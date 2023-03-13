美中競逐南太平洋，密克羅尼西亞動向牽動地緣政治

（中央社）太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David Panuelo）建議政府與台灣建交，並指控中國對該國實施「政治作戰」。美國2月才與密國簽署合作備忘錄（MOU），而中國特使3月初剛訪問密國，美中持續拉攏太平洋島國，強化區域影響力，密國外交動向牽動南太平洋地緣政治。

在中國太平洋島國事務特使錢波3月1日訪問密克羅尼西亞約逾一週後，《外交家》（The Diplomat）報導指出，密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛近日致函給該國國會與高層官員，建議密國轉與台灣建交。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導指出，在一封長達13頁的信件中，帕努埃洛詳列建議密國與中國斷交、轉於台灣建交的理由。他在信中提到，中國在密國所屬水域從事間諜行動、賄賂當地官員，且試圖破壞密國主權。

帕努埃洛還強烈批評剛訪問密國的中國特使錢波，指控錢波在他去（2022）年訪問斐濟時派情報人員跟蹤他。

他強調：「簡單地說，我們正在目睹政治作戰。」

帕努埃洛表示，今年2月他與密國外交部長會晤吳釗燮時，坦率詢問若密國轉與台灣建交，可望獲得哪些潛在援助。

帕努埃洛說，台灣已承諾會提供資金，並會接管中國在密國的所有建設和計畫，其中包括國家會議中心和政府大樓。

密國7日甫舉行大選，帕努埃洛任期僅剩2個月，他坦言深知這封信可能為自己與家人帶來人身危險，但他為了守護國家的主權與利益，甘冒這樣的風險。

根據中國外交部網站，中國與密克羅尼西亞於1989年9月11日建交。中國國家主席習近平2019年曾出席帕努埃洛的就職儀式，帕努埃洛則在同一年訪問中國。

《紐西蘭國家廣播電台》（Radio New Zealand）報導稱，帕努埃洛在7日的選舉中失去國會席次，並表示將「和平轉移權力」。密國選舉辦公室表示，官方結果預計在今天晚間確定後對外宣布。

密國國會有14名國會議員，由普選產生，包括代表4個州的4名州參議員和代表單一選區的10名參議員。正副總統是從上述4位州參議員中互選產生，任期4年。帕努埃洛在日前的國會選舉中落敗，前總統克里斯汀（Peter Christian）則獲得最高票數，國會預計5月11日投票選出新總統。

報導稱，曾在2015年至2019擔任密國第8任總統的克里斯汀可望將再次執政。今年76歲的克里斯汀曾任外交官及兩任國會議長，他是1979年密國議會的首屆議員之一。

在中美關係持續緊張的態勢下，美中兩國積極拉攏太平洋島國，希望強化各自的影響力。

美國2月表示，美方已與密國簽署合作備忘錄（MOU），反映雙方對美國未來提供密國援助一事上已有共識。

外界分析，美國急於將密國排除於中國的勢力範圍外。《路透社》曾報導，美國國務院宣布與密國簽署合作備忘錄，意味著華府現在已與3個關鍵太平洋島國（密克羅尼西亞、馬紹爾群島、帛琉）就未來援助事務簽署合作備忘錄。美國正在商談續簽合作協議，讓美國能為了國防目的，進入太平洋大片區域。

另一方面，中國也積極鞏固與太平洋島國的關係，錢波3月初先後至密國和巴布亞紐幾內亞進行訪問。

中國外交部網站稱，錢波與帕努埃洛友好交談，就兩國關係及共同關心的國際和地區問題合作深入交換意見。不過，東南亞新聞網《Benarnews》報導卻稱，密國總統府發言人表示，帕努埃洛並未與錢波見面。

報導指出，錢波訪問後中國發表聲明稱，「密國重申堅定恪守一個中國原則」，但密國在會後聲明並未提到這一點。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航