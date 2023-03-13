顧忌對中關係，歐盟「晶片外交」對台只要晶片、不談外交
我們想讓你知道的是
歐盟如果只看對中關係，戰略角度恐怕還不夠廣。就像歐洲議會在執委會送來的晶片法草案中，增加了一段要與美、日、韓、台等理念相近國家強化「晶片外交」的文字，若歐盟對台只要晶片、不談外交，握有這個全球關鍵戰略資產的台灣難道會傻嗎？
文：中央社記者田習如布魯塞爾特稿
在中國與歐盟修復關係的氛圍下，歐洲議會不同黨團上週接連針對歐台經貿協定舉辦論壇，但歐盟官員一面提醒台灣對歐投資太少，一面堅持對台無需雙邊協定。這種「只要不給」立場，恐難在晶片外交中得利。
歐盟與台灣雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement）的官方倡議，溯自2015年歐盟執委會（European Commission）一份貿易政策文件，敘述在與中國協商投資協定的基礎上，歐盟也將分別與香港和台灣「探索開啟投資談判」。
當時歐盟的重點是先搞定中國，2020年執委會與中國完成「全面投資協定」（Comprehensive Agreement on Investment）談判，但後來雙邊關係因新疆、香港等人權議題而交惡，2021年歐洲議會（European Parliament）決議凍結該協定至今。
這段期間，歐盟執委會並未探索也沒開啟與台灣的經貿談判，雖然去年將雙方經貿「對話」層級提高到部長級，也雖然歐洲議會多次強力敦促執委會立刻展開與台灣的貿易協定或投資協定談判，但執委會不肯就是不肯，所提的理由其實都站不住腳。
首先，在歐洲議會綠黨／歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團9日舉辦的論壇上，執委會貿易總署遠東部門主管辛德爾（Adeline Hinderer）解釋2015年的政策時空不同：「現在（歐盟）投資政策已經改變，（對台經貿）協定的許多內容可涵蓋在現行對話管道下，沒有需要改變現況。」
如果透過對話就能取代更制度性的雙邊協定，那歐盟與其他國家的協定不都白忙了？執委會官員過去也常稱許台灣的法治體系運作正常，且不用靠協定就已有龐大雙邊貿易量，所以沒必要洽簽協定。這個邏輯同樣會「打臉」到歐盟又何必與日本、韓國、新加坡等法治國家簽那麼多協定。
在歐洲議會第3大黨團復興歐洲（Renew Europe）8日的研討會中，歐盟對外事務部（EEAS）亞太總司總司長維綱（Gunnar Wiegand）說：「許多人支持（與台灣的協定）是為了政治原因，但從企業考量並不需要。」
他同時強調歐盟是台灣最大的外來直接投資（FDI）來源，但台灣對歐盟的直接投資卻只占對全球的2%，並提到歐盟需要台灣的半導體，希望台灣在歐盟有更多投資，尤其是科技領域。
不過歐盟官員可能得先牢記，全世界最具經濟成本效益的晶圓廠地點是在台灣，台積電赴美、日設廠是為了因應全球地緣政治變化，歐盟想要台灣也在歐洲投資設立晶圓廠，對台灣而言「從企業考量並不需要」。
許多支持歐台經貿協定的歐洲議會議員和學者，並不諱言除了有助於雙邊制度化往來、使夥伴關係更牢固，正式經貿協定也有助於提升台灣的國際地位、遏阻中國冒犯，是地緣政治因素無誤。
更不用說，歐盟提出晶片法案、關鍵原物料法案等政策，也都是基於地緣政治變化而扶植自家相關產業。換言之時代環境若沒變，「從企業考量並不需要」犧牲全球分工效率來為政治買保險。
因此歐盟對台關係真正的顧慮，大家都知道是中國，但其他國家也顧慮中國，卻無礙於美國、加拿大等國與台灣展開經貿協定談判。
一位執委會官員私下回答《中央社》記者詢問歐盟的「一個中國政策」定義，以及是否歐盟與台灣的任何協定都會違反該政策，他含蓄地說歐盟「與美國、加拿大、日本的一中政策相同」。
美國、加拿大在維持「一中政策」之下與台灣洽簽經貿協定，但歐盟仍拒絕，顯然執委會官員更在乎與台灣關係深化會成為歐盟與中國恢復往來的變數。
維綱在前述研討會坦言，台灣是歐盟與中國關係中的重要議題，「歐盟得從更廣的角度看，而非只看對台關係」。
但歐盟如果只看對中關係，戰略角度恐怕還不夠廣。就像歐洲議會在執委會送來的晶片法草案中，增加了一段要與美、日、韓、台等理念相近國家強化「晶片外交」的文字，若歐盟對台只要晶片、不談外交，握有這個全球關鍵戰略資產的台灣難道會傻嗎？
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延伸閱讀
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- 歐盟對台灣半導體既依賴又怕受傷害，智庫報告稱「砸錢買不到升級」但可尋求其他結盟
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。