2023/03/13,
教育

中研院點出高教人才斷層3大原因，教育部承諾提高加給或補助金

中研院點出高教人才斷層3大原因，教育部承諾提高加給或補助金
教育部次長林騰蛟（中）｜Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

「玉山學者計畫」，指的是符合條件者可獲得3年、每年最多500萬元的相關補助，玉山青年學者則是每年最多150萬元，一次核定5年。但立委萬美玲認為，玉山計畫是短期補助，能受益者有限，無法解決高階教研人才薪資偏低的問題，自然也就無法補齊流失的高教人才。

教育部、中央研究院及國科會今（13）日在立法院針對高教人才斷層相關問題報告，其中，中研院點出原因包含就讀博士班誘因偏低、高教科研人才待遇偏低及退休所得偏低，並提及提高加給或補助金等解決方案。

今日立法院教育及文化委員會邀請教育部、中研院及國科會列席，進行「解決高教人才斷層及塑造退休機制報告」。代理教育部長潘文忠出席的次長林騰蛟表示，教育部從107年起推動玉山學者、彈性薪資，都是為了吸引國際學者，留住國內優秀的教研人員，另外還提升10％的學術研究加給，以達到國際攬才、國內留才的目標。

林騰蛟所提及的「玉山學者計畫」，指的是符合條件者可獲得3年、每年最多500萬元的相關補助，玉山青年學者則是每年最多150萬元，一次核定5年。但立委萬美玲認為，玉山計畫是短期補助，能受益者有限，無法解決高階教研人才薪資偏低的問題，自然也就無法補齊流失的高教人才。

玉山學者的資格認定，包含曾服務於一流學術機構或國際知名公司10年以上，或是曾獲諾貝爾獎、國家級研究院院士、國際重要學會學士及同等獎項；青年學者的部分，則是曾服務國際一流學術機構或國際知名公司超過5年等等，教育部的資料顯示，107年至111年共有545人申請、194人通過。中山大學教授、立委張其祿也指出，玉山學者「沒那麼容易」，就連他所服務的中山大學都只有通過玉山青年學者的人員。

部會承諾持續檢討奬補助

中研院在書面報告中分析高教人才斷層的原因，包含就讀博士班的誘因偏低、現職高教科研人才的待遇偏低以及退休所得偏低，並提出增加博士研究生獎補助金，以及調高現職人員待遇等改進建議。國科會的部分，則希望能跨部會協力營造國際友善科研環境，提高學研人才的待遇等等。

針對中研院所提出的少子化、制度缺乏彈性，以及博士班和高教科研人才待遇偏低等問題，立委張廖萬堅提問，中研院對此有何建議？中研院院長廖俊智回應，少子化是大勢所趨，但對於年輕學子就讀博士班的意願，是可以著手改善的，他認為應提高博士生獎助學金，拉近與業界薪水的距離，不過也不可能完全比照業界薪資處理。林騰蛟表示，教育部有持續檢討研究生獎補助金的部分，未來能否提高相關預算會持續研議。

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核稿編輯：翁世航


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