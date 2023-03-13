中國政府新人事：丁薛祥領銜出任國務院副總理，被美國制裁的李尚福出任國防部長

丁薛祥領銜出任國務院副總理，昔為習近平幕僚長

（中央社）中國國務院新任副總理人選昨（12）日出爐，習近平的長期幕僚、中共政治局常委丁薛祥一如預期成為排名第一的副總理，未來仕途看好；而新任國務委員兼國防部長李尚福曾是美國制裁對象。

昨天上午舉行的中國14屆全國人大一次會議第5次會議，經中國國務院新任總理李強提名並由出席的人大代表票選同意，丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等4人出任國務院副總理。

Photo Credit: GettyImages 中國國務院新任副總理人選昨（12）日出爐，中共政治局常委丁薛祥（圖）一如預期成為排名第一的副總理。

丁薛祥現年60歲，長期在中共中央辦公廳工作，被稱為中共總書記習近平的幕僚長。他與習近平的淵源應是在2007年，當時習近平曾短暫擔任過上海市委書記，丁薛祥當時先後出任上海市委秘書長及政法委書記。隨後，習近平2013年首任中國國家主席後，丁薛祥也在同年被調往北京。

丁薛祥雖然長期擔任幕僚工作，但除了曾擔任近3年的上海市閘北區長外，沒有地方一、二把手經驗。若按「七上八下」的年齡劃分未被全然打破，依照他的出生年齡，以及現在歷練副總理的全國性經驗，有機會接任下屆國務院總理，但仍需觀察是否被視為接班人選。

今（2023）年68歲的何立峰接棒劉鶴，應為掌管財經事務方面的副總理，也可能循著劉鶴的仕途，為中共中央財經委員會辦公室主任。何立峰畢業於廈門大學經濟系，長期在福建工作，剛好也是習近平在福建時，兩人關係拉近。

2014年何立峰進到北京任職於有「小國務院」之稱的國家發改委，2017年升任發改委主任，並當選全國政協副主席，晉升副國級。

近年，習出訪或接見外賓時，總能看見丁薛祥與何立峰的身影，足見兩人與習的關係。

張國清現年59歲，他是清華大學經濟管理學院經濟學博士。他曾是中國兵器工業總經理，並在遼寧、天津、重慶工作過，被外界稱為「兵工少帥」。有傳他將主管工業與國企。

劉國中現年60歲，大學時期學炮彈製造。從黑龍江基層開始一路升遷，2011年兼任黑龍江常務副省長，之後在四川、吉林、陝西工作過。

2022年20大晉身政治局委員後，今年初曾在四川、重慶調研疫情防控，當時就被視為候任副總理，並預計可能由他接替時任副總理孫春蘭的工作，主管衛生。

5名新任國務委員，為李尚福（國防部長）、王小洪（公安部長）、吳政隆（國務院秘書長）、諶貽琴、秦剛（外交部長）。

其中中，中國國務委員兼國防部長的李尚福在2018年被美方制裁，後續要如何與美方互動值得關注。

2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對當時任職中央軍委裝備發展部部長、主管武器工作的李尚福實施制裁。李尚福也是史上首名被美國制裁的共軍上將。

李尚福具太空背景，長年在西昌衛星發射中心工作，曾任西昌衞星發射中心司令員，繞月探測工程發射場系統總指揮，嫦娥二號發射場區指揮部指揮長等職。

在部委首長中，值得關注的是新任的發改委主任鄭柵潔，他接替何立峰的職位，出任重要的國務院這一職位。

出身福建漳州的鄭柵潔是前安徽省委書記，也曾是浙江省委副書記兼省長，更曾短暫擔任國台辦副主任一職。由於長年在廈門任職，之後出任福建省發展和改革委員會主任和福建省副省長。仕途備受看好。

軍委委員李尚福任中國防長，遭美制裁未解受矚目

（中央社）和中共中央軍委「同一套班子、掛兩塊牌子」的中國國家軍委，毫無意外由習近平等相同7人出任正副主席及委員。其中，被美國制裁的李尚福出任國務委員兼國防部長，成為話題。

在美中關係如今陷入緊張，且有潛在的軍事對峙風險時，被美方列為制裁對象的李尚福卻接任中國國防部長，未來他能否代表中國軍方與美方順利互動，受到矚目。

中國國家軍委，是「中華人民共和國中央軍事委員會」的簡稱，成立於1983年，但其實和「中國共產黨中央軍事委員會」是同一個機構、同一批成員，只是使用兩種不同的名稱。形式上是中國的最高軍事領導機構。而其正副主席及委員則由中國全國人大選出，任期5年。

由於這一屆中共中央軍委成員，已於2022年10月的中共20屆一中全會產生，主席由中共總書記習近平兼任；副主席為張又俠、何衛東；委員為李尚福、劉振立、苗華、張升民。因此，今年3月10日及11日選出的中國國家軍委正副主席和委員，毫無意外地同樣是這7人，且排序不變。

依慣例，中共中央軍委、中國國家軍委扣除正副主席外，排名第1的委員即擔任中國國防部長。因此，在中共20屆一中全會後，李尚福即成為國防部長內定人選。而昨天被選為國防部長，並依例兼任國務委員，完全在意料中。

李尚福1958年生，生於四川成都，是軍二代，父親李紹珠曾任中共鐵道兵西南指揮部副司令員。1982年畢業於共軍國防科技大學，隨後任職西昌衛星發射中心；2003年12月任共軍總裝備部西昌衛星發射中心主任，後任嫦娥二號任務發射場區指揮長；2013年9月升任總裝備部司令部參謀長；2014年12月接任總裝備部副部長。

2016年1月中國「軍改」後，李尚福接任共軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長；2017年8月升任中共中央軍委裝備發展部長；2019年7月晉升上將軍銜；2022年10月晉升中共中央軍委委員。

美國國務院2018年9月20日宣布，時任中央軍委裝備發展部長的李尚福，因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，亦即中國在2017年購買10架蘇35戰鬥機、2018年採購S-400地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。