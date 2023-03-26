就現有科學證據，我們需要擔心環境中的塑膠微粒傷害人體嗎？
我們想讓你知道的是
有許多研究論文的結論都是塑膠微粒可能對健康有害。但是，它們的證據其實是相當薄弱。所以，在下面我就列舉幾篇綜述性的論文或報導，供大家參考，以免大家不斷的生活在恐懼中。
讀者劉先生2023年1月14日在〈塑膠微粒，您一定吃過，但有害嗎〉的回應欄留言：
請問林教授至今有無學者發表相關科學論文統計，哪種材質的塑膠瓶其釋出的塑膠微粒較少？
我給他的回覆是「塑膠微粒是塑膠經分解所產生，來源為受汙染的環境及水源。塑膠瓶本身不會釋出塑膠微粒。」
我是在2018年10月24日發表〈塑膠微粒，您一定吃過，但有害嗎〉，而在結尾有這麼幾句話：
我們到底需不需要擔心這無所不在的塑膠微粒呢？……那就請您考慮選擇不要生活在恐懼中。畢竟，第一，您躲不開塑膠微粒，第二，塑膠微粒已存在數十年，但目前還沒有任何相關疾病案例……
由於這篇文章已經發表四年多了，所以我就再去公共醫學圖書館PubMed搜尋最新的資料。不出所料，有許多研究論文的結論都是塑膠微粒可能對健康有害。但是，它們的證據其實是相當薄弱。所以，在下面我就只列舉幾篇綜述性的論文或報導，供大家參考。
2021年發表在《Nature》的〈Microplastics are everywhere – but are they harmful？〉（塑膠微粒無處不在——但它們有害嗎？）寫道：
「英國埃克塞特大學的生態毒理學家Tamara Galloway說：你吃進去的東西大多會直接通過你的腸道並從另一端排出。」
「領先的研究人員表示，目前還沒有已發表的研究直接檢驗塑料顆粒對人的影響。 唯一可用的研究依賴於將細胞或人體組織暴露於塑膠微粒的實驗，或使用小鼠或大鼠等動物。」
2022年發表在JAMA的〈Microplastics Are Found Outside in Nature and Inside the Body—but Evidence of Health Risks Is Inconclusive〉（塑膠微粒存在於自然界和體內——但健康風險的證據尚無定論）寫道：
「隨著對微塑料碎片的擔憂不斷升級，有關代謝、與生物組織的相互作用、接觸導致的疾病風險以及長期影響的問題仍未得到解答。」
2022年發表在《Animals》的〈Is Wild Marine Biota Affected by Microplastics？〉（野生海洋生物群有受到塑膠微粒的影響嗎？）寫道：
「本綜述提供了有關塑膠微粒對野生海洋生物的不利影響的詳細信息，包括組織損傷、魚類狀況、氧化應激、免疫毒性和遺傳毒性。 在 CiteSpace（6.1.R3 版）（美國賓夕法尼亞州費城德雷克塞爾大學）上進行了文獻計量分析，以驗證有多少論文研究了對野生海洋物種的影響。
結果顯示共有395篇文章，但只有22篇真正提出了對海洋生物群的影響或影響的數據，其中只有12篇文章強調了負面影響。
本綜述表明，與在實驗條件下發現的結果相比，在野生生物體中觀察到的影響沒有那麼嚴重。 對野生動物直接攝入塑膠微粒造成的負面影響的了解仍然有限。還需要付出更多努力才能充分了解塑膠微粒的作用以及對野生海洋生物、生態系統和人類健康的不利影響。」
2023年發表在《Environmental Geochemistry and Health》（環境地球化學與健康）的〈Research advances of microplastics and potential health risks of microplastics on terrestrial higher mammals: a bibliometric analysis and literature review〉（塑膠微粒研究進展及塑膠微粒對陸生高等哺乳動物的潛在健康風險：文獻計量分析與文獻綜述）寫道：
「目前，已在人類糞便、血液、結腸、胎盤和肺部發現塑膠微粒，但尚不清楚這是否與相關的全身性疾病有關。 體內外研究表明，塑膠微粒透過氧化應激、細胞凋亡和特定途徑引起腸道毒性、代謝紊亂、生殖毒性、神經毒性、免疫毒性等。值得注意的是，在與污染物和神經毒性的綜合作用方面，塑膠微粒的作用仍有爭議。」
從這幾篇文章就可看出，塑膠微粒是否會對野生動物或人類造成危害，目前仍然沒有答案。所以，我個人認為，實在沒有必要生活在恐懼中。畢竟，人類的壽命並沒有因為塑膠微粒的增加而減短。更何況，既然塑膠微粒是無所不在，那想躲也無處可躲，不是嗎？
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。