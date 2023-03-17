2023/03/17,
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關鍵評論網的十年一刻：從心電圖上的一道閃電到擁有九個品牌的媒體集團

關鍵評論網的十年一刻：從心電圖上的一道閃電到擁有九個品牌的媒體集團

我們想讓你知道的是

關鍵評論網10年前從兩個人的單一媒體品牌，到現在成長為擁有9個內容品牌、11間子公司的媒體集團。現在我們將藉由全新的logo，聚焦和思考我們的下一步及未來，努力往更多個10年邁進。

10年前的此時，除了是WBC世界棒球經典賽從2006年開始以來，台灣民眾最瘋、最熱的一屆進行中（最後打入東京複賽）。同一時間，我們（Joey和Mario）也在到處找人討論、說明我們創業的想法，那個想法在隨後幾個月開始執行，並於8/1上線成為現在的關鍵評論網。

而10年前的6月，在完成網址購買和公司登記之後，馬力歐詢問他在CNET Taiwan時認識的設計師好友紀汶澤（Winson）能否幫我們設計一個The News Lens關鍵評論網的logo。最後他提供了兩款。而在經過內部和外部投票之後，最終我們選了這個帶有心電圖、社會脈動概念的logo。

彷彿一晃眼，10年過去了。我們從2個人在一個商務中心小辦公室的單一媒體品牌，到現在成長為擁有9個內容品牌、11間子公司的媒體集團。

而從去年年初開始，我們就已經在思考是否該在10週年的時候，做一點什麼事情。而第一步則是思考我們的logo是否要在這次10週年時，更換一個全新的logo，讓我們可以透過溝通討論的過程，同時也聚焦和思考我們的下一步及未來。

這個過程其實也挺漫長的，我們設計部同事花了好幾個月的時間，慢慢打磨出兩三個logo概念，最終則是我們選擇了現在這個全新的logo。

我們的設計總監高嘉宏（Loso）另外寫了一篇文章說明設計理念和發想過程，也希望透過這篇文章，能讓大家更認識我們，以及我們的未來。

謝謝所有同事、謝謝大家，我們10年了，並將努力往更多個10年邁進。

責任編輯：Anita
核稿編輯：楊士範


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