習近平親信、心腹與舊部：中國新一屆政府領導班子有哪些新、老面孔？

隨著中國「兩會」走向尾聲，中國在政府層面完成了領導層換屆。習近平繼續擔任國家主席，而他在去（2022）年「二十大」上提拔的親信李強不出意外地接替李克強，擔任國務院總理。

在周日（3月12日）舉行的人大會議中，副總理、部長和國務委員的人選也塵埃落定。

讓我們來看看大權在握的習近平如何安排國防、安全和外交等重要方面的人事，新執政團隊中又有哪些新、老面孔？

李強

Photo Credit: Reuters / BBC News 3月11日，在北京舉行的中國全國人民代表大會第四次全體會議期間，在習近平的注視下，中國前總理李克強（中）與新當選的總理李強（右）握手。

李強成為中國第八任國務院總理。63歲的他是習近平團隊的核心幕僚之一，2000年代初， 習近平主政浙江時李強擔任其秘書長。他後來主政江蘇和上海。

儘管去年上海因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城期間頻發的民生危機讓其領導力廣受質疑，但這仍無阻他在去年中共「二十大」上晉升為中共黨內排名第二的常委，緊隨習近平之後。

趙樂際

Photo Credit: Reuters / BBC News 趙樂際（左）與習近平（右）握手。

中共「二十大」後留任政治局常委的趙樂際，擔任全國人大常委會委員長。

65歲的趙樂際仕途開始於中國西部的青海和陝西省。在習近平的第一個任期內（2012－2017），他擔任中央組織部部長，負責幫助處理黨政高層人事任免，包括填補當時因反腐運動而導致的大批幹部空缺。2017年，他接任王岐山擔任中紀委書記，輔佐習近平查處孫力軍、傅政華等人。

王滬寧

Photo Credit: Reuters / BBC News 王滬寧（左）與李強（右）交談。

王滬寧是 「二十大」上留任的另一位常委，他出任全國政協主席。

學者出身的王滬寧被認為是中共多代領導人的撰稿人和理論智囊，2017年晉升常委後擔任中央書記處第一書記兼中央精神文明建設指導委員會主任，是習近平的國家政策顧問，並主管意識形態工作。

韓正

Photo Credit: EPA / BBC News 王岐山（左）與韓正（右）握手。

68歲的韓正沒有留任常委，但深受習近平信任的他接替王岐山，出任更多是禮儀性的職位——中國國家副主席。

韓正曾長期在上海工作，被視為是一位務實派官員。他在2017年躋身政治局常委，隨後擔任常務副總理，主要協助習近平主管港澳事務。在此期間，他督導鎮壓了香港聲勢浩大的「反送中」抗議，推動設立《港區國安法》。

丁薛祥

Photo Credit: Reuters / BBC News

60歲的丁薛祥是習近平的親密助手。在「二十大」後晉升常委的他出任國務院常務副總理，儘管他從未主政過任何一個省市。

早在2007年，丁薛祥曾與習近平在上海短暫共事，2013年被調任中共中央辦公廳副主任，2017年升任主任，成為習近平的首席幕僚長。他曾多次陪同習近平在國內外訪問。

何立峰

在中共「二十大」上進入政治局委員行列的國家發改委主任何立峰出任國務院副總理，接棒劉鶴成為下一任「經濟沙皇」，處理中國的經濟、金融和工業事務。

68歲的他曾在福建長期工作，1980年代他曾是習近平的屬下。2014年，他成為負責規劃中國經濟運行的國家發展改革委的副主任，2017年升任主任。

劉國中

Photo Credit: Reuters / BBC News 60歲的劉國中（中）在此次「兩會」上晉升副總理。他預計將接替孫春蘭（左），主管衛生工作。

60歲的劉國中在此次「兩會」上晉升副總理。他預計將接替孫春蘭，主管衛生工作。劉國中出身軍工。1990年代進入政界後，他的仕途從中國東北的黑龍江開始。2013年，他調任全國總工會任副主任。

2016年至2022年，他分別在四川、吉林和陝西擔任地方大員。2022年的「二十大」上，他以陝西省委書記的身份躋身中共中央政治局委員。

張國清

Photo Credit: Reuters / BBC News 張國清（右一）在此次兩會上晉升副總理。

張國清在此次「兩會」上晉升副總理。這名58歲的官員曾是中國最大的武器製造商之一中國兵器工業集團總經理，被稱為「兵工少帥」。

在2012年薄熙來事件爆發後不久，他突然「空降」重慶，擔任重慶市委副書記，2017年擔任市長，幾個月後調任天津市長。2020年他開始主政遼寧，並在去年「二十大」上進入中共中央政治局。

秦剛

Photo Credit: EPA / BBC News 秦剛在去年12月底突然被任命為外交部長，並在此次「兩會」上兼任國務委員。

前中國駐美大使秦剛在去年12月底突然被任命為外交部長，他與已升任中央外事辦主任的前外長王毅共同處理中國的外交事務。他在此次「兩會」上兼任國務委員。

秦剛曾擔任過外交部新聞發言人，熟悉國外媒體運作，他還曾負責禮賓事務，多次陪同習近平出訪，被視為是深得習近平信任的幕僚之一。

王小洪

65歲的王小洪於去年6月接任公安部長。在此次「兩會」上，他兼任國務委員。

王小洪曾是習近平在福建的舊部，兩人相識近20年。2015年，王小洪轉任北京公安局局長。去年中共「二十大」上，他兼任中央書記處書記，標誌著他權力的進一步鞏固。

李尚福

Photo Credit: Reuters / BBC News 3月11日，中國第十四屆全國人大一次會議在北京舉行第四次全體會議。經投票表決，決定張又俠（中）、何衛東（左）為中央軍委副主席。圖右為李尚福。

「二十大」上公布的中央軍委四名委員中，65歲的李尚福排名第一。他已接替魏鳳和擔任國務委員兼國防部長。

值得注意的是，2018年，美國曾因中國軍隊向俄羅斯購買武器，對當時主管裝備工作的李尚福實施制裁，有分析認為，北京讓李尚福接任防長，有向華盛頓「示威」之意。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航