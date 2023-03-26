《肌肉骨骼解剖速查手冊》：臉部朝下看時，頸部所要承擔的是頭部重量4～5kg的數倍
我們想讓你知道的是
形成頸部的頸椎，是由7個塊狀的骨頭縱向排列連結而成，一邊微微地向前方彎曲，一邊和胸椎連結在一起。近年來患有「手機頸」的人越來越多。這是因為長時間低頭使用手機，造成頸椎負擔，使脖子呈現將近直線的狀態（頸椎過直），這個不良的姿勢習慣會引發頭痛、肩膀僵硬或暈眩等症狀。
文：上原健志
頸部骨骼支撐著4～5kg重的成人頭部
- 連接頭與身體的頸部總共是由7塊頸椎所構成
人體的頸部可以支撐成人4～5kg重的頭部，並連接頭和軀幹。因為將臉部朝下看的時候，頸部所要承擔的是頭部重量的數倍，所以在交通事故中，頸椎挫傷是最多見的病例之一。
形成頸部的頸椎，是由7個塊狀的骨頭縱向排列連結而成，一邊微微地向前方彎曲，一邊和胸椎連結在一起。
近年來患有「手機頸」的人越來越多。這是因為長時間低頭使用手機，造成頸椎負擔，使脖子呈現將近直線的狀態（頸椎過直），這個不良的姿勢習慣會引發頭痛、肩膀僵硬或暈眩等症狀。
- 因為有頸椎間的關節頸部才能夠旋轉
位於最上面的第一頸椎，沒有中心部的椎體和棘突，但椎孔比其他椎骨大，且因為是環狀的造型，所以又被稱作「寰椎」。寰椎和枕骨相連，構成寰枕關節，也有連接顱骨和脊柱的功能。
第二頸椎的「樞椎」，和第三到第七頸椎不同，具有向上延伸的齒突是它的特徵，而這個齒突能成為讓頭部左右旋轉時的旋轉軸。
第三到第七頸椎幾乎都是一樣的形狀，在上下頸椎之間構成椎間關節。位於最下面的第七頸椎則和第一胸椎相連。
再者，因為第一頸椎裡沒有椎間盤，所以在這裡不會引起椎間盤突出的症狀。
- 頸椎過直不是單純的病症
「我被診斷為頸椎過直。」當患者向我詢問這樣的問題時，其實我常常疑惑「究竟頸椎過直是指什麼呢？」從外面看起來呈現直線模樣嗎？還是不然？但很多東西光從外表是無法下判斷的。總歸來說，可以這麼解釋：本來脖子應該有的曲度消失了，呈現直線狀態。當然，像這樣缺乏曲度的現象並不會經常出現。但讓患者感到不適的問題根源，只是因為有彎曲或沒有彎曲？事情真的有這麼單純嗎？
我想說的是，了解包含頸部在內的脊椎狀態是症狀的「原因」還是「結果」相當重要。
舉例來說，請你想像自己正坐在一顆平衡彈力球上，當坐在球上感覺一邊快要失去平衡的時候，為了不要摔下來，你會反射性地將手伸往相反方向，彷彿互相呼應一般，試圖用上半身來彌補不小心晃動的下半身的平衡吧。
- 身體各部位是相互連動的
我們身體的個別部位的位置，與其他部位必然有所關聯性，絕對不是單獨移動、擅自決定的。例如，當我們趴著看書或滑手機時，在這個姿勢下，脖子後方會被阻塞住，血流發生阻礙，長時間下來可能會引起頭痛。這個不適症狀的緣由，很明顯地與其說是脖子有問題，不如說是趴著的姿勢本身有問題。
- 造成牙關咬緊的原因是脖子向前傾
前一章我們談到，咀嚼肌的使用方式也會依據姿勢產生變化。我們現在也透過實驗來說明。首先，請試著將背部蜷曲起來，就像老人一樣駝背，在這個狀態下張開嘴巴的話，應該會像平常一樣容易打開。接下來，請端正姿勢，把突出的下巴收回，然後再將嘴巴打開看看，這時候應該會覺得有點難開吧。是不是很不可思議呢。
也就是說，如果單看「閉上嘴巴」這個動作，姿勢越是不好，就需要花費更多的肌力來闔上嘴巴，這個就是造成「牙關咬緊」的原因。從我的經驗來看，咬肌緊繃（所謂腮骨突出）的人，幾乎長時間都是以駝背姿勢在工作或吃飯。
誠如以上所說，脖子的形狀並不單單來自脖子本身，還會受到頭部、軀幹、動作或姿勢等原因，以及各種環境的影響，每每情況都不一樣。當身體出現不適症狀時，若單單以特定姿勢來做判斷、治療，例如只看脖子，而完全無視腰椎或骨盆、下半身的狀況，很有可能只是讓身體暫時好轉，卻會一再復發。因此找出造成不適的原因才是最有意義的方法。
書籍介紹
本文摘錄自《肌肉骨骼解剖速查手冊：一頁一圖一肌群！快速掌握人體7大部位x100個肌肉知識 從健身運動到疼痛修復都能派上》，蘋果屋出版
作者：上原健志
譯者：謝孟蓁
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。