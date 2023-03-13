矽谷銀行48小時內倒閉，葉倫稱政府不紓困，專家：恐影響Fed 3月升息幅度
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美國的第16大銀行矽谷銀行，主要服務科技與新創公司。2022年底前，銀行總資產為2090億美元，存款總額為1757億美元。矽谷銀行日前揭露鉅額虧損，導致美國銀行股重挫後，美國聯邦存款保險公司（FDIC）隨後宣布矽谷銀行關閉，引發外界高度關注。
曾是科技創投最愛，矽谷銀行如何在48小時內倒閉
（中央社）美國矽谷銀行8日還是一家資本水準良好、尋求部分增資的金融機構，但短短48小時內，投資人恐慌竟造成其遭到當局接管、結束長達40年營運，寫下美國史上規模第2大銀行倒閉案。
美國財經媒體CNBC報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）命運急速惡化始於8日晚間，當時它宣布需增資22.5億美元（約新台幣693億元）以強化資產負債表，令投資人吃驚。之後的發展，反映這家隨科技業創投風潮而起、攀上聲望高點的銀行，最後如何成為創投圈恐慌拋棄的受害者。
矽谷銀行倒閉的根源，來自美國聯邦準備理事會（Fed）採取了40年來最劇烈的升息行動。由於利率猛然攀升，首次公開募股（IPO）與私下募資環境冷清，導致新創企業客戶需動用存款來維持運作，造成矽谷銀行資本短缺。
矽谷銀行最後被迫賠本出售手中所有備供出售（AFS）債券。矽谷銀行8日晚間表示，這造成了18億美元的虧損。
矽谷銀行突然傳出需要增資，加上先前才發生專營加密貨幣圈的Silvergate銀行倒閉，於是9日爆發新一波存款提領潮。知情人士透露，創投公司指示他們投資組合內的公司將存款移出，因為擔憂若矽谷銀行出現擠兌，會使新創企業無法動用存款，而面臨存亡威脅。
客戶指出，矽谷銀行執行長貝克（Greg Becker）在9日下午展開的通話中也未能安定他們信心，他只呼籲「保持冷靜」。當天矽谷銀行股價繼續崩跌，收盤時跌幅達到60％。一名參與通話的人士說，重點是貝克未能安撫客戶相信這會是最後一次增資。
最後根據加州監管當局收到的呈報資料，9日營業時間結束時，矽谷銀行的客戶一共提領了高達420億美元（約新台幣1兆2900億元）存款，使其現金資產淪為負9億5800萬美元（約新台幣295億元）。且根據監管當局說法，矽谷銀行也未能從其他來源覓得足夠的擔保品。
矽谷銀行關閉，新創投資人：短期影響新創現金流
（中央社）加州金融監管機構關閉矽谷銀行（SVB），矽谷新創投資人李晃表示，SVB為矽谷新創往來指標性銀行，短期內許多新創因為現金無法提領，將面臨包含薪資發放在內的現金流壓力。
美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管矽谷銀行，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的矽谷銀行總部10日對外關閉，門口外僅張貼著FDIC的新聞稿表示總部和分行將於週一開門，並轉由「聖克拉拉國家儲保銀行」（ Deposit Insurance National Bank of Santa Clara ，DINB）執行業務。
一位到場瞭解狀況、不願具名的金融科技產業人士告訴《中央社》，他昨日嘗試轉出10萬美金（約新台幣308萬元）到其他銀行但無法操作，想來看看是否有進一步消息，只能期盼有其他銀行願意出手相救。
FDIC 11日指出SVB客戶最晚在週一上午，每個帳戶可提領存款至保額上限25萬美元，超過上限的存款將先發給接管證明，至於何時能夠提領剩餘款項、以及最終能提領到多少款項仍充滿不確定性。
這間全美第16大的銀行成立於1983年，除了一般民眾，科技和新創公司也是其主要客戶；SVB提供新創公司在天使投資人（Angel Investor）或創投公司（VC）資金之外，另一項稱作「風險債」（Venture Debt）的融資工具。
矽谷新創投資人李晃接受《中央社》訪問表示，SVB在矽谷新創圈夙負盛名，至少半數以上的矽谷新創公司都與SVB有業務往來，在眾多不確定因素之下，新創公司當前較為棘手的問題會是包含薪資發放等「現金流的壓力」。
短期來看，李晃也指出若新創公司有把「風險債」當作近期融資工具的選項，現在原本計畫內會有的資金出現變數，就會面臨資金提早用完的「時間壓力」，必須在募資策略上作調整。
接下來，外界都在關注是否有其他銀行會買下SVB，李晃表示由於SVB熟悉新創公司的風險操作，假設順利成交，新銀行是否將繼續提供同樣「風險債」的服務是另外一個不確定性，新創有可能少一個獲得資金的方式。
至於台灣來到矽谷的新創公司受到波及的程度，據李晃瞭解來矽谷設點並在SVB開戶的公司並不多，整體受到影響有限。
矽谷銀行倒閉，葉倫：政府不紓困但將避免風險擴散
（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，政府希望避免矽谷銀行倒閉造成金融風險「擴散」，但已排除採取紓困措施。
《法新社》報導，葉倫接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）訪問時指出：「我們希望確保一家銀行所存在的問題，不會擴散至其他健全的銀行。」
美國聯邦準備理事會（Fed）發表聲明指出，聯準會將根據簡易程序於13日上午11時30分起召開理事會閉門會議，主要將檢視並決定聯邦準備銀行收取的預付利率及貼現率。
聯準會未闡明更多細節，但此舉發生在矽谷銀行倒閉後。美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，這是自2008年金融海嘯以來最大銀行業危機。
矽谷銀行倒閉，專家：衝擊小但恐影響Fed 3月升息幅度
（中央社）SVB遭到接管，專家分析，SVB規模較小，主要影響大多是未上市的科技新創、綠能產業，應該不會衍生成系統性風險；但SVB事件有可能會影響Fed 3月的利率決策，不排除Fed 3月只升息1碼。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。