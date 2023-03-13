顧忌對中關係，歐盟「晶片外交」對台只要晶片、不談外交

文：中央社記者田習如布魯塞爾特稿

在中國與歐盟修復關係的氛圍下，歐洲議會不同黨團上週接連針對歐台經貿協定舉辦論壇，但歐盟官員一面提醒台灣對歐投資太少，一面堅持對台無需雙邊協定。這種「只要不給」立場，恐難在晶片外交中得利。

歐盟與台灣雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement）的官方倡議，溯自2015年歐盟執委會（European Commission）一份貿易政策文件，敘述在與中國協商投資協定的基礎上，歐盟也將分別與香港和台灣「探索開啟投資談判」。

當時歐盟的重點是先搞定中國，2020年執委會與中國完成「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment）談判，但後來雙邊關係因新疆、香港等人權議題而交惡，2021年歐洲議會（European Parliament）決議凍結該協定至今。

這段期間，歐盟執委會並未探索也沒開啟與台灣的經貿談判，雖然去年將雙方經貿「對話」層級提高到部長級，也雖然歐洲議會多次強力敦促執委會立刻展開與台灣的貿易協定或投資協定談判，但執委會不肯就是不肯，所提的理由其實都站不住腳。

首先，在歐洲議會綠黨／歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團9日舉辦的論壇上，執委會貿易總署遠東部門主管辛德爾（Adeline Hinderer）解釋2015年的政策時空不同：「現在（歐盟）投資政策已經改變，（對台經貿）協定的許多內容可涵蓋在現行對話管道下，沒有需要改變現況。」

如果透過對話就能取代更制度性的雙邊協定，那歐盟與其他國家的協定不都白忙了？執委會官員過去也常稱許台灣的法治體系運作正常，且不用靠協定就已有龐大雙邊貿易量，所以沒必要洽簽協定。這個邏輯同樣會「打臉」到歐盟又何必與日本、韓國、新加坡等法治國家簽那麼多協定。

在歐洲議會第3大黨團復興歐洲（Renew Europe）8日的研討會中，歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長維綱（Gunnar Wiegand）說：「許多人支持（與台灣的協定）是為了政治原因，但從企業考量並不需要。」

他同時強調歐盟是台灣最大的外來直接投資（FDI）來源，但台灣對歐盟的直接投資卻只占對全球的2%，並提到歐盟需要台灣的半導體，希望台灣在歐盟有更多投資，尤其是科技領域。

不過歐盟官員可能得先牢記，全世界最具經濟成本效益的晶圓廠地點是在台灣，台積電赴美、日設廠是為了因應全球地緣政治變化，歐盟想要台灣也在歐洲投資設立晶圓廠，對台灣而言「從企業考量並不需要」。

許多支持歐台經貿協定的歐洲議會議員和學者，並不諱言除了有助於雙邊制度化往來、使夥伴關係更牢固，正式經貿協定也有助於提升台灣的國際地位、遏阻中國冒犯，是地緣政治因素無誤。

更不用說，歐盟提出晶片法案、關鍵原物料法案等政策，也都是基於地緣政治變化而扶植自家相關產業。換言之時代環境若沒變，「從企業考量並不需要」犧牲全球分工效率來為政治買保險。

因此歐盟對台關係真正的顧慮，大家都知道是中國，但其他國家也顧慮中國，卻無礙於美國、加拿大等國與台灣展開經貿協定談判。

一位執委會官員私下回答《中央社》記者詢問歐盟的「一個中國政策」定義，以及是否歐盟與台灣的任何協定都會違反該政策，他含蓄地說歐盟「與美國、加拿大、日本的一中政策相同」。

美國、加拿大在維持「一中政策」之下與台灣洽簽經貿協定，但歐盟仍拒絕，顯然執委會官員更在乎與台灣關係深化會成為歐盟與中國恢復往來的變數。

維綱在前述研討會坦言，台灣是歐盟與中國關係中的重要議題，「歐盟得從更廣的角度看，而非只看對台關係」。

但歐盟如果只看對中關係，戰略角度恐怕還不夠廣。就像歐洲議會在執委會送來的晶片法草案中，增加了一段要與美、日、韓、台等理念相近國家強化「晶片外交」的文字，若歐盟對台只要晶片、不談外交，握有這個全球關鍵戰略資產的台灣難道會傻嗎？

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀