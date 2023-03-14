習近平親信、心腹與舊部：中國新一屆政府領導班子有哪些新、老面孔？
我們想讓你知道的是
李強成為中國第八任國務院總理。63歲的他是習近平團隊的核心幕僚之一，2000年代初， 習近平主政浙江時李強擔任其秘書長。他後來主政江蘇和上海。儘管去年上海因COVID-19疫情封城期間頻發的民生危機讓其領導力廣受質疑，但這仍無阻他在去年中共「二十大」上晉升為中共黨內排名第二的常委，緊隨習近平之後。
隨著中國「兩會」走向尾聲，中國在政府層面完成了領導層換屆。習近平繼續擔任國家主席，而他在去（2022）年「二十大」上提拔的親信李強不出意外地接替李克強，擔任國務院總理。
在周日（3月12日）舉行的人大會議中，副總理、部長和國務委員的人選也塵埃落定。
讓我們來看看大權在握的習近平如何安排國防、安全和外交等重要方面的人事，新執政團隊中又有哪些新、老面孔？
李強
李強成為中國第八任國務院總理。63歲的他是習近平團隊的核心幕僚之一，2000年代初， 習近平主政浙江時李強擔任其秘書長。他後來主政江蘇和上海。
儘管去年上海因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城期間頻發的民生危機讓其領導力廣受質疑，但這仍無阻他在去年中共「二十大」上晉升為中共黨內排名第二的常委，緊隨習近平之後。
趙樂際
中共「二十大」後留任政治局常委的趙樂際，擔任全國人大常委會委員長。
65歲的趙樂際仕途開始於中國西部的青海和陝西省。在習近平的第一個任期內（2012－2017），他擔任中央組織部部長，負責幫助處理黨政高層人事任免，包括填補當時因反腐運動而導致的大批幹部空缺。2017年，他接任王岐山擔任中紀委書記，輔佐習近平查處孫力軍、傅政華等人。
王滬寧
王滬寧是 「二十大」上留任的另一位常委，他出任全國政協主席。
學者出身的王滬寧被認為是中共多代領導人的撰稿人和理論智囊，2017年晉升常委後擔任中央書記處第一書記兼中央精神文明建設指導委員會主任，是習近平的國家政策顧問，並主管意識形態工作。
韓正
68歲的韓正沒有留任常委，但深受習近平信任的他接替王岐山，出任更多是禮儀性的職位——中國國家副主席。
韓正曾長期在上海工作，被視為是一位務實派官員。他在2017年躋身政治局常委，隨後擔任常務副總理，主要協助習近平主管港澳事務。在此期間，他督導鎮壓了香港聲勢浩大的「反送中」抗議，推動設立《港區國安法》。
丁薛祥
60歲的丁薛祥是習近平的親密助手。在「二十大」後晉升常委的他出任國務院常務副總理，儘管他從未主政過任何一個省市。
早在2007年，丁薛祥曾與習近平在上海短暫共事，2013年被調任中共中央辦公廳副主任，2017年升任主任，成為習近平的首席幕僚長。他曾多次陪同習近平在國內外訪問。
何立峰
在中共「二十大」上進入政治局委員行列的國家發改委主任何立峰出任國務院副總理，接棒劉鶴成為下一任「經濟沙皇」，處理中國的經濟、金融和工業事務。
68歲的他曾在福建長期工作，1980年代他曾是習近平的屬下。2014年，他成為負責規劃中國經濟運行的國家發展改革委的副主任，2017年升任主任。
劉國中
60歲的劉國中在此次「兩會」上晉升副總理。他預計將接替孫春蘭，主管衛生工作。劉國中出身軍工。1990年代進入政界後，他的仕途從中國東北的黑龍江開始。2013年，他調任全國總工會任副主任。
2016年至2022年，他分別在四川、吉林和陝西擔任地方大員。2022年的「二十大」上，他以陝西省委書記的身份躋身中共中央政治局委員。
張國清
張國清在此次「兩會」上晉升副總理。這名58歲的官員曾是中國最大的武器製造商之一中國兵器工業集團總經理，被稱為「兵工少帥」。
在2012年薄熙來事件爆發後不久，他突然「空降」重慶，擔任重慶市委副書記，2017年擔任市長，幾個月後調任天津市長。2020年他開始主政遼寧，並在去年「二十大」上進入中共中央政治局。
秦剛
前中國駐美大使秦剛在去年12月底突然被任命為外交部長，他與已升任中央外事辦主任的前外長王毅共同處理中國的外交事務。他在此次「兩會」上兼任國務委員。
秦剛曾擔任過外交部新聞發言人，熟悉國外媒體運作，他還曾負責禮賓事務，多次陪同習近平出訪，被視為是深得習近平信任的幕僚之一。
王小洪
65歲的王小洪於去年6月接任公安部長。在此次「兩會」上，他兼任國務委員。
王小洪曾是習近平在福建的舊部，兩人相識近20年。2015年，王小洪轉任北京公安局局長。去年中共「二十大」上，他兼任中央書記處書記，標誌著他權力的進一步鞏固。
李尚福
「二十大」上公布的中央軍委四名委員中，65歲的李尚福排名第一。他已接替魏鳳和擔任國務委員兼國防部長。
值得注意的是，2018年，美國曾因中國軍隊向俄羅斯購買武器，對當時主管裝備工作的李尚福實施制裁，有分析認為，北京讓李尚福接任防長，有向華盛頓「示威」之意。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。