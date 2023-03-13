美中競逐南太平洋，密克羅尼西亞動向牽動地緣政治
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外界分析，美國急於將密國排除於中國的勢力範圍外。《路透社》曾報導，美國國務院宣布與密國簽署合作備忘錄，意味著華府現在已與3個關鍵太平洋島國（密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉）就未來援助事務簽署合作備忘錄。美國正在商談續簽合作協議，讓美國能為了國防目的，進入太平洋大片區域。
（中央社）太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David Panuelo）建議政府與台灣建交，並指控中國對該國實施「政治作戰」。美國2月才與密國簽署合作備忘錄（MOU），而中國特使3月初剛訪問密國，美中持續拉攏太平洋島國，強化區域影響力，密國外交動向牽動南太平洋地緣政治。
在中國太平洋島國事務特使錢波3月1日訪問密克羅尼西亞約逾一週後，《外交家》（The Diplomat）報導指出，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。
《澳洲廣播公司》（ABC）報導指出，在一封長達13頁的信件中，帕努埃洛詳列建議密國與中國斷交、轉於台灣建交的理由。他在信中提到，中國在密國所屬水域從事間諜行動、賄賂當地官員，且試圖破壞密國主權。
帕努埃洛還強烈批評剛訪問密國的中國特使錢波，指控錢波在他去（2022）年訪問斐濟時派情報人員跟蹤他。
他強調：「簡單地說，我們正在目睹政治作戰。」
帕努埃洛表示，今年2月他與密國外交部長會晤吳釗燮時，坦率詢問若密國轉與台灣建交，可望獲得哪些潛在援助。
帕努埃洛說，台灣已承諾會提供資金，並會接管中國在密國的所有建設和計畫，其中包括國家會議中心和政府大樓。
密國7日甫舉行大選，帕努埃洛任期僅剩2個月，他坦言深知這封信可能為自己與家人帶來人身危險，但他為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。
根據中國外交部網站，中國與密克羅尼西亞於1989年9月11日建交。中國國家主席習近平2019年曾出席帕努埃洛的就職儀式，帕努埃洛則在同一年訪問中國。
《紐西蘭國家廣播電台》（Radio New Zealand）報導稱，帕努埃洛在7日的選舉中失去國會席次，並表示將「和平轉移權力」。密國選舉辦公室表示，官方結果預計在今天晚間確定後對外宣布。
密國國會有14名國會議員，由普選產生，包括代表4個州的4名州參議員和代表單一選區的10名參議員。正副總統是從上述4位州參議員中互選產生，任期4年。帕努埃洛在日前的國會選舉中落敗，前總統克里斯汀（Peter Christian）則獲得最高票數，國會預計5月11日投票選出新總統。
報導稱，曾在2015年至2019擔任密國第8任總統的克里斯汀可望將再次執政。今年76歲的克里斯汀曾任外交官及兩任國會議長，他是1979年密國議會的首屆議員之一。
在中美關係持續緊張的態勢下，美中兩國積極拉攏太平洋島國，希望強化各自的影響力。
美國2月表示，美方已與密國簽署合作備忘錄（MOU），反映雙方對美國未來提供密國援助一事上已有共識。
外界分析，美國急於將密國排除於中國的勢力範圍外。《路透社》曾報導，美國國務院宣布與密國簽署合作備忘錄，意味著華府現在已與3個關鍵太平洋島國（密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉）就未來援助事務簽署合作備忘錄。美國正在商談續簽合作協議，讓美國能為了國防目的，進入太平洋大片區域。
另一方面，中國也積極鞏固與太平洋島國的關係，錢波3月初先後至密國和巴布亞紐幾內亞進行訪問。
中國外交部網站稱，錢波與帕努埃洛友好交談，就兩國關係及共同關心的國際和地區問題合作深入交換意見。不過，東南亞新聞網《Benarnews》報導卻稱，密國總統府發言人表示，帕努埃洛並未與錢波見面。
報導指出，錢波訪問後中國發表聲明稱，「密國重申堅定恪守一個中國原則」，但密國在會後聲明並未提到這一點。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
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