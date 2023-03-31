【媒體沙龍論壇】陳信聰、黃揚明：政論、名嘴與爆料者，可以促進政治進步嗎？
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黃揚明形容自己是「新聞的外送員」，將他人提供的素材以較完整的形式公開揭露，包括揭發由林秉樞操盤的側翼粉專、以及林智堅的論文抄襲事件等皆是如此。但他認為自己不是那麼重要，因為素材時常是別人給的，他只負責後續的查證與資料完善。
文：郭宇璇（特約記者）
政治大學傳播學院所主辦的Media Talks媒體沙龍論壇，2022年冬季場以「我們還有媒體公共領域嗎？」為主軸，第四場講座邀請前公視《有話好說》節目製作人兼主持人陳信聰、資深媒體人黃揚明主講，並由政大傳院助理教授黃俊銘擔任主持人，陳信聰與黃揚明以「政論、名嘴與爆料者可以促進政治進步嗎？」為題，分享他們個人經驗，以及對政論節目與爆料文化的觀察與看法。
陳信聰：從《有話好說》到《阿聰現煮時》，不忘理性對話盼促成改變
陳信聰主持公視的公共議題論壇節目《有話好說》將近15年，日前宣布辭去製作人兼主持人一職，目前正在籌備一檔新的網路節目《阿聰現煮時：島的行動客廳》，改以較為輕鬆的風格，結合旅遊與娛樂推廣深度議題。本次演講陳信聰介紹了在《有話好說》時製作的重要議題節目，以及未來《阿聰現煮時》的特色與討論主題，也分享其對於政論節目與公共電視的看法與期許。
「對話是很重要的、思考是很重要的。」陳信聰表示，《有話好說》節目成立的初衷，是希望讓不同立場的人共同討論爭論性議題，也促進大眾的思辨。他介紹，《有話好說》談論的主題相當多元，從女性的月經平權議題，到台灣拍攝黑洞照片的技術發展，可說是名副其實的「從內子宮談到外太空」。接著，陳信聰也陸續介紹曾製作過的主題，包括南山公墓的文資保存、通姦除罪化、外送員勞權等。
陳信聰提及，公視長期以來被認為立場保守，不敢觸碰較具爭議的政治話題，他表示這與政黨傾向無關，而是因為沒有可靠的證據，「除非有百分之百的證據，不然就不去碰這個議題。」他強調，《有話好說》的優點是會謹慎對待傳播出去的資訊，「但就慢、就無聊、沒有效果。」許多網路內容則相反，傳播快速且影響力大，但稍有不慎就容易犯下大錯。
「如果我們不談，很多不同的思考沒有辦法去對撞，一定要對話。」在掌握足夠且明確的資訊後，《有話好說》也從不避諱可能招來批評的爭議議題，如精神疾病患者殺人、六四事件或同婚合法化等，他也表示，《有話好說》尊重多方觀點，從來不給來賓腳本、播出也是未經剪接的現場直播。
《有話好說》嘗試讓對立的雙方走向對話，陳信聰表示，下個階段是要「共同尋找可能的出路」，這也是他對此類談話性節目的期許。陳信聰主持《有話好說》這十多年來，雖然無法明確知道其為台灣社會帶來了什麼改變，但至少曾為許多重要的議題發聲，也收穫一些觀眾的感謝。
離開《有話好說》後，陳信聰隨即投入新節目《阿聰現煮時：島的行動客廳》的製作，開著一台車子前往全台各地，實地探訪台灣重要且正在發生的議題。有感於收看電視的人越來越少，大家都是透過網路接收資訊；而媒體環境的淺碟化與娛樂化，也使嚴肅議題越來越難被接受與傳播。
因此，他表示，《阿聰現煮時》節目要「用吃喝玩樂的方式，騙大家來關心環境議題。」除了在《我們的島》的YouTube頻道上播出新節目外，他也預告，未來還會有一週兩更的Podcast，力求用低成本做出高品質的內容。
陳信聰坦言，面對深受演算法影響的網路社群環境，其想法較為悲觀。即使已經很努力製作新聞內容，但若缺乏成功的社群操作，就無法吸引更多觀眾；而就算新聞內容優良，若缺乏觀眾也無法發揮其效果。因此，他認為，雖然公視有政府支持、較無追求流量的壓力，也應該力求轉型，以讓更多人看見。
最後，陳信聰分享，作為新聞工作者，最大的成就感是能盡自己的心力改變社會；努力推廣自己的作品並不是為了衝高點閱數，而是希望越多人看見，就能離改變更近一步。他也對公視的未來發展表達期許，期望能有更多懷抱熱忱的人一起努力，逐步改善媒體與公共討論環境。
黃揚明：爆料者作為「新聞外送員」，確實做好查證應是第一要務
黃揚明近年以爆料政治人物的爭議事件為人所知，如引起社會輿論的前新竹市長林智堅論文抄襲爭議、以及前立法委員陳柏惟肇事逃逸爭議等，皆是他在蒐集完善資料後率先公諸於世。黃揚明過去主跑政治新聞十多年，曾在《聯合報》、《蘋果日報》與《鏡週刊》等多家媒體工作，目前在Hit FM主持節目《嗆新聞》，以及不定期參與各政論節目。
首先，黃揚明分享自己先前在《鏡週刊》的報導〈范雲聲稱沒施壓 協調會「強烈建議回到3+11」錄音曝光〉。他表示，這篇新聞是他在一年多前興起要離開主流媒體的原因之一。「這種揭發內幕的新聞沒辦法上紙本週刊，只能在網路上看到這則新聞。」他推測，這是由於傳統媒體的思維認為紙本影響力較大（雖然實際上是網路影響力較大），與政府官員相關的爭議應避免太張揚。
「我以前踢爆過很多人、得罪過很多人。」黃揚明分享，自己還曾被民進黨的黨工，票選為最不受歡迎的記者。但他做為以揭發事實為己任的記者，將其視為莫大的成就。而由於他寫的新聞多為八卦、爆料屬性，因此往往與各種新聞獎無緣。他也不介意，笑說曾上過陳信聰主持的《有話好說》節目，也讓他感到相當光榮。
接著，黃揚明分享，去年在爆料陳柏惟有肇事逃逸的前科以前，花了一個月蒐集並查核各項資訊。他揭發此事後，還接到罷免陳柏惟團隊的發言人打電話來責備他「搶了獨家」，他藉此強調自己並未受人指使，也以自己獨立作業的身分為傲，「很多人都會覺得我是被某股力量控制，負責出來當魁儡、當打手，但我真的不是。」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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