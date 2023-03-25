有慢性病也能減少吃藥嗎？藥師傳授「四大絕招」讓減藥一點都不麻煩
我們想讓你知道的是
基礎減藥的方法，只需要先把常見藥物分成四種：生活改善藥、治病藥、預防藥、強效救命藥。如此一來，甚至我在偏鄉公益演講時，台下的高齡長輩一聽完也會紛紛點頭、馬上自願做出長期有益健康的行動。
慢性病也能減少吃藥嗎？
「慢性病也能夠減少吃藥嗎？」
上週（編按：原文發表日期為3月7日），廷岳接受全國廣播106電台主持人的減藥訪問，她一句話就點出一般大眾的心聲：我也想減藥，尤其是隨著年紀增加，真的只想要藥越少越好。
誰都不想老後每天固定吃一大堆藥丸，但是慢性病卻總是治不好。而老百姓不但不懂藥名藥袋，也怕吃藥對身體有害，更沒有時間去了解健康知識。那麼，是不是已經沒有適合老百姓可行的減藥方法了呢？
其實還是有的。
作為環島演講「宣導如何成功減少吃藥」的藥師，廷岳在2022年底出版了一本減藥書，部落格中也提供超過100篇「預防吃藥的低門檻方法」和「做得到的實用健康建議」。如果你也像我一樣，不想看著自己和家人從健康變成臥床，希望減少藥物使用，並想做出一些改變，那麼這篇文章所提到的減藥四大絕招，一定非常適合你。
本篇大綱：
- 減少吃藥，有哪四大絕招？
- 第一：減少生活改善藥
- 第二：減少治病藥
- 第三：減少強效救命藥
- 第四：減少預防保養藥
減少吃藥，有哪四大絕招？
我們常常聽到「有些藥會傷腎傷胃」、「有些藥不能亂停」、「有些藥卻會越吃越重」。老實說，這些專有名詞根本太難，我還沒講完太陽就下山了。
學會減藥可不必那麼麻煩。
基礎減藥的方法，只需要先把常見藥物分成四種：生活改善藥、治病藥、預防藥、強效救命藥。如此一來，甚至我在偏鄉公益演講時，台下的高齡長輩一聽完也會紛紛點頭、馬上自願做出長期有益健康的行動。接下來，就請讓廷岳分別介紹「減藥的四大絕招」給你聽。
第一：減少生活改善藥
「治標不治本」就是在說這種藥。例如：止痛藥、安眠藥、胃藥、過敏藥、鼻涕藥咳嗽藥。
這些藥物吃得當下心情舒爽，但問題還是沒被解決，等到藥效退了，人一定又痛了回來、鼻水流個不停。像這樣治標不治本的行為，就像明明地板上有顆糖果長滿了螞蟻，你卻只把螞蟻趕走、糖果留下，放任糖果明天又長螞蟻一次。
只要我們有能力在「不影響既有的習慣的前提之下」，解決疼痛問題、慢性過敏、失眠問題。這些生活改善藥就可以立即斷除了，對吧？
第二：減少治病藥
你還記不記得曾經出現過一種藥，每次看診時，醫師都會要求你「必須把它們按照療程吃完」。是的，它們就是專門清除病毒、殺死細菌「治病藥」，例如清冠一號、抗病毒藥、抗生素。
這類藥物的特色就是短期吃，就算症狀好轉了也要吃，因為根據統計，我們就是要把療程吃完，細菌或病毒才會全部死亡，你的病才不會復發，未來的你才不會製造自己麻煩還需繼續回診、甚至拖延出後遺症。
這些藥就算會讓你出現副作用好了：例如過敏起紅疹、腸胃不是拉肚子，也只會是三天五天七天的事情。請不用擔心副作用帶來的影響，因為這些藥，疾病根除了，就絕對不用再吃（醫師也不會開給你了）。（如果你很擔心副作用造成了後遺症，可以看這篇文章）
至於如何減少這些藥物的方法，說真了，就是降低自己被傳染的機率。還記得那些我們經常在做的防疫方法嗎？增加免疫（健康生活）、降低疾病強度（打疫苗）、減少被傳染的途徑（勤洗手戴口罩）。你其實早就已經會了。
第三：減少強效救命藥
另外有一種藥特別不一樣，你會巴不得醫師一定要開給你，幫幫忙拯救你的生命，那就是「強效救命藥」。
這些強效救命藥，顧名思義就是超級強，強到能夠維持住你瀕死的性命、逆轉你的身體症狀，但也有嚴重難受的副作用。例如：化療藥、通血路藥、自體免疫藥、顧腎藥。大部分坊間聽到的吃西藥的缺點都是這些藥造成的。
有失必有得。很合理。
當我們不小心得到癌症、腦中風、血管性失智、洗腎等等等嚴重會影響到生命的臥床疾病，這下子就是將自己的性命放在天秤的兩端：該承受副作用好、還是失去生命好？唉，如果你的孫子下個禮拜就要出生了，我相信你的答案也已經很明顯了：這禮拜先好好救回自己吧。
甚至，當我們不小心因為口服或注射強效救命藥而出現嚴重副作用了之後，我們竟然還要吃下更多的藥來「治療」這些藥物所造成的副作用。
說真的，我們都知道預防勝於治療，知道執行健康的生活習慣事關重要，卻因為忙碌的工作、困難的執行過程，導致我們都無法成功做到健康的生活。嘿，我不就來了嗎？所以我轉個念，我會這樣幫助我的家人預防臥床疾病：「降低健康生活的門檻，運用做得到的醫療建議」。
第四：減少預防保養藥
有一種藥，是身為減藥藥師的我「推薦你務必一定要認真吃的藥」，那就是「預防保養藥」。例如：控制好血壓、控制好高膽固醇高血糖高尿酸的那些藥。
認真吃這些藥也是一種減藥行為，你將會因為「這些藥物幫助你控制好了慢性病」，讓未來的自己降低中風、洗腎、心血管硬化的風險，避免吃下未來多吃的那些副作用嚴重的強效救命藥。
你將會幫助自己「暫時奪回」逆轉慢性病的時間，在一個不讓身體繼續被慢性病侵蝕的狀態下，好好找找有沒有什麼做得到的健康生活建議。從生活控制好血壓血糖，然後在不遠的未來「減少吃預防保養藥」。
是的，這些預防保養藥的副作用也有可能會讓你脹氣、瘀青、肌肉痠痛。但認真看待這些副作用，其實都是小小的、都是可以被避免的，甚至停藥之後副作用也會消失不見，不會殘留。更別說這些藥常常都有「顧心、顧腎、顧心血管」的副作用了。
想要減藥，就想辦法把慢性病控制好吧，就算吃藥也沒關係，我是認真的。這就是針對預防保養藥所做的介紹。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。