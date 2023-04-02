利用「鼓吹和平」來為侵略者鋪路，中國近代史的「華北特殊化」就是最好的例子

文：王臻明

1930年，中國爆發中原大戰，馮玉祥、閻錫山與李宗仁結盟，一起對抗蔣介石的南京國民政府。握有東北的張學良，遲遲不願表態，等到蔣介石已取得上風，才率兵入關，取得最大利益。但這間接導致東北防務空虛，日本趁機在1931年發動九一八事件，併吞東北，並在稍後成立滿洲國。

而日本的野心並未止步，在不久後開始推動華北五省自治。簡單來說就是煽動這些地方脫離蔣介石的南京國民政府，納入日本的勢力範圍，這個過程又被稱為華北特殊化。日本煽動當時的察哈爾、河北、山東、綏遠與山西五省自治的手法，主要有戰爭恫嚇、經濟利誘、收買媒體、組成親日團體與拉攏地方政治人物。

由於剛剛落幕的中原大戰十分慘烈，中國人民已經極度厭倦連年內戰，更害怕與當時軍事力量更強大的日本爆發衝突，日本就利用這一點來達成併吞目的，鼓吹華北五省只要脫離蔣介石的南京國民政府就可自保，不會被捲入戰爭之中。當時許多親日人士都持相同論點，認為華北五省應該全力避戰，以免生靈塗炭，絕不要淪為蔣介石南京政府的棋子。

中原大戰中與蔣介石為敵的馮玉祥、閻錫山兩人，根據地就在華北一帶，他們才與蔣介石打完仗，對南京國民政府沒有什麼忠誠度可言。張學良的東北軍，則不滿九一八事變時，蔣介石主張的不抵抗政策，讓他們未發一槍一彈就丟掉整個東北，成為洗刷不去的恥辱。

可以說駐紮在華北的部隊，大概九成以上都不願效忠蔣介石的南京國民政府。日本也利用這樣的情緒，收買賄賂這些軍閥部隊的將領與軍官，慢慢瓦解華北的抵抗能力。雖然有些軍人仍秉持國家大義，以抗日為優先，但更多人在利誘下，成為了日本併吞華北五省的幫兇。

在經濟利誘方面，日本在明治維新以後，早已成為東亞強國，經濟實力遠勝於中國。而中國經歷過孱弱不堪的清末時期，民國初年又飽經動盪，隨後再陷入長年的內戰蹂躪中，說中國經濟凋敝、百姓困苦並不為過。

特別是日本在扶植成立滿洲國後，積極在滿洲國投資建設，以做為日本進軍亞洲大陸的基地，不斷鼓勵日本國內與朝鮮半島上的多餘勞力前往滿洲國，還打出「五族協和，王道樂土」的口號。並以此為誘餌，向華北五省招手，強調這五省與滿洲國的經濟合作，將大幅提振經濟，改善生活。

日本為了併吞華北五省所喊出的「中日親善、經濟提攜」，成為當時最主要的宣傳口號。為了達到宣傳的目的，日本還不斷收買當地的報社，讓這些報紙做為日本的喉舌。

清末民初，許多知識份子都是留日出身，日語流利，羨慕日本社會的強盛開化，本身意識形態就親日。再加上親日的利益，如日本商社往往會在親日的報社刊登廣告，或直接以金錢贊助，提供到滿洲國作生意賺錢的特殊門路，更讓親日報社如雨後春筍般出現。親日的新聞每日可見，醜化抵毀南京國民政府的評論文章，更是一呼百應，蔚為風潮，讓華北五省的民心浮動，自治的呼聲越演越烈。

日本還進一步收買一些地痞流氓、生意失敗的商人、不得意的政治人物、無業的日本浪人，組成各種親日團體，如中華民主同盟會、察綏商民聯合會、天津工商聯合會、河北民眾代表聯席會議等，營造各界反對戰爭，渴望和平，希望經濟發展，要求自治的聲浪。

這些團體極為活躍，並且四處威脅恐嚇意見不同的人，如果爆發任何衝突，就會以親日團體與日僑受到中國人迫害為名，示威抗議，日本政府也會代為出面，發表譴責聲明，並向南京國民政府交涉。到了後期這些親日團體，幾乎無法無天，無人可管。

日軍不斷利用各種手段，來削弱華北的防衛力量，如指使親日團體，抗議南京國民政府向華北增派兵力，並指控這是故意挑釁日方。同時製造一連串的武裝衝突事件，逼使在華北五省的中國部隊撤防，如兩次察東事件、張北事件與河北事件等。

其中河北事件的爆發原因，是兩名親日的報社社長遭到暗殺，日軍隨即指控是中國部隊所為，為保護親日團體與日本僑民，要求所有駐紮在河北省，包括北京與天津的中國部隊立刻撤出。日軍還大軍壓境，表示若不接受，就將以武力進行驅逐，最後蔣介石只能屈服，拱手讓出整個河北省。

就在親日團體高喊希望和平，不要戰爭，報社又推波助瀾的情況下，華北五省的民心背離，日本特務四處橫行，士氣低落的中國軍隊，不斷失去各省控制權，局面已不易維持。最後早就被日方收買的各地政治人物，在日軍的煽動支持下，宣布組成自治政府，要求脫離南京國民政府，要讓華北五省要成為非武裝區，以避免捲入戰爭，史稱冀東事變。

蔣介石的南京國民政府至此已無力回天，只能被迫成立一個冀察政務委員會，維持表面上的主權，但這個冀察政務委員會早就被親日份子滲透，讓這些地區落入日本的手中。

這種打著要和平，不要戰爭，要求發展經濟，不要政治掛帥的論調，甚至到日本全面發動侵略戰爭後，仍在持續。與日本合作的汪精衛政府，就把「和平反共建國」六個字，加在原有的青天白日滿地紅國旗上，並強調他與侵略者合作，是為了和平。

這種利用鼓吹和平的方式，來為侵略者鋪路的作法，在古今中外可說屢見不鮮。只要不抵抗，就會有和平，這個道理誰都懂，避免戰爭，追求更好的生活，也是人之常情。但侵略者往往利用這一點，來達成蠶食鯨吞的目的，這已在歷史上發生太多次了。中國近代史裡的華北特殊化，就是最好的例子。