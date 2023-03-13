矽谷銀行48小時內倒閉，葉倫稱政府不紓困，專家：恐影響Fed 3月升息幅度

曾是科技創投最愛，矽谷銀行如何在48小時內倒閉

（中央社）美國矽谷銀行8日還是一家資本水準良好、尋求部分增資的金融機構，但短短48小時內，投資人恐慌竟造成其遭到當局接管、結束長達40年營運，寫下美國史上規模第2大銀行倒閉案。

美國財經媒體CNBC報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）命運急速惡化始於8日晚間，當時它宣布需增資22.5億美元（約新台幣693億元）以強化資產負債表，令投資人吃驚。之後的發展，反映這家隨科技業創投風潮而起、攀上聲望高點的銀行，最後如何成為創投圈恐慌拋棄的受害者。

矽谷銀行倒閉的根源，來自美國聯邦準備理事會（Fed）採取了40年來最劇烈的升息行動。由於利率猛然攀升，首次公開募股（IPO）與私下募資環境冷清，導致新創企業客戶需動用存款來維持運作，造成矽谷銀行資本短缺。

矽谷銀行最後被迫賠本出售手中所有備供出售（AFS）債券。矽谷銀行8日晚間表示，這造成了18億美元的虧損。

矽谷銀行突然傳出需要增資，加上先前才發生專營加密貨幣圈的Silvergate銀行倒閉，於是9日爆發新一波存款提領潮。知情人士透露，創投公司指示他們投資組合內的公司將存款移出，因為擔憂若矽谷銀行出現擠兌，會使新創企業無法動用存款，而面臨存亡威脅。

客戶指出，矽谷銀行執行長貝克（Greg Becker）在9日下午展開的通話中也未能安定他們信心，他只呼籲「保持冷靜」。當天矽谷銀行股價繼續崩跌，收盤時跌幅達到60％。一名參與通話的人士說，重點是貝克未能安撫客戶相信這會是最後一次增資。

最後根據加州監管當局收到的呈報資料，9日營業時間結束時，矽谷銀行的客戶一共提領了高達420億美元（約新台幣1兆2900億元）存款，使其現金資產淪為負9億5800萬美元（約新台幣295億元）。且根據監管當局說法，矽谷銀行也未能從其他來源覓得足夠的擔保品。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行（SVB）關閉， 並將其資產轉存至「聖克拉拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, DINB），此銀行與半數矽谷以上新創產業有業務往來。

矽谷銀行關閉，新創投資人：短期影響新創現金流

（中央社）加州金融監管機構關閉矽谷銀行（SVB），矽谷新創投資人李晃表示，SVB為矽谷新創往來指標性銀行，短期內許多新創因為現金無法提領，將面臨包含薪資發放在內的現金流壓力。

美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管矽谷銀行，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的矽谷銀行總部10日對外關閉，門口外僅張貼著FDIC的新聞稿表示總部和分行將於週一開門，並轉由「聖克拉拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ，DINB）執行業務。

一位到場瞭解狀況、不願具名的金融科技產業人士告訴《中央社》，他昨日嘗試轉出10萬美金（約新台幣308萬元）到其他銀行但無法操作，想來看看是否有進一步消息，只能期盼有其他銀行願意出手相救。

FDIC 11日指出SVB客戶最晚在週一上午，每個帳戶可提領存款至保額上限25萬美元，超過上限的存款將先發給接管證明，至於何時能夠提領剩餘款項、以及最終能提領到多少款項仍充滿不確定性。

這間全美第16大的銀行成立於1983年，除了一般民眾，科技和新創公司也是其主要客戶；SVB提供新創公司在天使投資人（Angel Investor）或創投公司（VC）資金之外，另一項稱作「風險債」（Venture Debt）的融資工具。

矽谷新創投資人李晃接受《中央社》訪問表示，SVB在矽谷新創圈夙負盛名，至少半數以上的矽谷新創公司都與SVB有業務往來，在眾多不確定因素之下，新創公司當前較為棘手的問題會是包含薪資發放等「現金流的壓力」。

短期來看，李晃也指出若新創公司有把「風險債」當作近期融資工具的選項，現在原本計畫內會有的資金出現變數，就會面臨資金提早用完的「時間壓力」，必須在募資策略上作調整。

接下來，外界都在關注是否有其他銀行會買下SVB，李晃表示由於SVB熟悉新創公司的風險操作，假設順利成交，新銀行是否將繼續提供同樣「風險債」的服務是另外一個不確定性，新創有可能少一個獲得資金的方式。

至於台灣來到矽谷的新創公司受到波及的程度，據李晃瞭解來矽谷設點並在SVB開戶的公司並不多，整體受到影響有限。

Photo Credit: GettyImages 美國財政部長葉倫

矽谷銀行倒閉，葉倫：政府不紓困但將避免風險擴散

（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，政府希望避免矽谷銀行倒閉造成金融風險「擴散」，但已排除採取紓困措施。

《法新社》報導，葉倫接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）訪問時指出：「我們希望確保一家銀行所存在的問題，不會擴散至其他健全的銀行。」

美國聯邦準備理事會（Fed）發表聲明指出，聯準會將根據簡易程序於13日上午11時30分起召開理事會閉門會議，主要將檢視並決定聯邦準備銀行收取的預付利率及貼現率。

聯準會未闡明更多細節，但此舉發生在矽谷銀行倒閉後。美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，這是自2008年金融海嘯以來最大銀行業危機。

Photo Credit: 中央社 SVB遭到接管，台經院院長張建一表示，SVB主要是短期出現資金流動性問題。

矽谷銀行倒閉，專家：衝擊小但恐影響Fed 3月升息幅度

（中央社）SVB遭到接管，專家分析，SVB規模較小，主要影響大多是未上市的科技新創、綠能產業，應該不會衍生成系統性風險；但SVB事件有可能會影響Fed 3月的利率決策，不排除Fed 3月只升息1碼。