奧斯卡影后楊紫瓊：這是夢想成真的證明，女士們，千萬別讓任何人告訴妳已過了巔峰

眾所矚目的第95屆奧斯卡於台灣時間今（13）日公布得獎結果，其中《媽的多重宇宙》獲得7項大獎橫掃奧斯卡，包含最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、剪輯、原著劇本。《媽的多重宇宙》也寫下影史多個紀錄。

深受台灣觀眾支持的楊紫瓊，拿下從影40餘年來的首座奧斯卡影后，成為繼《櫻花戀》梅木三吉、《夢想之地》尹汝貞之後，第三位獲得奧斯卡演技獎項的亞洲演員，而前兩者皆為女配角獎，這也代表，楊紫瓊成為影史首位奧斯卡亞洲影后，寫下獨步紀錄；至於楊紫瓊在得獎之後，說了什麼能讓全場鼓掌致敬？

Photo Credit: GettyImages 楊紫瓊獲得第95屆奧斯卡最佳女主角

楊紫瓊上台表示：「對於現在和我一樣，正在觀看頒獎典禮的所有小男孩和小女孩來說，這是標誌了希望和可能性的燈塔，這是夢想成真的證明，女士們，千萬不要讓任何人告訴妳，妳已經過了巔峰，永不放棄。」

接著，楊紫瓊提及了《媽的多重宇宙》的團隊，「如果沒有導演丹尼爾組合（The Daniels），沒有電影公司A24、沒有出色的演員和工作人​​員，以及每個參與《媽的多重宇宙》的人，我今晚就不會站在這裡。」

再來，楊紫瓊將這座奧斯卡最佳女主角，獻給自己的母親以及世上所有的母親，「她們是真正的超級英雄，沒有她們，我們今晚就不會在這裡。」

楊紫瓊也提及將把這座獎項帶回馬來西亞的家庭，與家人們分享，而楊紫瓊也不忘香港電影圈的提攜，回歸初衷感謝了香港電影圈，表示：「我在香港的大家庭也是我職業生涯的起點。謝謝你們讓我站在肩膀上，所以我今天能站在這裡。」

楊紫瓊從《塔爾》凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、 《致蕾絲莉》安德麗亞瑞斯波羅（Andrea Riseborough）、《法貝爾曼》 蜜雪兒威廉斯（Michelle Williams）、 《金髮夢露》安娜德阿瑪斯（Ana de Armas）等女星中脫穎而出，最終，楊紫瓊高喊：「感謝美國影藝學院——這是正在創造的歷史！」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航