有慢性病也能減少吃藥嗎？藥師傳授「四大絕招」讓減藥一點都不麻煩

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

慢性病也能減少吃藥嗎？

「慢性病也能夠減少吃藥嗎？」

上週（編按：原文發表日期為3月7日），廷岳接受全國廣播106電台主持人的減藥訪問，她一句話就點出一般大眾的心聲：我也想減藥，尤其是隨著年紀增加，真的只想要藥越少越好。

誰都不想老後每天固定吃一大堆藥丸，但是慢性病卻總是治不好。而老百姓不但不懂藥名藥袋，也怕吃藥對身體有害，更沒有時間去了解健康知識。那麼，是不是已經沒有適合老百姓可行的減藥方法了呢？

其實還是有的。

作為環島演講「宣導如何成功減少吃藥」的藥師，廷岳在2022年底出版了一本減藥書，部落格中也提供超過100篇「預防吃藥的低門檻方法」和「做得到的實用健康建議」。如果你也像我一樣，不想看著自己和家人從健康變成臥床，希望減少藥物使用，並想做出一些改變，那麼這篇文章所提到的減藥四大絕招，一定非常適合你。

本篇大綱：

減少吃藥，有哪四大絕招？

第一：減少生活改善藥

第二：減少治病藥

第三：減少強效救命藥

第四：減少預防保養藥

Photo Credit: 本文作者提供

減少吃藥，有哪四大絕招？

我們常常聽到「有些藥會傷腎傷胃」、「有些藥不能亂停」、「有些藥卻會越吃越重」。老實說，這些專有名詞根本太難，我還沒講完太陽就下山了。

學會減藥可不必那麼麻煩。

基礎減藥的方法，只需要先把常見藥物分成四種：生活改善藥、治病藥、預防藥、強效救命藥。如此一來，甚至我在偏鄉公益演講時，台下的高齡長輩一聽完也會紛紛點頭、馬上自願做出長期有益健康的行動。接下來，就請讓廷岳分別介紹「減藥的四大絕招」給你聽。

第一：減少生活改善藥

「治標不治本」就是在說這種藥。例如：止痛藥、安眠藥、胃藥、過敏藥、鼻涕藥咳嗽藥。

這些藥物吃得當下心情舒爽，但問題還是沒被解決，等到藥效退了，人一定又痛了回來、鼻水流個不停。像這樣治標不治本的行為，就像明明地板上有顆糖果長滿了螞蟻，你卻只把螞蟻趕走、糖果留下，放任糖果明天又長螞蟻一次。

只要我們有能力在「不影響既有的習慣的前提之下」，解決疼痛問題、慢性過敏、失眠問題。這些生活改善藥就可以立即斷除了，對吧？

第二：減少治病藥

你還記不記得曾經出現過一種藥，每次看診時，醫師都會要求你「必須把它們按照療程吃完」。是的，它們就是專門清除病毒、殺死細菌「治病藥」，例如清冠一號、抗病毒藥、抗生素。

這類藥物的特色就是短期吃，就算症狀好轉了也要吃，因為根據統計，我們就是要把療程吃完，細菌或病毒才會全部死亡，你的病才不會復發，未來的你才不會製造自己麻煩還需繼續回診、甚至拖延出後遺症。

這些藥就算會讓你出現副作用好了：例如過敏起紅疹、腸胃不是拉肚子，也只會是三天五天七天的事情。請不用擔心副作用帶來的影響，因為這些藥，疾病根除了，就絕對不用再吃（醫師也不會開給你了）。（如果你很擔心副作用造成了後遺症，可以看這篇文章）

至於如何減少這些藥物的方法，說真了，就是降低自己被傳染的機率。還記得那些我們經常在做的防疫方法嗎？增加免疫（健康生活）、降低疾病強度（打疫苗）、減少被傳染的途徑（勤洗手戴口罩）。你其實早就已經會了。

第三：減少強效救命藥

另外有一種藥特別不一樣，你會巴不得醫師一定要開給你，幫幫忙拯救你的生命，那就是「強效救命藥」。

這些強效救命藥，顧名思義就是超級強，強到能夠維持住你瀕死的性命、逆轉你的身體症狀，但也有嚴重難受的副作用。例如：化療藥、通血路藥、自體免疫藥、顧腎藥。大部分坊間聽到的吃西藥的缺點都是這些藥造成的。

有失必有得。很合理。

當我們不小心得到癌症、腦中風、血管性失智、洗腎等等等嚴重會影響到生命的臥床疾病，這下子就是將自己的性命放在天秤的兩端：該承受副作用好、還是失去生命好？唉，如果你的孫子下個禮拜就要出生了，我相信你的答案也已經很明顯了：這禮拜先好好救回自己吧。

甚至，當我們不小心因為口服或注射強效救命藥而出現嚴重副作用了之後，我們竟然還要吃下更多的藥來「治療」這些藥物所造成的副作用。

說真的，我們都知道預防勝於治療，知道執行健康的生活習慣事關重要，卻因為忙碌的工作、困難的執行過程，導致我們都無法成功做到健康的生活。嘿，我不就來了嗎？所以我轉個念，我會這樣幫助我的家人預防臥床疾病：「降低健康生活的門檻，運用做得到的醫療建議」。

第四：減少預防保養藥

有一種藥，是身為減藥藥師的我「推薦你務必一定要認真吃的藥」，那就是「預防保養藥」。例如：控制好血壓、控制好高膽固醇高血糖高尿酸的那些藥。

認真吃這些藥也是一種減藥行為，你將會因為「這些藥物幫助你控制好了慢性病」，讓未來的自己降低中風、洗腎、心血管硬化的風險，避免吃下未來多吃的那些副作用嚴重的強效救命藥。

你將會幫助自己「暫時奪回」逆轉慢性病的時間，在一個不讓身體繼續被慢性病侵蝕的狀態下，好好找找有沒有什麼做得到的健康生活建議。從生活控制好血壓血糖，然後在不遠的未來「減少吃預防保養藥」。

是的，這些預防保養藥的副作用也有可能會讓你脹氣、瘀青、肌肉痠痛。但認真看待這些副作用，其實都是小小的、都是可以被避免的，甚至停藥之後副作用也會消失不見，不會殘留。更別說這些藥常常都有「顧心、顧腎、顧心血管」的副作用了。

想要減藥，就想辦法把慢性病控制好吧，就算吃藥也沒關係，我是認真的。這就是針對預防保養藥所做的介紹。