中國電動車廠求生存重於獲利，出現「自殺式降價」，寧德時代前進歐美投資遭遇阻力
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中國乘用車市場信息聯席會今年年初預測，2023年總體狹義乘用車銷量為2350萬輛，同比增加約2%，其中新能源乘用車銷量為850萬輛，同比增加31%。但對於這一銷量目標，不少業內人士悲觀預期難以實現，因為電動車早已被特斯拉降價打得措手不及，而傳統燃油車又被東風汽車徹底打亂了節奏，觀望情緒濃厚下，車市產業或將縮水。
中國車企求生存重於獲利，出現自殺式降價
（中央社）中國為刺激汽車消費掀起降價潮，湖北省更祭出高額補貼，有車型等於打6折；專家形容當前求生存比獲利重要，企業不惜祭出自殺式的降價，但價格戰愈演愈烈，車市觀望情緒愈濃。
中國汽車市場今年開局不利，前2月銷售慘淡，多地為刺激汽車消費紛紛出招。其中，湖北省聯合當地央企東風汽車祭出高額補貼，有車型等於打6折，立即被搶購一空。
陸媒《澎湃新聞》11日報導，由東風汽車掀起的降價潮席捲全國，眾多消費者熟知的品牌幾乎都透過車商補貼或經銷商降價等方式參與其中。例如在上海，一汽大眾推出人民幣（下同）2萬元（約新台幣9萬元）現金補貼以及免息貸款，一汽奧迪旗下A6L則在多個門店都有高達8萬元的折扣。
另比亞迪3月限時營銷活動，特定車直接降價6800元和8800元，另長安汽車也有直接補貼2萬2000元現金，限量1萬輛活動，補貼後起售價低於15萬元。
車企人士直言這種是自殺式的降價，對產業存在悲觀情緒。因為對個別消費者投下數萬元的補貼，在車企年銷百萬輛的總量裡，就是上億元成本增加。以長安汽車限量1萬輛、補貼2萬2000元現金的活動為例，其總規模就達到了2億2000萬元。
車企人士認為，特別是降價又帶來「觀望」心態，本來一輛車10萬元，一個月可以賣5萬輛，現在價格戰打得消費者不敢買，9萬元甚至可能只賣出去4萬輛，效應不容小覷。
一位住在上海的卓女士就是如此，她原計劃今年年初購買一輛電動車，但隨著特斯拉降價，她也變成了「等等黨」，並說現在好像車型選擇越來越多了，就是想再等等看。而在社交網站上，也有許多類似觀望情緒濃厚的消費者。
報導引述分析人士認為，在燃油車購置稅減半政策退出、國六B排放標準實施在即、車市整體較為低迷的情況下，現在車企只盼「留得青山在，不怕沒柴燒」，透過降價促銷求生存、提高更多銷售量。
江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔表示，汽車行業產能過剩，很多車企銷量不到1萬輛，產銷太低的話，生產線都沒辦法維持運營，所以必須用降價增加訂單，因為一個車企長時間停工的話，供應鏈也會慢慢斷裂，也就意味著企業的倒閉。
張翔認為，東風等大型企業肩負著為地方經濟做貢獻、創造就業機會的職責，從某種程度上來講，維持工廠運轉比盈利或是減少虧損更重要。此外，從供應鏈角度來看，汽車需要規模經濟效益，不達到一定規模造成的損失可能更大。
中國乘用車市場信息聯席會今年年初預測，2023年總體狹義乘用車銷量為2350萬輛，同比增加約2%，其中新能源乘用車銷量為850萬輛，同比增加31%。
但對於這一銷量目標，不少業內人士悲觀預期難以實現，因為電動車早已被特斯拉降價打得措手不及，而傳統燃油車又被東風汽車徹底打亂了節奏，觀望情緒濃厚下，車市產業或將縮水。
寧德時代在歐美投資遭遇阻力，匈牙利民眾說不
（中央社）中國電動車電池企業寧德時代進軍歐美的布局可能面臨挫折，據報導，寧德時代與福特汽車的一項交易目前在美國國會遭到阻力，在匈牙利投資建廠的計畫也受到當地民眾反對。
綜合《德國之聲中文網》等外媒近日報導，寧德時代推進在歐洲的投資布局，其中在德國圖林根州阿恩斯塔特投資建設的電池廠已投入量產，為BMW等多家歐洲老牌車企供應電池。這是該公司的首家海外工廠。
不過，在匈牙利投資建廠的項目則遇到部分當地民眾的反對。
寧德時代計畫在匈牙利東部城市德布勒森（Debrecen）興建占地221公頃的巨型工廠，為包括賓士（Mercedes-Benz）的電動汽車生產車用電池。工廠建設預計投資75億歐元，並將帶來9000個工作機會。
報導說，匈牙利政府十分歡迎這項「有史以來最大規模投資」，並為寧德時代的落戶承諾了大筆補貼和優惠措施。但當地居民卻擔心這一「巨無霸」將造成環境、噪音污染，占用大片農田，消耗本已緊缺的水資源。
《德國之聲》引述消息說，數週以來德布勒森及周圍居民舉行了示威活動，抗議政府在未與居民充分溝通的情況下批准該項目。在一項公民投票提議遭市府拒絕後，反對黨表示將提出法律申訴。在當地兩場公聽會上，民眾與地方官員的對話充滿火藥味。
報導說，一項最新民意調查顯示，64%的德布勒森居民反對寧德時代在當地建廠，只有19%贊同。
此外，福特汽車2月中旬宣布與寧德時代合作在美國建造一座電動汽車電池廠，由福特全資，寧德時代提供技術維運，但美國參議院情報委員會副主席、共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）致函財政部長、能源部長及交通部長，要求美國外來投資審查委員會（CFIUS）立即審查福特與寧德時代的協議，因為「此項協議將進一步加劇美國市場對於中共電池技術的依賴」。
據美國之音，福特與寧德1月選址時曾考慮赴維吉尼亞州設廠，但一貫支持投資的維州共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）卻退出了該項目的選址候選，理由是寧德與中國政府的關係可能帶來安全威脅。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
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國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。