八歲小孩都能看懂的「矽谷銀行」倒閉風波：「雷曼兄弟」事件是否正在重演？
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相較於「雷曼兄弟」與其他金融機構的層層關係、連鎖效應與不良資產因素，「矽谷銀行」會倒閉主要仍在於公司自身債券投資部位過多，且對金融市場的變化不夠敏感，才導致不可挽回的結果。
文：邏輯投資
矽谷銀行倒閉風波
美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）3月9日爆出公司出售210億美元資產，認列多達18億美元虧損，母公司SVB金融集團（SVB financial group）表示為鞏固財務，將發行價值22.5億美元新股，這些操作讓市場擔憂公司出現流動性危機，導致股價暴跌超過60％，之後聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，簡稱FDIC）隨即採取行動關閉並接管該銀行，震驚金融市場。
矽谷銀行是美國第16大銀行，主要客戶是科技產業、新創公司和風險投資公司，根據其官網資料，近半美國創投支持的新創公司都與該行有往來，包括Shopify、CrowdStrike、TELADOC等。
無獨有偶，就在這短短一週內，跟加密貨幣關係密切的銀行Silvergate Bank也宣布結束業務及清算資產，市場還點名另一家銀行First Republic Bank也具潛在風險，造成公司股價一度暴跌超過50％。10日美國財政部長葉倫也緊急召集美國聯準會、FDIC和美國貨幣監理署等領導人會商，頓時金融市場人心惶惶，彷彿當年「雷曼兄弟」事件的翻版浮現。
但「矽谷銀行」真的是2023年版本的「雷曼兄弟」事件嗎？要探討這個問題前，我們必須先理解「矽谷銀行」為什麼會倒閉，不用擔心太難看不懂，接下來的故事與銀行運作機制，就連8歲的小朋友也能理解是怎麼回事。
八歲小孩都能理解的「矽谷銀行」倒閉故事
有一位住在矽谷，叫作小妍的女孩，她把自己的所有零用錢存下來，放在自己房間的大箱子裡，幾年過去她存了不少錢，但她想存更多更多錢，她覺得有多少錢都不夠。
這一天，她想到了一個好主意。她決定把自己存下來的錢拿來開「銀行」，她可以跟來借錢的小朋友收利息，幫助她們實現夢想，自己也能存到更多錢。
於是，她在家門口掛了一塊牌子，上面寫著「矽谷銀行」，並到處宣傳。
很快，就有很多小朋友來到她家借錢，她跟她們收取每年3％的利息，但自己存的錢馬上就不夠了。
小妍想到乾脆請大家把自己的零用錢存在自己這邊，她會發放每年1％利息，這樣她可以賺取中間的利潤。
對於存錢的部分，她把錢通通放在金色箱子裡保管。對於借出去的部分，她則把借據放在紅色箱子裡，並登記在筆記本，紀錄還錢的時間跟金額，這樣她就可以清楚地知道自己有多少錢可用。
但是，小妍發現存錢的人越來越多，但借錢的人並沒有增加，所以她沒有足夠多錢可以支付存款利息。
這時候她哥哥小華告訴她，有個好東西叫作「債券」，你可以拿這些存款去買債券，這些債券會付給你利息，甚至讓你賺更多錢，她想都沒想就去買了一堆債券，心想等債券到期就可以拿回這些錢，根本不用擔心。
但她沒想到，開銀行之後，其實問題越來越多。
有的小朋友借錢沒有按時還款，她很生氣，但這些小朋友當中有自己的好朋友，她們有的說錢弄丟，有的說買了玩具還沒領到領用錢，小妍很無奈，只能繼續催促。
另外有的小朋友因為調皮搗蛋，被爸爸媽媽處罰扣零用錢，或是砸破玻璃要賠錢，所以急著要把存款領回去。
小妍一直勸她們不要急，忍耐一下就可以領到利息，但這些小朋友有各式各樣的理由，這讓小妍很為難，只能答應她們提前取款。
小妍找哥哥小華商量這件事情，打算把債券賣掉換回原本的存款，但小華告訴她，因為美國開始升息，新發行的債券利率更高，舊的債券利率比較低，沒有人要買，所以價格變得更低了，如果現在把債券賣掉，反而會多賠很多錢。
最後，小妍遇到了最壞的情況。
有一天，所有存錢的小朋友都來到她的銀行門口，要求取回自己存放在「矽谷銀行」裡面的錢。
原來是因為最近流傳一個謠言。謠言說，矽谷銀行的存款不夠而且債券虧錢，所以大家趕快去取回自己存放在銀行裡面的錢吧！小妍只好趕快賣掉債券籌錢，賠了一堆錢，但錢還是不夠，她打算跟哥哥或其她小朋友借錢，但沒有人要借給她。
小妍陷入危機，她無法還錢給所有小朋友，她的大箱子裡只剩下幾枚硬幣，箱子裡面空空如也。
小妍看著家門口哭喊著、爭奪著、推擠著、失落著、辱罵著的朋友們，她們曾經和自己分享過快樂和夢想，曾經是自己最好的朋友，曾經小妍也想幫助她們實現夢想，為什麼會變成這樣呢？小妍感到了從未有過的絕望和心碎。
就在這時，她聽到了一個溫柔的聲音。
「別哭，別哭，小妍。你還有我呢。」
小妍抬起頭，看到了一個穿著長袍、手拿法杖、臉上帶著微笑的老人站在她身旁。
「你是誰？」小妍問道。
「我是魔法師」，老人說：「你可以叫我拜登，我是來幫助你的。」
「你能幫助我嗎？」小妍問道。
「當然可以。」老人說：「我可以用我的魔法讓一切重新恢復正常，讓你重新開始！」
「真的嗎？真的嗎？」小妍激動地問道。
「真的。」老人說：「不過，有一個條件。」
「什麼條件？」小妍問道。
「你必須答應我一件事。」老人繼續說著：「從今以後，你要走出家門，離開你那裝滿錢的金色箱子，用自己的時間和精力學習知識，閱讀書籍，探索世界，培養興趣，交更多朋友，幫助更多人，這些才是真正能讓你快樂和成長的事情。」
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna