馬克宏年改法案取得關鍵勝利，法國參議院通過退休年齡延至64歲

法國政府關鍵勝利，參院提前表決通過年改法案延至64歲退休

（中央社）法國參議院11日晚間提前表決並以195票贊成、112票反對，通過極具爭議的年金改革法案，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，為政府一大勝利。第7場反年改抗議也於11日登場，但參與人數卻創1月以來新低。

在法國國民議會混亂且沒有表決的審查後，參議院11日加速辯論審查，並於晚間表決總統馬克宏（Emmanuel Macron）不受歡迎的年金改革法案，最終以195票贊成、112票反對，通過法案。拿下這局，意味政府離法案正式通過邁進一大步。

參議院原本須於12日晚上完成審查與投票，但在法國參議院執政黨與右派共和黨（LR）政策結盟高速運作下，提前完成逐條辯論與法案表決。總理柏納（Elisabeth Borne）也在第一時間恭賀，稱其為達成目標的「決定性一步」。

參議院共和黨團主席霍塔尤（Bruno Retailleau）在投票前黨團發言時表示，將會贊成改革，但不代表支持馬克宏，並強調希望「拯救」法國退休體系。

社會黨議員魯賓（Monique Lubin）則說，「今天將永遠是法國受薪階級的黑暗日。這項改革是意識形態的改革，你們從不支持能讓勞工過得更好的措施。」

勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）10日宣布動用憲法第44.3條加速參議院審查，即「國會將針對全部或部分辯論法案進行單一投票表決，且只需納入政府提議或通過的修正案。」換言之，反對派無法控制討論議案，也無法讓自己的修正案進入投票，只能進行辯論，被通稱為「全額連記制」（vote bloqué）。

左派陣營不滿，抗議政府「奪權」、「蔑視」；政府則譴責左翼利用上千條修正案與次修正案癱瘓審查。2010年前總理費雍（Francois Fillon）也在參議院動用過該憲法。

為加速審查，霍塔尤11日下午撤回提出的修正案。根據BFM電視台（BFMTV），參議院高速運轉，審查速度從早上的一小時30條加快至晚上的每小時近100條。

政治鬥爭激烈角力，街頭鬥爭也同時登場。法國工會11日舉行第7場反年改全國示威，抗議年改法案。根據內政部資料指出，11日全國共有36萬8000人上街；法國總工會（CGT）數字則為100萬人，為自1月19日反年改社會運動以來人數最低的一次。

但法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長貝爾傑（Laurent Berger）告訴媒體：「或許街頭的人比較少，但內心的憤怒卻更多。」

11日抗爭行動爆發更多衝突。巴黎遊行一開始就有示威者向警方投擲各種物品、焚燒垃圾桶、砸破商家櫥窗等；遊行在巴士底廣場時也一度暫停，好讓警方夾擊上百名激進抗議者所組成的集團，至傍晚時分共有32人遭逮捕。

參與者心態也逐漸悲觀，44歲的公務員里耶里尼（Corinne Niellini）向《世界報》（Le Monde）表示，「抗爭的結果看來已經注定，法案一定會通過，不擇手段」；其丈夫斐德希克（Frédéric）則說：「不幸地，這些行動看來無法改變在上位者。但我們應該到場，至少抗議對勞工、反對者和人民的長期輕蔑。」

年金改革法案包括將法定退休年齡從62歲延後至64歲、領取全額退休金而將繳納分攤額增加至43年度的時程提前、取消公務人員與國家級機構員工的特殊退休制度等，引發全國人民不滿。

參議院通過後，法案下一步將於15日送至由7名國民議會議員與7名參議院議員組成的法國議會兩院混合調解委員會（CMP），接著於16日再次交付參議院與國民議會進行最終投票表決。

法國反年金改革示威，2024奧運工地遭工會斷電

法國總工會能源部門秘書長梅內普立耶（Sebastien Menesplier）9日表示，2024年巴黎奧運選手村多處工地和數據中心的電力及天然氣供應，已遭工會成員切斷，藉此施壓當局撤回具爭議的年金改革計畫。

《法新社》報導，法國總統馬克宏政府擬實施年金改革計畫，將退休年齡從62歲延長至64歲，並加強全額退休金請領規定，以防年金體系陷入財務赤字窘境。

消息一出，隨即在全國引發工會大罷工以及群眾示威，要求政府放棄年金改革計畫，法國當地交通運輸及公共服務全面癱瘓，迄今已邁入第3天。

強硬派法國總工會能源部門秘書長梅內普立耶說：「面對拒絕讓步的政府，我們也拒絕讓步。」

他還說：「我呼籲政府和總統負起責任：撤回你們的改革計畫，電力和天然氣工人將為政府部門及公眾利益服務。」

斷電行動當下，約有300名員工到場響應，他們對4條關鍵電纜動了手腳。有些人戴著兜帽並將雙手高舉、點燃煙霧彈，讓人無法透過監視錄影機看到是誰切斷電源。

供電業者隨後趕緊透過遠端作業，恢復受影響區域的供應。

法國總工會表示，法國國家體育館（Stade de France）的電力也被切斷；不過，配電公司Enedis表示，工會沒有成功切斷體育館電力，電源被切斷的地方是體育場周邊的商業區，還有位於巴黎低收入郊區聖丹尼（Saint-Denis）的奧運村建築工地。

法國國民議會的上下兩院最遲將於3月中或3月26日前，就年金改革法案進行表決。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航