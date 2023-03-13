2023/03/13,
影劇

奧斯卡最佳男配角關繼威：我的旅程始於一艘難民船，最終登上好萊塢的最大舞台，這就是美國夢

奧斯卡最佳男配角關繼威：我的旅程始於一艘難民船，最終登上好萊塢的最大舞台，這就是美國夢
關繼威｜Photo Credit: GettyImages

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關繼威憑藉《媽的多重宇宙》拿下奧斯卡最佳男配角，步上頒獎台領獎時，群坐在杜比戲院的一眾好萊塢影星，全數起立致敬，所有人都知道，關繼威的這幾小步，是耗費數10年，乃至於幾乎不可能的機會，才有可能踏出。而關繼威則幾乎淚灑現場，表示：「這樣的故事只發生在電影，不敢相信會發生在我身上。這就是美國夢。」

眾所矚目的第95屆奧斯卡於台灣時間今（13）日公布得獎結果，其中《媽的多重宇宙》獲得7項大獎橫掃奧斯卡，包含最佳影片、導演、女主角、男配角、女配角、剪輯、原著劇本。《媽的多重宇宙》也寫下影史多個紀錄。

而從獎季初始一路旺到結束的關繼威，也毫無懸念地從《伊尼舍林的女妖》布蘭登葛利森、《伊尼舍林的女妖》貝瑞科漢、《橋之彼端》布萊恩泰瑞亨利、《法貝爾曼》裘德赫希等影星中脫穎而出。 這也代表，關繼威首度獲得奧斯卡提名就獲獎，關繼威也是第二位獲得奧斯卡男配角獎的亞裔演員，此前一位是《殺戮戰場》的吳漢潤。

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Photo Credit: GettyImages
關繼威獲得第95屆奧斯卡最佳男配姐

關繼威步上頒獎台領獎時，群坐在杜比戲院的一眾好萊塢影星，全數起立致敬，所有人都知道，關繼威的這幾小步，是耗費數十年，乃至於幾乎不可能的機會，才有可能踏出。

「我的旅程始於一艘船，而後成為難民，但不知何故，我最終登上了好萊塢的最大舞台，這樣的故事只發生在電影裡。我不敢相信會發生在我身上。這就是美國夢。」關繼威開場致詞幾乎淚灑杜比戲院。

回溯1980年代，當時10歲左右出頭的關繼威碰上了史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），以兒童演員的姿態演出了史蒂芬史匹柏執導的《魔宮傳奇》，而後走紅，1984 年，年僅13歲的關繼威，其形象就這麼被寫入大銀幕之中，彷彿與史蒂芬史匹柏的影像相同，歷久彌新。

隔一年，1985年，關繼威演出的第二部電影《七寶奇謀》推出了，雖然導演不再是史蒂芬史匹柏，但這是史蒂芬史匹柏原創並監製原創並監製的故事，對於關繼威而言，史蒂芬史匹柏是童年的伯樂，也開啟了這場美國夢。

但是，關繼威的演藝生涯並不順遂，成人之後片約不多，載浮載沉，一直到了50歲之際，關繼威幾乎消失於影視產業的時候，碰上了《媽的多重宇宙》，這才重新開啟了美國夢以及電影夢。

《媽的多重宇宙》從上映之後的票房表現相當優異，而進入年末的獎季時段，關繼威也勢如破竹拿下各大小獎項的男配角獎，包含美國演員工會獎、金球獎、影評人協會獎、獨立精神獎等等，在奧斯卡公布賽果之前，就已經是得獎大熱，而關繼威也不負眾望拿下本屆奧斯卡最佳男配角。

最終，關繼威在奧斯卡的舞台上，除了感謝家人、劇組、影藝學院之外，也進一步描述了這場美國夢，「我的妻子不斷告訴我，總有一天你的時刻會來臨，而夢想是你必須相信的東西，我幾乎放棄了自己的夢想，但對你們所有人來說，請持續做夢。」

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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