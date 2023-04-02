利用「鼓吹和平」來為侵略者鋪路，中國近代史的「華北特殊化」就是最好的例子

我們想讓你知道的是
利用鼓吹和平的方式，來為侵略者鋪路的作法，可說屢見不鮮。只要不抵抗，就會有和平，這個道理誰都懂，避免戰爭，追求更好的生活，也是人之常情。但侵略者往往利用這一點，來達成蠶食鯨吞的目的。中國近代史裡的華北特殊化，就是最好的例子。
文：王臻明
1930年，中國爆發中原大戰，馮玉祥、閻錫山與李宗仁結盟，一起對抗蔣介石的南京國民政府。握有東北的張學良，遲遲不願表態，等到蔣介石已取得上風，才率兵入關，取得最大利益。但這間接導致東北防務空虛，日本趁機在1931年發動九一八事件，併吞東北，並在稍後成立滿洲國。
而日本的野心並未止步，在不久後開始推動華北五省自治。簡單來說就是煽動這些地方脫離蔣介石的南京國民政府，納入日本的勢力範圍，這個過程又被稱為華北特殊化。日本煽動當時的察哈爾、河北、山東、綏遠與山西五省自治的手法，主要有戰爭恫嚇、經濟利誘、收買媒體、組成親日團體與拉攏地方政治人物。
由於剛剛落幕的中原大戰十分慘烈，中國人民已經極度厭倦連年內戰，更害怕與當時軍事力量更強大的日本爆發衝突，日本就利用這一點來達成併吞目的，鼓吹華北五省只要脫離蔣介石的南京國民政府就可自保，不會被捲入戰爭之中。當時許多親日人士都持相同論點，認為華北五省應該全力避戰，以免生靈塗炭，絕不要淪為蔣介石南京政府的棋子。
中原大戰中與蔣介石為敵的馮玉祥、閻錫山兩人，根據地就在華北一帶，他們才與蔣介石打完仗，對南京國民政府沒有什麼忠誠度可言。張學良的東北軍，則不滿九一八事變時，蔣介石主張的不抵抗政策，讓他們未發一槍一彈就丟掉整個東北，成為洗刷不去的恥辱。
可以說駐紮在華北的部隊，大概九成以上都不願效忠蔣介石的南京國民政府。日本也利用這樣的情緒，收買賄賂這些軍閥部隊的將領與軍官，慢慢瓦解華北的抵抗能力。雖然有些軍人仍秉持國家大義，以抗日為優先，但更多人在利誘下，成為了日本併吞華北五省的幫兇。
在經濟利誘方面，日本在明治維新以後，早已成為東亞強國，經濟實力遠勝於中國。而中國經歷過孱弱不堪的清末時期，民國初年又飽經動盪，隨後再陷入長年的內戰蹂躪中，說中國經濟凋敝、百姓困苦並不為過。
特別是日本在扶植成立滿洲國後，積極在滿洲國投資建設，以做為日本進軍亞洲大陸的基地，不斷鼓勵日本國內與朝鮮半島上的多餘勞力前往滿洲國，還打出「五族協和，王道樂土」的口號。並以此為誘餌，向華北五省招手，強調這五省與滿洲國的經濟合作，將大幅提振經濟，改善生活。
日本為了併吞華北五省所喊出的「中日親善、經濟提攜」，成為當時最主要的宣傳口號。為了達到宣傳的目的，日本還不斷收買當地的報社，讓這些報紙做為日本的喉舌。
清末民初，許多知識份子都是留日出身，日語流利，羨慕日本社會的強盛開化，本身意識形態就親日。再加上親日的利益，如日本商社往往會在親日的報社刊登廣告，或直接以金錢贊助，提供到滿洲國作生意賺錢的特殊門路，更讓親日報社如雨後春筍般出現。親日的新聞每日可見，醜化抵毀南京國民政府的評論文章，更是一呼百應，蔚為風潮，讓華北五省的民心浮動，自治的呼聲越演越烈。
日本還進一步收買一些地痞流氓、生意失敗的商人、不得意的政治人物、無業的日本浪人，組成各種親日團體，如中華民主同盟會、察綏商民聯合會、天津工商聯合會、河北民眾代表聯席會議等，營造各界反對戰爭，渴望和平，希望經濟發展，要求自治的聲浪。
這些團體極為活躍，並且四處威脅恐嚇意見不同的人，如果爆發任何衝突，就會以親日團體與日僑受到中國人迫害為名，示威抗議，日本政府也會代為出面，發表譴責聲明，並向南京國民政府交涉。到了後期這些親日團體，幾乎無法無天，無人可管。
日軍不斷利用各種手段，來削弱華北的防衛力量，如指使親日團體，抗議南京國民政府向華北增派兵力，並指控這是故意挑釁日方。同時製造一連串的武裝衝突事件，逼使在華北五省的中國部隊撤防，如兩次察東事件、張北事件與河北事件等。
其中河北事件的爆發原因，是兩名親日的報社社長遭到暗殺，日軍隨即指控是中國部隊所為，為保護親日團體與日本僑民，要求所有駐紮在河北省，包括北京與天津的中國部隊立刻撤出。日軍還大軍壓境，表示若不接受，就將以武力進行驅逐，最後蔣介石只能屈服，拱手讓出整個河北省。
就在親日團體高喊希望和平，不要戰爭，報社又推波助瀾的情況下，華北五省的民心背離，日本特務四處橫行，士氣低落的中國軍隊，不斷失去各省控制權，局面已不易維持。最後早就被日方收買的各地政治人物，在日軍的煽動支持下，宣布組成自治政府，要求脫離南京國民政府，要讓華北五省要成為非武裝區，以避免捲入戰爭，史稱冀東事變。
蔣介石的南京國民政府至此已無力回天，只能被迫成立一個冀察政務委員會，維持表面上的主權，但這個冀察政務委員會早就被親日份子滲透，讓這些地區落入日本的手中。
這種打著要和平，不要戰爭，要求發展經濟，不要政治掛帥的論調，甚至到日本全面發動侵略戰爭後，仍在持續。與日本合作的汪精衛政府，就把「和平反共建國」六個字，加在原有的青天白日滿地紅國旗上，並強調他與侵略者合作，是為了和平。
這種利用鼓吹和平的方式，來為侵略者鋪路的作法，在古今中外可說屢見不鮮。只要不抵抗，就會有和平，這個道理誰都懂，避免戰爭，追求更好的生活，也是人之常情。但侵略者往往利用這一點，來達成蠶食鯨吞的目的，這已在歷史上發生太多次了。中國近代史裡的華北特殊化，就是最好的例子。
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。