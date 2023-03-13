馬克宏年改法案取得關鍵勝利，法國參議院通過退休年齡延至64歲
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政治鬥爭激烈角力，街頭鬥爭也同時登場。法國工會11日舉行第7場反年改全國示威，抗議年改法案。根據內政部資料指出，11日全國共有36萬8000人上街；法國總工會數字則為100萬人，為自1月19日反年改社會運動以來人數最低的一次。但法國民主工會聯盟秘書長貝爾傑（Laurent Berger）告訴媒體：「或許街頭的人比較少，但內心的憤怒卻更多。」
法國政府關鍵勝利，參院提前表決通過年改法案延至64歲退休
（中央社）法國參議院11日晚間提前表決並以195票贊成、112票反對，通過極具爭議的年金改革法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，為政府一大勝利。第7場反年改抗議也於11日登場，但參與人數卻創1月以來新低。
在法國國民議會混亂且沒有表決的審查後，參議院11日加速辯論審查，並於晚間表決總統馬克宏（Emmanuel Macron）不受歡迎的年金改革法案，最終以195票贊成、112票反對，通過法案。拿下這局，意味政府離法案正式通過邁進一大步。
參議院原本須於12日晚上完成審查與投票，但在法國參議院執政黨與右派共和黨（LR）政策結盟高速運作下，提前完成逐條辯論與法案表決。總理柏納（Elisabeth Borne）也在第一時間恭賀，稱其為達成目標的「決定性一步」。
參議院共和黨團主席霍塔尤（Bruno Retailleau）在投票前黨團發言時表示，將會贊成改革，但不代表支持馬克宏，並強調希望「拯救」法國退休體系。
社會黨議員魯賓（Monique Lubin）則說，「今天將永遠是法國受薪階級的黑暗日。這項改革是意識形態的改革，你們從不支持能讓勞工過得更好的措施。」
勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）10日宣布動用憲法第44.3條加速參議院審查，即「國會將針對全部或部分辯論法案進行單一投票表決，且只需納入政府提議或通過的修正案。」換言之，反對派無法控制討論議案，也無法讓自己的修正案進入投票，只能進行辯論，被通稱為「全額連記制」（vote bloqué）。
左派陣營不滿，抗議政府「奪權」、「蔑視」；政府則譴責左翼利用上千條修正案與次修正案癱瘓審查。2010年前總理費雍（Francois Fillon）也在參議院動用過該憲法。
為加速審查，霍塔尤11日下午撤回提出的修正案。根據BFM電視台（BFMTV），參議院高速運轉，審查速度從早上的一小時30條加快至晚上的每小時近100條。
政治鬥爭激烈角力，街頭鬥爭也同時登場。法國工會11日舉行第7場反年改全國示威，抗議年改法案。根據內政部資料指出，11日全國共有36萬8000人上街；法國總工會（CGT）數字則為100萬人，為自1月19日反年改社會運動以來人數最低的一次。
但法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）告訴媒體：「或許街頭的人比較少，但內心的憤怒卻更多。」
11日抗爭行動爆發更多衝突。巴黎遊行一開始就有示威者向警方投擲各種物品、焚燒垃圾桶、砸破商家櫥窗等；遊行在巴士底廣場時也一度暫停，好讓警方夾擊上百名激進抗議者所組成的集團，至傍晚時分共有32人遭逮捕。
參與者心態也逐漸悲觀，44歲的公務員里耶里尼（Corinne Niellini）向《世界報》（Le Monde）表示，「抗爭的結果看來已經注定，法案一定會通過，不擇手段」；其丈夫斐德希克（Frédéric）則說：「不幸地，這些行動看來無法改變在上位者。但我們應該到場，至少抗議對勞工、反對者和人民的長期輕蔑。」
年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、領取全額退休金而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等，引發全國人民不滿。
參議院通過後，法案下一步將於15日送至由7名國民議會議員與7名參議院議員組成的法國議會兩院混合調解委員會（CMP），接著於16日再次交付參議院與國民議會進行最終投票表決。
法國反年金改革示威，2024奧運工地遭工會斷電
法國總工會能源部門秘書長梅內普立耶（Sebastien Menesplier）9日表示，2024年巴黎奧運選手村多處工地和數據中心的電力及天然氣供應，已遭工會成員切斷，藉此施壓當局撤回具爭議的年金改革計畫。
《法新社》報導，法國總統馬克宏政府擬實施年金改革計畫，將退休年齡從62歲延長至64歲，並加強全額退休金請領規定，以防年金體系陷入財務赤字窘境。
消息一出，隨即在全國引發工會大罷工以及群眾示威，要求政府放棄年金改革計畫，法國當地交通運輸及公共服務全面癱瘓，迄今已邁入第3天。
強硬派法國總工會能源部門秘書長梅內普立耶說：「面對拒絕讓步的政府，我們也拒絕讓步。」
他還說：「我呼籲政府和總統負起責任：撤回你們的改革計畫，電力和天然氣工人將為政府部門及公眾利益服務。」
斷電行動當下，約有300名員工到場響應，他們對4條關鍵電纜動了手腳。有些人戴著兜帽並將雙手高舉、點燃煙霧彈，讓人無法透過監視錄影機看到是誰切斷電源。
供電業者隨後趕緊透過遠端作業，恢復受影響區域的供應。
法國總工會表示，法國國家體育館（Stade de France）的電力也被切斷；不過，配電公司Enedis表示，工會沒有成功切斷體育館電力，電源被切斷的地方是體育場周邊的商業區，還有位於巴黎低收入郊區聖丹尼（Saint-Denis）的奧運村建築工地。
法國國民議會的上下兩院最遲將於3月中或3月26日前，就年金改革法案進行表決。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
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Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
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