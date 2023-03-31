【媒體沙龍論壇】陳信聰、黃揚明：政論、名嘴與爆料者，可以促進政治進步嗎？

文：郭宇璇（特約記者）

政治大學傳播學院所主辦的Media Talks媒體沙龍論壇，2022年冬季場以「我們還有媒體公共領域嗎？」為主軸，第四場講座邀請前公視《有話好說》節目製作人兼主持人陳信聰、資深媒體人黃揚明主講，並由政大傳院助理教授黃俊銘擔任主持人，陳信聰與黃揚明以「政論、名嘴與爆料者可以促進政治進步嗎？」為題，分享他們個人經驗，以及對政論節目與爆料文化的觀察與看法。

陳信聰：從《有話好說》到《阿聰現煮時》，不忘理性對話盼促成改變

陳信聰主持公視的公共議題論壇節目《有話好說》將近15年，日前宣布辭去製作人兼主持人一職，目前正在籌備一檔新的網路節目《阿聰現煮時：島的行動客廳》，改以較為輕鬆的風格，結合旅遊與娛樂推廣深度議題。本次演講陳信聰介紹了在《有話好說》時製作的重要議題節目，以及未來《阿聰現煮時》的特色與討論主題，也分享其對於政論節目與公共電視的看法與期許。

「對話是很重要的、思考是很重要的。」陳信聰表示，《有話好說》節目成立的初衷，是希望讓不同立場的人共同討論爭論性議題，也促進大眾的思辨。他介紹，《有話好說》談論的主題相當多元，從女性的月經平權議題，到台灣拍攝黑洞照片的技術發展，可說是名副其實的「從內子宮談到外太空」。接著，陳信聰也陸續介紹曾製作過的主題，包括南山公墓的文資保存、通姦除罪化、外送員勞權等。

陳信聰提及，公視長期以來被認為立場保守，不敢觸碰較具爭議的政治話題，他表示這與政黨傾向無關，而是因為沒有可靠的證據，「除非有百分之百的證據，不然就不去碰這個議題。」他強調，《有話好說》的優點是會謹慎對待傳播出去的資訊，「但就慢、就無聊、沒有效果。」許多網路內容則相反，傳播快速且影響力大，但稍有不慎就容易犯下大錯。

「如果我們不談，很多不同的思考沒有辦法去對撞，一定要對話。」在掌握足夠且明確的資訊後，《有話好說》也從不避諱可能招來批評的爭議議題，如精神疾病患者殺人、六四事件或同婚合法化等，他也表示，《有話好說》尊重多方觀點，從來不給來賓腳本、播出也是未經剪接的現場直播。

《有話好說》嘗試讓對立的雙方走向對話，陳信聰表示，下個階段是要「共同尋找可能的出路」，這也是他對此類談話性節目的期許。陳信聰主持《有話好說》這十多年來，雖然無法明確知道其為台灣社會帶來了什麼改變，但至少曾為許多重要的議題發聲，也收穫一些觀眾的感謝。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 郭宇璇攝 陳信聰曾主持公視的公共議題論壇節目《有話好說》近15年，目前正在籌備新節目《阿聰現煮時：島的行動客廳》

離開《有話好說》後，陳信聰隨即投入新節目《阿聰現煮時：島的行動客廳》的製作，開著一台車子前往全台各地，實地探訪台灣重要且正在發生的議題。有感於收看電視的人越來越少，大家都是透過網路接收資訊；而媒體環境的淺碟化與娛樂化，也使嚴肅議題越來越難被接受與傳播。

因此，他表示，《阿聰現煮時》節目要「用吃喝玩樂的方式，騙大家來關心環境議題。」除了在《我們的島》的YouTube頻道上播出新節目外，他也預告，未來還會有一週兩更的Podcast，力求用低成本做出高品質的內容。

陳信聰坦言，面對深受演算法影響的網路社群環境，其想法較為悲觀。即使已經很努力製作新聞內容，但若缺乏成功的社群操作，就無法吸引更多觀眾；而就算新聞內容優良，若缺乏觀眾也無法發揮其效果。因此，他認為，雖然公視有政府支持、較無追求流量的壓力，也應該力求轉型，以讓更多人看見。

最後，陳信聰分享，作為新聞工作者，最大的成就感是能盡自己的心力改變社會；努力推廣自己的作品並不是為了衝高點閱數，而是希望越多人看見，就能離改變更近一步。他也對公視的未來發展表達期許，期望能有更多懷抱熱忱的人一起努力，逐步改善媒體與公共討論環境。

黃揚明：爆料者作為「新聞外送員」，確實做好查證應是第一要務

黃揚明近年以爆料政治人物的爭議事件為人所知，如引起社會輿論的前新竹市長林智堅論文抄襲爭議、以及前立法委員陳柏惟肇事逃逸爭議等，皆是他在蒐集完善資料後率先公諸於世。黃揚明過去主跑政治新聞十多年，曾在《聯合報》、《蘋果日報》與《鏡週刊》等多家媒體工作，目前在Hit FM主持節目《嗆新聞》，以及不定期參與各政論節目。

首先，黃揚明分享自己先前在《鏡週刊》的報導〈范雲聲稱沒施壓 協調會「強烈建議回到3+11」錄音曝光〉。他表示，這篇新聞是他在一年多前興起要離開主流媒體的原因之一。「這種揭發內幕的新聞沒辦法上紙本週刊，只能在網路上看到這則新聞。」他推測，這是由於傳統媒體的思維認為紙本影響力較大（雖然實際上是網路影響力較大），與政府官員相關的爭議應避免太張揚。

「我以前踢爆過很多人、得罪過很多人。」黃揚明分享，自己還曾被民進黨的黨工，票選為最不受歡迎的記者。但他做為以揭發事實為己任的記者，將其視為莫大的成就。而由於他寫的新聞多為八卦、爆料屬性，因此往往與各種新聞獎無緣。他也不介意，笑說曾上過陳信聰主持的《有話好說》節目，也讓他感到相當光榮。

Photo Credit: 卓越新聞電子報 / 郭宇璇攝 黃揚明近年以爆料政治人物的爭議事件為人所知，如引起社會輿論的前新竹市長林智堅論文抄襲爭議、以及前立法委員陳柏惟肇事逃逸爭議等

接著，黃揚明分享，去年在爆料陳柏惟有肇事逃逸的前科以前，花了一個月蒐集並查核各項資訊。他揭發此事後，還接到罷免陳柏惟團隊的發言人打電話來責備他「搶了獨家」，他藉此強調自己並未受人指使，也以自己獨立作業的身分為傲，「很多人都會覺得我是被某股力量控制，負責出來當魁儡、當打手，但我真的不是。」