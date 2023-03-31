電腦為女性名字履歷打低分、無人機成自動殺人武器⋯⋯如何減少AI使用的倫理與風險？
我們想讓你知道的是
Google上搜尋資訊、對手機喊「Siri現在外面有下雨嗎？」、]YouTube或Netflix推薦觀賞影片，甚至是投履歷求職、銀行審核貸款申請等都常用到AI技術，它早在我們日常生活中隨處可見。但也正是如此，讓人們這幾年在使用AI時，逐漸發現它可能造成的問題或傷害。
文：甘偵蓉（清華大學人文社會AI應用與發展研究中心博士後研究學者）
Take Home Message
- Facebook或Instagram的訊息推薦、YouTube或Netflix推薦觀賞影片、掃描臉部以解鎖手機，AI應用早已在我們日常生活中隨處可見。
- AI應用中四種常見的倫理和風險：演算法偏誤、相關技術或產品偏離原先使用目的、擁有善惡兩種用途，以及演算法設計不良或現有技術限制。
- 近年來各國家皆制定有關AI發展的規範，台灣則在2019年制定「AI科研發展指引」，期望能改善AI發展帶來的問題與風險。
當談到人工智慧（artificial intelligence）、也就是AI時，讀者會想到什麼？是多年前由史匹柏（Steven Spielberg）導演的那部《A.I.人工智慧》（A.I.）中那個一直盼不到人類母愛、令人心碎的機器人小男孩？還是由史密斯（Will Smith）主演的《機械公敵》（I, Robot）裡，那些沒遵守機器人三大法則的機器人或中央系統？
或許未來有一天，人類真的可以設計出如電影中那些像人一樣的AI系統或機器人。但目前為止，你常聽到的AI其實既很厲害又很不厲害，為什麼呢？厲害的是它下圍棋可贏過世界冠軍，還能夠比放射科技師更快、更準確地辨識X 光片中疑似病變的細胞；但它不厲害的是，很會下圍棋的AI就只能下圍棋，別說不會打牌，連撲克牌是什麼都不知道！而且每次學新事物幾乎都是打掉重練，得不斷做好多考古題才有可能學得會，不像人類通常教幾次就會舉一反三。
不過，即使目前世界上的AI都是這種只具備特定功能的「弱AI」（artificial narrow intelligence, ANI），但已經為這個世界帶來相當大的進步與便利。所以，以下要談的就是ANI的倫理與風險。
談到這種只具特定功能的ANI，讀者知道目前生活周遭有哪些事物有利用AI技術嗎？其實Google上的搜尋資訊、Facebook或Instagram的訊息推薦、對智慧型手機喊「Siri現在外面有下雨嗎？」等功能，或是以掃瞄臉部解鎖手機與進入大樓、YouTube或Netflix推薦觀賞影片，甚至是投履歷求職、銀行審核貸款申請等都常用到AI技術，它早在我們日常生活中隨處可見。
但也正是如此，讓人們這幾年在使用AI時，逐漸發現它可能造成的問題或傷害，以下簡單介紹常見的四種AI應用可能造成的倫理問題或風險。
演算法偏誤
第一種是演算法偏誤（algorithmic bias）。什麼是演算法偏誤？簡單來說就是AI在某些群體的判斷準確率或預測結果上總是很差，導致結果可能對於此群體造成系統性的不利。但為何會造成演算法偏誤？常見原因有三項。
第一項原因是，建立AI模型的研究資料集有偏誤，在性別、種族、社經地位等特徵上，沒有真實世界的人口分布代表性。例如數位裝置採用AI臉部辨識技術解鎖，原本是希望保護個人使用數位裝置的安全性，結果皮膚深的人卻常常遇到辨識失敗而無法解鎖。
這通常是因為目前許多AI模型都是以機器學習技術設計，而機器學習的主要特性就是從過去人類留下的大量資料中學習。當初提供電腦學習臉部辨識的圖片時，如果多數都是白皮膚而非黑皮膚、多數都是男性的臉而非女性的臉，那麼電腦在學習辨識人臉的準確率上，整體而言辨識男性白人就會比辨識女性黑人要高出許多。
第二項產生演算法偏誤的原因，是建立AI模型的研究資料集不只有偏誤，還反映現實社會中的性別、種族、社經地位等歧視。例如美國警政單位以過往犯罪資料訓練出獄後犯人再犯風險評估的AI模型，那些資料不意外地有色人種的犯罪紀錄遠多於白人犯罪紀錄。
然而，那些紀錄也反映美國社會長久以來對於有色人種的歧視，其中包含警察對於有色人種的盤查比例遠高於白人、法院對於有色人種的定罪比例及判刑嚴重程度也遠高於白人、警力通常被派往多黑人與拉丁裔人種居住的窮困社區盤查等。所以根據過往犯罪資料所訓練出來的AI模型，不意外地也就會預測有色人種的再犯機率普遍來說比白人高。
第三項產生演算法偏誤的原因則是AI學會了連系統開發者都沒有察覺到，潛藏在資料裡的偏誤。例如科技公司人資部門本來想借助AI更有效率地篩選出適合來面試的履歷，所以挑選在該公司任職一定年資且曾升遷二次的員工履歷來訓練AI模型。問題是，高科技公司向來男多女少，所提供給AI學習的資料自然就男女比例相當不均。AI也就學會了凡是出現偏向女性名字、嗜好、畢業學校系所等文字的履歷，平均所給的評分都比出現偏向男性等相關文字的履歷還低。
但目前科技公司陽盛陰衰，是受到以往鼓勵男性就讀理工、女性就讀人文科系，或男性在外工作女性在家帶小孩等性別刻板偏見所影響。所以20 ～ 30年來許多人做出各種努力，以消除這種性別刻板偏見所帶來的不良影響。政府也努力制定各種政策來消除這種不當的性別偏見，像是求才廣告基本上不能限定性別、公司聘雇員工應該達到一定的性別比例等。
因此，訓練AI的研究資料一旦隱藏類似前述性別比例不均的現象，訓練出來的AI預測結果就彷彿帶有性別歧視，讓人們過往致力消除性別不平等的各種努力都白費了！
其他AI應用帶來的倫理與風險
除了演算法偏誤的問題外，第二種可能帶來的倫理問題或風險是AI技術已經偏離原先使用目的，例如深偽技術（deepfake）原本用來解決圖片資料量不夠的問題，後來卻被利用在偽造名人性愛影片等。
第三種則是有些AI技術或產品本身，就可能有善惡兩種用途（dual-use）。例如AI人臉辨識技術可用在保護數位裝置的使用者或大樓保全，但也可用來窺探或監控特定個人；無人機可以在農業上幫助農夫播種，但也可作為自動殺人武器；可用來搜尋如何產生毒性最少的藥物合成演算法，也能反過來成為搜尋如何產生毒性最強的藥物合成演算法。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna