為什麼稱帝的袁世凱是「大漢奸」，習近平卻是「偉大領袖」？
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美國華裔學者余茂春被中國「藝術家」塑造跪姿銅像，成為當代中國「漢奸第一人」。但是，近日又有很多中國網民關注歷史上另外一個「大漢奸」袁世凱。時評作家長平通過政治笑話解讀「習近平為什麼是偉大領袖」。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
講一個政治笑話——民眾：你們為什麼抓劉曉波？國安：因為我們懷疑他顛覆國家政權。民眾：那你們為什麼把毛澤東掛在天安門上紀念？國安：因為他真的顛覆了國家政權。
這個笑話包含了很多意思。它改編自一個著名的段子——
記者：如果你有一百畝地，你可以捐給國家嗎？
農民：可以！
記者：如果你有一百萬，你願意捐給國家嗎？
農民：我願意。
記者：如果你有一頭牛，你願意捐給國家嗎？
農民：我不願意。
記者：為什麼？
農民：因為我真的有一頭牛。
這個段子說的是極權社會中人們一邊熟練地重複著政治謊言，一邊小心躲避著政治陷阱。它讓人想到共產黨政權統治捷克斯洛伐克統一時期，著名的持不同政見者哈維爾（Václav Havel、首任捷克共和國總統），對當時水果店經理貼標語的行為的分析——某個水果店經理在洋蔥、胡蘿蔔陳列櫥窗上貼了一幅標語：「全世界無產者，聯合起來！」
他這樣做目的何在？哈維爾認為，水果商對於標語的內涵是不聞不問、無動於衷的，但是標語確實是一個符號，表達的意思是：「我，水果商某某，是懂得我該作什麼，是守本分的。我是個靠得住的人，無可挑剔。我很聽話，所以該過上平安日子。」
根據這個段子，如果水果商被要求貼上標語：「全世界無產者，都可以免費吃水果！」他可能就不願意了。但是哈維爾關注的是更高層面的尊嚴問題。他舉的例子是，假如水果商奉命貼上這麼條標語：「我膽小怕事，因此最安分守己。」雖然意思是真的，水果商對其內涵反倒不會無動於衷了，他會感到非常羞辱。
當代中國「漢奸第一人」余茂春：中共把嚴肅的話題庸俗化
回到顛覆政權的笑話，它的重點變成了中共政權在對這個臭名昭著的罪名的利用上的虛偽性。類似的罪名或污名還有「數典忘祖」、「反華」、「辱華」、「漢奸」、「分裂分子」、「帝國主義走狗」、「廢青」、「暴徒」等等。
這裡也有一個笑話——
甲：有一幫人，接受了西方傳來的思想，在中國秘密建立了一個組織。
乙：數典忘祖，被境外反華勢力洗腦的蠢貨！
甲：他們在一個城市發起了武裝暴動，建立自己的軍隊，與政府對抗。
乙：支持政府嚴厲打擊這幫不自量力的廢青暴徒！最好用坦克碾死他們！
甲：他們佔領了一大片地區，獨立建國了，國名和國旗都是仿照給他們援助的宗主國，發行的貨幣也印著宗主國的領袖。
乙：喪心病狂的分裂分子，漢奸，帝國主義的走狗！留地不留人！
甲：這個組織叫中國共產黨，這個國家叫中華蘇維埃共和國。
乙：CNMB、NMSL。
還有網友指出，現在網路上隱隱約約有一種風氣——「被中國請來學習交流的外國人是國外年輕學子，是國際對華友好人士；被外國請去學習交流的中國人，則都是漢奸。」
當下最大的「漢奸」是誰？近日，一段影片顯示，美國華裔學者、美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃前首席顧問余茂春獲此「殊榮」——他被中國國內一個「藝術家」塑造了一座跪姿塑像。這座塑像仿效南宋奸相秦檜跪像而造，上面還掛著一個牌子，上面寫著：「當代秦檜、『漢奸』第一人。……為美涉疆，涉藏，涉台等一系列惡毒反華出謀劃策。六親不認，助紂為虐。背叛家國，數典忘祖。」
諷刺的是，影片中「疆」和「藏」字被貼紙矇住，才能避開抖音等社群網站的敏感詞發布出來。
余茂春的回應中，有兩點值得重視：第一，他指出，「在中共這樣一個高度集權和言論控制的社會裡，真正以個人的名義做政治表述而不受政府監控和認可的可能性是根本不存在的，因為中國根本沒有什麼自由的民間的政治表述」，因此這尊銅像「完全是國家意志和共產黨政治文化的的充分表述。」
第二，他說這尊銅像「符合共產黨的政治文化和鬥爭哲學，旨在對他們有理性批判的人進行人格上的羞辱和人身攻擊，以誘發人性中本能的，嬰孩期式的原始情感，煽動大眾仇恨，把嚴肅的話題庸俗化，而達到完全迴避世人對中共的理性批判。」
這種庸俗化的政治宣傳中，必然包含著種種無法自圓其說的虛假陳述。
為什麼袁世凱是「大漢奸」，而習近平是「偉大領袖」呢？
今天，很多網友關注中國歷史上另外一個「大漢奸」——袁世凱。關於他愛國還是賣國，網上有很多爭論。有不少「愛國者」認為，近代歷史上的「大漢奸」中，袁世凱和汪精衛絕不能翻案。除了和日本政府簽訂《二十一條》，袁世凱成為「大漢奸」的另外一個理由是「竊取共和果實，妄圖恢復帝制。」
1912年3月10日，袁世凱宣誓就職中華民國臨時大總統。他說：「世凱衰朽，不能勝總統之任，猥承孫大總統推薦，五大族推戴，重以參議院公舉，固辭不獲，勉承斯乏。願竭心力，為五大民族造幸福，使中華民國成強大之國家。」1915年12月，袁世凱稱帝，改國號為「中華帝國」，激起了全國反對，爆發了「護國戰爭」。1916年03月，袁世凱放棄洪憲帝制，恢復「中華民國」年號。
2023年3月10日，習近平以全票連任國家主席，成為中華人民共和國成立以來首位連任三屆的國家主席。他說：「我宣誓，忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威……」當然，他說的是他自己修改過的、如果需要還可以修改的憲法。
跟袁世凱的謙辭相比，習近平大概懶得跟人民客氣，「全票通過」得了。不過，這些「選票」中，有多少相當於當年捷克斯洛伐克水果店經理在洋蔥、胡蘿蔔陳列櫥窗上貼的標語呢？哈維爾分析說，意識形態讓人們欺騙自己的良知，掩蓋他們的真實境況和不光彩的動機，自欺欺人。
回到政治笑話——甲：為什麼袁世凱是大漢奸？乙：因為他竊取了共和的果實，妄圖恢復帝制，建立「中華帝國」。甲：為什麼習近平是偉大領袖呢？乙：因為他真的恢復了帝制，建立了「中華帝國」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。