金融業人士看矽谷銀行倒閉：跟2008年雷曼是一樣問題，跟加密貨幣沒啥屁關係

文：Ethan Yang

繼兩天前寫的那篇，關於Silvergate這家蠢銀行是怎麼走到末路的文章之後，現在又換上矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB），從消息傳出來到被FDIC接管，還不到24小時。這家銀行可是帳上有2090億美元的中型銀行，將近是Silvergate的20倍大。

這讓我想到2008年9月15日雷曼倒閉那天，我在美林證券的時候。那天我剛好出差從香港到台北，很早就到了位在遠企的台北分公司，大家都在等著看雷曼會不會倒閉、或者會不會被哪家銀行收購。結果彭博社（Bloomberg）在還沒有雷曼的消息之前就先跳出「美林證券被美國銀行收購」的新聞。

我還回過頭跟隔壁的同事Eunice笑說「哈哈哈Bloomberg也會犯錯耶，竟然把Lehman Brothers寫成Merrill Lynch」。結果沒幾秒鐘，同樣內容的新聞西班牙文版、日文版、中文版跟著在Bloomberg終端機螢幕上一則一則流水線般跳出來，我才發現這是真的.......

對，15年過去了，銀行倒掉依舊可以是這麼驚心動魄、出人意料之外，沒給你半點預警就掛了。資產負債表6000億美元、20兆台幣的美林證券都可以倒得莫名其妙，你130億美元的Silvergate算甚麼？你2090億的SVB又算甚麼？

我的幾個想法

1. 這是銀行流動性管理、資產存續期間管理、長天期資產評價上出的大問題，其實說穿了跟2008年壓垮雷曼與美林的CDO是一樣的問題。跟加密貨幣或去中心化沒太大的屁關係。

2. Silvergate與SVB與Credit Suisse（瑞士信貸）都是「高度受監管」、「定期揭露簽證財報」、「受巴賽爾協定約束」的「商業銀行」。幣圈機構（像是Circle）是他們的客戶，存款戶。這些商業銀行收了短天期存款卻跑去投資20到50年期的長天期債券，是宛如自殺般的白痴舉動，干幣圈啥事？

3. 這絕對不是最後一家銀行，Credit Suisse不也出事？Signature或許也差不多在斷頭台上了。

4. 聯準會升息一年多了，這些銀行去年第二季第三季的財報為什麼都還是漂漂亮亮的？為什麼今年才開始紛紛爆雷？問題的根本的確來自於升息，但讓這些大問題攤開在陽光下、讓人可以看到，其原因來自於「變現的壓力」，或是「存款的銳減」。說穿了就是這些銀行帳上的有價證券的估值，與實際上能賣到的交易價格有很大的落差（好吧，台灣的壽險公司帳上也是一堆這種東西）。

5. Silvergate存款的減少來自於幣圈客戶（像是FTX）遭受擠兌，SVB的減少來自於（a）穩定幣發行商存款餘額的減少，（b）新創公司在熊市的募資困難（IPO數量減少80%），只好不斷燃燒／提領既有的存款，所以存款餘額不斷下滑。

6. 承上，為了應付客戶提現的壓力，Silvergate拋售了70億美元的資產得到63億美元現金和虧損7億美元、SVB拋售200億美元的資產換來20億美元的虧損。

乍看折價10%是行情？那幹麼要破產或被接管呢？你太天真了，這些銀行率先拋售的一定是能夠變現、市場上還有流動性、市場上還有合理bid價的債券。那些還沒賣掉的才是重災區。像是那些30年期的MBS怎麼可能才折價10%？光是30年期的無風險公債殖利率就已經上升1.8%了，折現PV回來......58%？

7. 所有類似處境的銀行都會紛紛登場。

8. 如果你去看某些中小型銀行去年第三第四季的財報，有發現類似問題，麻煩跟我說一下，我們去放空，一定海賺。

9. 大型銀行這麼瞎的機率比較低，但跟「cowboy」一樣瘋癲又愚蠢的地區型銀行可能很多，證券、保險、票券、房貸、信貸機構也都在等著被叫上台。聯準會很有可能會出台一系列提供銀行流動性，或會計上暫時融通的短期救助方案。

10. 經濟衰退會從金融體系蔓延到其他產業，但會不會進一步影響聯準會升息的決心？我覺得不會。

11. 這些銀行挨揍後，會進而延伸到民間企業的融資障礙、投資減緩、經濟衰退、通貨膨脹會加速下滑。最後很有可能導致聯準會跟2000／2008一樣升息過度，只好加速開始降息。

12. 媒體或SEC接下來一定會把問題推給幣圈、推給他們想要「處理」或想要「加強監管」的領域。但大家要搞清楚，Silvergate和SVB是商業銀行，他們有被監管，也不是加密貨幣機構。

本文經原作者授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航