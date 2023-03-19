《委屈是一道隔夜菜》：近鄰是最好的親情距離，既守得住秘密，又能相互馳援
我們想讓你知道的是
兩代之間要取得成年後的和諧，在長輩方是比較吃力的，因為他生活繁忙程度不似過往，況且孩子是他一輩子全力以赴的投資，就算沒有期待回報，在情感上的依賴還是會由弱轉強，當雙方謹守一些默契時，父母尤其要先健全自己的生活。
文：高愛倫
自由，是和諧的根本之道
除非另有特殊共識的需要，除非雙方個性能相互承讓，我認為自主小家庭的年輕人，應以獨立居住為優先，但不要忘了時時回家探望爸媽，作為長輩的父母，則要學習放手，信任孩子有能力也有權利擔任一家之主。
我第一次婚姻是在26歲的時候，爸爸對親家說：「什麼條件都沒有，但是希望允許他們自己居住。」
17年婚姻結束後，現在我已屆臨70，除了前夫不愛我，我和曾經的婆家每一成員，迄今都保持友好，我想這是兩個原生家庭的長輩都有傳統敦厚家風所致，此外，小家庭跟大家庭可以各自為政、彼此關係獨立，讓我勇於對自己的生活負責。這樣的姻親背景，單純中有彈性，是我一直主張成家孩子全面當家的理由。
我見過很好的家庭，很好的父母，很好的孩子，在多出一層婚姻關係後，彼此的適應力突然懸崖式崩盤。我們以為婚姻只會緊繃婆媳關係，事實不然，有些母子母女父子父女，也會因為孩子有了心上人，而產生微妙的失落感，如果彼此不做調整，久而久之，就可能形成寬闊的鴻溝，甚至造成陌路的遺憾。
婚後子女跟爸媽的衝突點各有感受，籠統關鍵只有一個：他們需要擁有一切自主的主權，他們對父母的指揮安排，很容易就誤解是剝奪自由。親人間對自由尺度的界線也各有主觀，那說不清楚的感覺，充滿某一種堅定：「我很愛你，但是我不能只依照你設定的方式與條件，來過我的日子。」
等到對同樣感覺疲憊時，反應的就更直接，更不修飾：「你幹嘛什麼都要管？」
至於父母，在提供很多實質實物的支援後，格外擔心孩子受欺受騙，這樣的不安全感，讓他們把關心程式誤寫成操控慾，這也是長輩常面臨的委屈：「我什麼都為你設想周到，你不但不感念我們對你的愛，還把我當敵人對待？」
相愛的人相怨懟，真的很悲痛。
養兒方知父母恩，是一種好的認知態度，但是相對的，為母則強，有了自己孩子的小爸媽，在學習訓練自己對家庭的擔待時，會同時出現多角多元的責任勇氣，當他相信自己的同時，可能因為他很會查網取得新知，就越發不能接受上一代的觀點。
兩代之間要取得成年後的和諧，在長輩方是比較吃力的，因為他生活繁忙程度不似過往，況且孩子是他一輩子全力以赴的投資，就算沒有期待回報，在情感上的依賴還是會由弱轉強，當雙方謹守一些默契時，父母尤其要先健全自己的生活。
父母自己的生活圈
媽媽年輕時等著先生回來吃晚飯，年邁時等著兒女回來吃晚飯，你甘於這樣的自虐，子女們卻未必覺得這樣的節奏對他是美好，他的年齡正需要建立同儕的社交，如果總是惦念與父母共餐，他會沒有壓力嗎？
父母只要有自己的社交圈，孩子知道你不孤單不寂寞，他在外面的飛翔就充滿自由。
所有高齡健康父母，不要輕易終結自己的社會活動、康樂活動。
- 凡事化主動為被動
如果需要爺奶幫忙照顧小孫，小家庭開口邀請時絕不拒絕，但子女無意延攬時，長輩不必搶著去做保姆。爺奶寵愛孫子輩就好，不必溺愛，也不必有過多教育，留點機會給他的父母過癮。
工作選擇有任何轉變，謝謝他願意告訴你，你可以分析利弊，但一定要他自己做決定與選擇。
太優秀的父母，有時是最強大的敵人，因為你的小小反駁，就會讓他覺得自己一無是處。
- 不用罪惡感綑綁孩子
如果身家要早早轉移給孩子，轉移前，必需百分百考慮清楚；已經做了，千萬不要後悔，也不要勒索，更不要跟他討人情。
家人是親人，不是恩人，就算有恩，有何可說？他懂，他就有心，他不懂，你渴望甚至強迫他低頭說謝，其實才是真正抹殺自己的苦心，痛心的程度數以千倍。
試著學習讓他自由，在自由心境下選擇的人生路，他會對自己盡力。
- 完美是很恐怖的標準
有的父母，事業有成、擁有社會地位、自己又很孝順，很自然，凡事滿分就是他的標準，因為他都做到了，他也覺得自己培育的孩子一定有相同能耐；殊不知，完美的父母常常是沒有滿足點的教練，像孩子這樣的選手，很容易越學越退步，慢慢就失去了信心。
別巴望成年成婚孩子還把父母當作世界軸心，也不必以他來訪的頻率，評估他是否心眷父母。
- 近鄰是最好的親情距離
讓孩子住在鄰近絕對比住在一起好，這樣一來，小倆口吵架溝通都很方便。慣例，媽媽的都是子女的，子女的卻不是媽媽的。既然如此，隔個門號，隔一片牆，會讓上下兩代有很大空間，既守得住秘密，又能相互馳援。
人生這條路，不管我們是任性還是韌性，都已歷經多少次孤注一擲？贏了，繼續走，輸了，也熬過。什麼年齡的父母，都該學著和現代觀念結合，現在30歲的他們，不可能像當年30歲的我們，所以高齡一點的我們，也要擺脫記憶中那些高齡人的作風。我們不要緬懷早年的倫理關係，想多了，會誤會自己做錯了什麼，世界本來就是不停的在變，愛孩子愛了幾十年，何必在乎總有幾里路是崎嶇不理想的？
把孩子當朋友，把朋友當家人，把家人當親戚，把親戚當忘年之交……，沒錯，打散每一種關係人的既定印象，這樣，你不會鎖著各自單一的作用功能投入期待，把自己從下一代的焦點中拔出，自己也會自由很多。
年輕時被孩子愛，很當然，但是年紀到了，做父母也如同完成階段性任務，一旦孩子有了自己的孩子，他們的愛就會產生生物性的轉移，我們必須適應、懂得安排生活，脫離對子女的牽掛、依賴性後，還是有很多樂子可以嘗試的。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。