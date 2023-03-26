《肌肉骨骼解剖速查手冊》：臉部朝下看時，頸部所要承擔的是頭部重量4～5kg的數倍

文：上原健志

頸部骨骼支撐著4～5kg重的成人頭部

連接頭與身體的頸部總共是由7塊頸椎所構成

人體的頸部可以支撐成人4～5kg重的頭部，並連接頭和軀幹。因為將臉部朝下看的時候，頸部所要承擔的是頭部重量的數倍，所以在交通事故中，頸椎挫傷是最多見的病例之一。

形成頸部的頸椎，是由7個塊狀的骨頭縱向排列連結而成，一邊微微地向前方彎曲，一邊和胸椎連結在一起。

近年來患有「手機頸」的人越來越多。這是因為長時間低頭使用手機，造成頸椎負擔，使脖子呈現將近直線的狀態（頸椎過直），這個不良的姿勢習慣會引發頭痛、肩膀僵硬或暈眩等症狀。

因為有頸椎間的關節頸部才能夠旋轉

位於最上面的第一頸椎，沒有中心部的椎體和棘突，但椎孔比其他椎骨大，且因為是環狀的造型，所以又被稱作「寰椎」。寰椎和枕骨相連，構成寰枕關節，也有連接顱骨和脊柱的功能。

第二頸椎的「樞椎」，和第三到第七頸椎不同，具有向上延伸的齒突是它的特徵，而這個齒突能成為讓頭部左右旋轉時的旋轉軸。

第三到第七頸椎幾乎都是一樣的形狀，在上下頸椎之間構成椎間關節。位於最下面的第七頸椎則和第一胸椎相連。

再者，因為第一頸椎裡沒有椎間盤，所以在這裡不會引起椎間盤突出的症狀。

Photo Credit：蘋果屋

頸椎過直不是單純的病症

「我被診斷為頸椎過直。」當患者向我詢問這樣的問題時，其實我常常疑惑「究竟頸椎過直是指什麼呢？」從外面看起來呈現直線模樣嗎？還是不然？但很多東西光從外表是無法下判斷的。總歸來說，可以這麼解釋：本來脖子應該有的曲度消失了，呈現直線狀態。當然，像這樣缺乏曲度的現象並不會經常出現。但讓患者感到不適的問題根源，只是因為有彎曲或沒有彎曲？事情真的有這麼單純嗎？

我想說的是，了解包含頸部在內的脊椎狀態是症狀的「原因」還是「結果」相當重要。

舉例來說，請你想像自己正坐在一顆平衡彈力球上，當坐在球上感覺一邊快要失去平衡的時候，為了不要摔下來，你會反射性地將手伸往相反方向，彷彿互相呼應一般，試圖用上半身來彌補不小心晃動的下半身的平衡吧。

身體各部位是相互連動的

我們身體的個別部位的位置，與其他部位必然有所關聯性，絕對不是單獨移動、擅自決定的。例如，當我們趴著看書或滑手機時，在這個姿勢下，脖子後方會被阻塞住，血流發生阻礙，長時間下來可能會引起頭痛。這個不適症狀的緣由，很明顯地與其說是脖子有問題，不如說是趴著的姿勢本身有問題。

造成牙關咬緊的原因是脖子向前傾

前一章我們談到，咀嚼肌的使用方式也會依據姿勢產生變化。我們現在也透過實驗來說明。首先，請試著將背部蜷曲起來，就像老人一樣駝背，在這個狀態下張開嘴巴的話，應該會像平常一樣容易打開。接下來，請端正姿勢，把突出的下巴收回，然後再將嘴巴打開看看，這時候應該會覺得有點難開吧。是不是很不可思議呢。

也就是說，如果單看「閉上嘴巴」這個動作，姿勢越是不好，就需要花費更多的肌力來闔上嘴巴，這個就是造成「牙關咬緊」的原因。從我的經驗來看，咬肌緊繃（所謂腮骨突出）的人，幾乎長時間都是以駝背姿勢在工作或吃飯。

誠如以上所說，脖子的形狀並不單單來自脖子本身，還會受到頭部、軀幹、動作或姿勢等原因，以及各種環境的影響，每每情況都不一樣。當身體出現不適症狀時，若單單以特定姿勢來做判斷、治療，例如只看脖子，而完全無視腰椎或骨盆、下半身的狀況，很有可能只是讓身體暫時好轉，卻會一再復發。因此找出造成不適的原因才是最有意義的方法。

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書籍介紹

本文摘錄自《肌肉骨骼解剖速查手冊：一頁一圖一肌群！快速掌握人體7大部位x100個肌肉知識 從健身運動到疼痛修復都能派上》，蘋果屋出版

作者：上原健志

譯者：謝孟蓁

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航