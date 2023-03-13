TikTok新濾鏡讓人一秒擁有超模臉，專家警告：對「美貌迷思」的全新衝擊

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TikTok、Instagram和Snapchat的濾鏡和效果多年來受到用戶熱愛，但Bold Glamour這些最新一代濾鏡的效果過於強烈。心理學教授席德曼（Gwendolyn Seidman）說，那些渴望社交關注的人，像是承受壓力的青少年，「不會喜歡關掉濾鏡後看到的自己，那就是問題」。
（中央社）TikTok近期推出名為Bold Glamour的AI即時美顏濾鏡，成為最新話題。這款濾鏡超越社群網路對審美標準的一系列辯論，直接給予使用者一張全新的臉，而且即使阻擋鏡頭也不失效。
《法新社》報導，TikTok默默向10多億用戶推出Bold Glamour濾鏡。這款濾鏡會融合使用者的真實面貌，以AI生成出一張理想中的超模臉孔。
TikTok上有數百萬條用戶在體驗Bold Glamour濾鏡神奇威力後的震驚貼文。套用濾鏡後，他們的嘴唇變得豐厚、下巴輪廓變得分明，還有了濃密的眉毛，立刻變身時尚達人。
美國中喬治亞州立大學（Middle Georgia State University）護理系副教授強生（Kim Johnson）說，「這是對『美貌迷思』的全新衝擊」。
她表示，Bold Glamour這類濾鏡產生的效果會誘發「不健康的行為，諸如過度減肥、相互比較，以及自卑感」。
TikTok、Instagram和Snapchat的濾鏡和效果多年來受到用戶熱愛，但Bold Glamour這些最新一代濾鏡的效果過於強烈。
美國賓州歐布萊特學院（Albright College）心理學教授席德曼（Gwendolyn Seidman）在雜誌《今日心理學》（Psychology Today）中說，「（它的效果）一點也不隱諱。而是瞬間、強大的」。
她說，那些渴望社交關注的人，像是承受壓力的青少年，「不會喜歡關掉濾鏡後看到的自己，那就是問題」。
不過，除了濾鏡引發的審美問題，觀察家則是搞不懂背後的技術，懷疑這款應用程式是否達成了AI技術的飛躍。
早期的濾鏡是對用戶在螢幕的臉孔套上效果，若是突然行動，或是手在臉孔前方揮舞就會輕易被揭穿。
混合實境藝術家賀德（Luke Hurd）在TikTok解釋說，「這款濾鏡最酷的地方，在於你可以抬起手，把手放在臉的前方，但你的臉（依舊看起來）超級無敵真實」。
《法新社》詢問TikTok，但對方拒絕討論背後技術，使得Bold Glamour究竟如何達成這種效果依舊成謎。
根據專家，Bold Glamour運用了生成式AI，也就是與聊天機器人ChatGPT，以及文字生成圖像AI工具Dall-E的相同概念。
科技安全公司Gen的AI研究主任索摩（Petr Somol）說，這類濾鏡已經存在幾年，但TikTok的最新版本「相當細膩，製作精良」。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
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日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。