提前被淘汰。
晚場義大利與荷蘭隊的比賽，荷蘭隊3局上先馳得點，義大利隊4局下追分，靠著佛萊徹（Dominic Fletcher）二壘打開啟攻勢，蘇利文（Brett Sullivan）安打送回追平分，帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）補上安打推進。
義大利隊攻勢延續，1人出局後再靠著觸身球保送、暴投跑回超前分，迪盧齊奧（Ben DeLuzio）安打送回第3分，2人出局後弗列里克（Sal Frelick）安打添分，羅培茲（Nicky Lopez）三壘打、一棒2分造成重傷害，義大利隊4局攻下6分、奠定勝基。
荷蘭隊比賽後半段打線受制沒能再添分數，8局下義大利隊再靠著弗列里克適時安打多添1分保險分、順利拿下比賽勝利。
義大利隊6分差擊敗荷蘭隊，賽後A組5隊戰績同為2勝2敗，但台灣隊失分過多提早被淘汰，比較失分率後，古巴隊、義大利隊分別以分組第1、2晉級8強複賽。
台灣隊預賽首戰不敵巴拿馬，接著依序擊敗義大利和荷蘭，昨天再輸給古巴隊，失分過多、分組排名墊底。
值得一提的是，2017年經典賽台灣隊同樣分組排名敬陪末座，依規則將從資格賽開始打起，但因參賽隊伍從原先16隊擴編至20隊，台灣直接取得參賽資格，由於下一屆賽制尚未完全定案，依現行辦法台灣可能需參加資格賽。
張育成經典賽2轟打擊率4成38，獲選預賽A組MVP
（中央社）世界棒球經典賽台灣隊雖然昨天不敵古巴，預賽戰績2勝2敗、無緣晉級，但打者張育成表現亮眼，總計敲出2轟，包括1發滿貫砲，獲選A組賽事最有價值球員（MVP）。
世界棒球經典賽A組預賽台灣隊首戰不敵巴拿馬，接著依序擊敗美職大聯盟好手眾多的義大利隊和荷蘭隊，昨天中午不敵古巴，因為首戰對巴拿馬失分過多處於劣勢，最終仍然無緣晉級。
張育成此次加入台灣隊前有兵役風波，但他用好表現獲得球迷支持，總計4場比賽共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38，對荷蘭比賽敲出滿貫砲、振奮人心。
張育成賽後受訪淚崩，直言多年在國外打拚，感覺很孤單，只能自己默默吃苦，回到台灣打比賽，感受到球迷大家都跟自己站在一起，也對球迷感性告白，「真的感謝球迷才能讓我有這次表現，謝謝球迷，我愛你們。」
日本球迷傳遞大谷翔平全壘打球，登大聯盟官網
（中央社）文化差異在世界棒球經典賽（WBC）變成熱門話題。大聯盟官網報導，日本球迷接到大谷翔平全壘打球後，禮貌地一個接一個傳遞拍照，這舉動在美國很難見到。
球星大谷翔平在東京時間12日敲出個人在經典賽的第一支全壘打，助日本7比1擊敗澳洲，在預賽B組4勝晉級8強。
MLB官網記者克雷爾（Michael Clair）注意到，美國球迷為了搶球，常出現各種誇張畫面，從座位摔下來、跳到河裡都不是新鮮事，但日本球迷的行為跟上述都不一樣，他們超級有禮貌而且懂分享。
大聯盟官網報導，讀賣巨人隊球迷明津優麻（Yuma Akatsu，音譯）幸運搶到到這顆珍貴的全壘打球之後，這顆球在右外野球迷之間傳遞了起來。球迷拿著手機拍照紀念，之後傳給下一個人，最後傳回原主人。
明津優麻說：「這是很棒的經驗，可以跟我身邊的人分享這種體驗我覺得很開心。」她說，當這顆球打出來的時候，她心裡只想著「打過來，打過來」，可以搶到這顆球，感覺好像用盡了一生的好運。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna