【經典賽】A組古巴、義大利晉級，台灣墊底下屆恐打資格賽，張育成獲選A組MVP

經典賽A組古巴義大利晉級，台灣下屆恐打資格賽

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊不敵古巴提前淘汰，晚間義大利打線發揮以7比1擊敗荷蘭，A組古巴、義大利晉級，台灣隊分組排名墊底，依照現行規則，下一屆恐需打資格賽。

2023年世界棒球經典賽A組預賽，古巴隊前兩戰吞敗、接著依序擊敗巴拿馬、昨（12）日再擊敗台灣隊，台灣輸掉與古巴的比賽後確定提前被淘汰。

晚場義大利與荷蘭隊的比賽，荷蘭隊3局上先馳得點，義大利隊4局下追分，靠著佛萊徹（Dominic Fletcher）二壘打開啟攻勢，蘇利文（Brett Sullivan）安打送回追平分，帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）補上安打推進。

義大利隊攻勢延續，1人出局後再靠著觸身球保送、暴投跑回超前分，迪盧齊奧（Ben DeLuzio）安打送回第3分，2人出局後弗列里克（Sal Frelick）安打添分，羅培茲（Nicky Lopez）三壘打、一棒2分造成重傷害，義大利隊4局攻下6分、奠定勝基。

Photo Credit: 中央社 1局上，荷蘭隊跑者普羅法（下）被義大利投手牽制，撲回一壘壘包。

荷蘭隊比賽後半段打線受制沒能再添分數，8局下義大利隊再靠著弗列里克適時安打多添1分保險分、順利拿下比賽勝利。

義大利隊6分差擊敗荷蘭隊，賽後A組5隊戰績同為2勝2敗，但台灣隊失分過多提早被淘汰，比較失分率後，古巴隊、義大利隊分別以分組第1、2晉級8強複賽。

台灣隊預賽首戰不敵巴拿馬，接著依序擊敗義大利和荷蘭，昨天再輸給古巴隊，失分過多、分組排名墊底。

值得一提的是，2017年經典賽台灣隊同樣分組排名敬陪末座，依規則將從資格賽開始打起，但因參賽隊伍從原先16隊擴編至20隊，台灣直接取得參賽資格，由於下一屆賽制尚未完全定案，依現行辦法台灣可能需參加資格賽。

Photo Credit: 中央社 2023世界棒球經典賽台灣隊好手張育成（右）12日在台灣確定無緣前進東京複賽後，眼淚就沒停過，在休息區紅著眼眶的他，教練彭政閔（背號23）也上前擁抱安慰。

張育成經典賽2轟打擊率4成38，獲選預賽A組MVP

（中央社）世界棒球經典賽台灣隊雖然昨天不敵古巴，預賽戰績2勝2敗、無緣晉級，但打者張育成表現亮眼，總計敲出2轟，包括1發滿貫砲，獲選A組賽事最有價值球員（MVP）。

世界棒球經典賽A組預賽台灣隊首戰不敵巴拿馬，接著依序擊敗美職大聯盟好手眾多的義大利隊和荷蘭隊，昨天中午不敵古巴，因為首戰對巴拿馬失分過多處於劣勢，最終仍然無緣晉級。

張育成此次加入台灣隊前有兵役風波，但他用好表現獲得球迷支持，總計4場比賽共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38，對荷蘭比賽敲出滿貫砲、振奮人心。

張育成賽後受訪淚崩，直言多年在國外打拚，感覺很孤單，只能自己默默吃苦，回到台灣打比賽，感受到球迷大家都跟自己站在一起，也對球迷感性告白，「真的感謝球迷才能讓我有這次表現，謝謝球迷，我愛你們。」

Your Pool A MVP: Yu Chang (7-for-16, 2 HR, 8 RBI) pic.twitter.com/f3YUc6PiYa — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

Photo Credit: 中央社 圖為10日台灣隊在台中洲際棒球場迎戰義大利隊，6局台灣比分落後時，張育成敲出2分全壘打，把比數追成7比 7，邊跑壘邊敬禮，全場嗨翻。

日本球迷傳遞大谷翔平全壘打球，登大聯盟官網

（中央社）文化差異在世界棒球經典賽（WBC）變成熱門話題。大聯盟官網報導，日本球迷接到大谷翔平全壘打球後，禮貌地一個接一個傳遞拍照，這舉動在美國很難見到。

球星大谷翔平在東京時間12日敲出個人在經典賽的第一支全壘打，助日本7比1擊敗澳洲，在預賽B組4勝晉級8強。

Shohei Ohtani just went deep in the #WorldBaseballClassic!!! pic.twitter.com/fcJu0Si6Nk — MLB (@MLB) March 12, 2023

MLB官網記者克雷爾（Michael Clair）注意到，美國球迷為了搶球，常出現各種誇張畫面，從座位摔下來、跳到河裡都不是新鮮事，但日本球迷的行為跟上述都不一樣，他們超級有禮貌而且懂分享。

大聯盟官網報導，讀賣巨人隊球迷明津優麻（Yuma Akatsu，音譯）幸運搶到到這顆珍貴的全壘打球之後，這顆球在右外野球迷之間傳遞了起來。球迷拿著手機拍照紀念，之後傳給下一個人，最後傳回原主人。

明津優麻說：「這是很棒的經驗，可以跟我身邊的人分享這種體驗我覺得很開心。」她說，當這顆球打出來的時候，她心裡只想著「打過來，打過來」，可以搶到這顆球，感覺好像用盡了一生的好運。

Everyone wants a piece of Shohei Ohtani #WorldBaseballClassic history. pic.twitter.com/SSbP3QxuDB — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航