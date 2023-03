就現有科學證據，我們需要擔心環境中的塑膠微粒傷害人體嗎？

讀者劉先生2023年1月14日在〈塑膠微粒,您一定吃過,但有害嗎〉的回應欄留言:

請問林教授至今有無學者發表相關科學論文統計,哪種材質的塑膠瓶其釋出的塑膠微粒較少?

我給他的回覆是「塑膠微粒是塑膠經分解所產生,來源為受汙染的環境及水源。塑膠瓶本身不會釋出塑膠微粒。」

我是在2018年10月24日發表〈塑膠微粒,您一定吃過,但有害嗎〉,而在結尾有這麼幾句話:

我們到底需不需要擔心這無所不在的塑膠微粒呢?……那就請您考慮選擇不要生活在恐懼中。畢竟,第一,您躲不開塑膠微粒,第二,塑膠微粒已存在數十年,但目前還沒有任何相關疾病案例……

由於這篇文章已經發表四年多了,所以我就再去公共醫學圖書館PubMed搜尋最新的資料。不出所料,有許多研究論文的結論都是塑膠微粒可能對健康有害。但是,它們的證據其實是相當薄弱。所以,在下面我就只列舉幾篇綜述性的論文或報導,供大家參考。

2021年發表在《Nature》的〈Microplastics are everywhere – but are they harmful?〉(塑膠微粒無處不在——但它們有害嗎?)寫道:

「英國埃克塞特大學的生態毒理學家Tamara Galloway說:你吃進去的東西大多會直接通過你的腸道並從另一端排出。」 「領先的研究人員表示,目前還沒有已發表的研究直接檢驗塑料顆粒對人的影響。 唯一可用的研究依賴於將細胞或人體組織暴露於塑膠微粒的實驗,或使用小鼠或大鼠等動物。」

2022年發表在JAMA的〈Microplastics Are Found Outside in Nature and Inside the Body—but Evidence of Health Risks Is Inconclusive〉(塑膠微粒存在於自然界和體內——但健康風險的證據尚無定論)寫道:

「隨著對微塑料碎片的擔憂不斷升級,有關代謝、與生物組織的相互作用、接觸導致的疾病風險以及長期影響的問題仍未得到解答。」

2022年發表在《Animals》的〈Is Wild Marine Biota Affected by Microplastics?〉(野生海洋生物群有受到塑膠微粒的影響嗎?)寫道:

「本綜述提供了有關塑膠微粒對野生海洋生物的不利影響的詳細信息,包括組織損傷、魚類狀況、氧化應激、免疫毒性和遺傳毒性。 在 CiteSpace(6.1.R3 版)(美國賓夕法尼亞州費城德雷克塞爾大學)上進行了文獻計量分析,以驗證有多少論文研究了對野生海洋物種的影響。 結果顯示共有395篇文章,但只有22篇真正提出了對海洋生物群的影響或影響的數據,其中只有12篇文章強調了負面影響。 本綜述表明,與在實驗條件下發現的結果相比,在野生生物體中觀察到的影響沒有那麼嚴重。 對野生動物直接攝入塑膠微粒造成的負面影響的了解仍然有限。還需要付出更多努力才能充分了解塑膠微粒的作用以及對野生海洋生物、生態系統和人類健康的不利影響。」

2023年發表在《Environmental Geochemistry and Health》(環境地球化學與健康)的〈Research advances of microplastics and potential health risks of microplastics on terrestrial higher mammals: a bibliometric analysis and literature review〉(塑膠微粒研究進展及塑膠微粒對陸生高等哺乳動物的潛在健康風險:文獻計量分析與文獻綜述)寫道:

「目前,已在人類糞便、血液、結腸、胎盤和肺部發現塑膠微粒,但尚不清楚這是否與相關的全身性疾病有關。 體內外研究表明,塑膠微粒透過氧化應激、細胞凋亡和特定途徑引起腸道毒性、代謝紊亂、生殖毒性、神經毒性、免疫毒性等。值得注意的是,在與污染物和神經毒性的綜合作用方面,塑膠微粒的作用仍有爭議。」

從這幾篇文章就可看出,塑膠微粒是否會對野生動物或人類造成危害,目前仍然沒有答案。所以,我個人認為,實在沒有必要生活在恐懼中。畢竟,人類的壽命並沒有因為塑膠微粒的增加而減短。更何況,既然塑膠微粒是無所不在,那想躲也無處可躲,不是嗎?

