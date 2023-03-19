《委屈是一道隔夜菜》：近鄰是最好的親情距離，既守得住秘密，又能相互馳援

文：高愛倫

自由，是和諧的根本之道

除非另有特殊共識的需要，除非雙方個性能相互承讓，我認為自主小家庭的年輕人，應以獨立居住為優先，但不要忘了時時回家探望爸媽，作為長輩的父母，則要學習放手，信任孩子有能力也有權利擔任一家之主。

我第一次婚姻是在26歲的時候，爸爸對親家說：「什麼條件都沒有，但是希望允許他們自己居住。」

17年婚姻結束後，現在我已屆臨70，除了前夫不愛我，我和曾經的婆家每一成員，迄今都保持友好，我想這是兩個原生家庭的長輩都有傳統敦厚家風所致，此外，小家庭跟大家庭可以各自為政、彼此關係獨立，讓我勇於對自己的生活負責。這樣的姻親背景，單純中有彈性，是我一直主張成家孩子全面當家的理由。

我見過很好的家庭，很好的父母，很好的孩子，在多出一層婚姻關係後，彼此的適應力突然懸崖式崩盤。我們以為婚姻只會緊繃婆媳關係，事實不然，有些母子母女父子父女，也會因為孩子有了心上人，而產生微妙的失落感，如果彼此不做調整，久而久之，就可能形成寬闊的鴻溝，甚至造成陌路的遺憾。

婚後子女跟爸媽的衝突點各有感受，籠統關鍵只有一個：他們需要擁有一切自主的主權，他們對父母的指揮安排，很容易就誤解是剝奪自由。親人間對自由尺度的界線也各有主觀，那說不清楚的感覺，充滿某一種堅定：「我很愛你，但是我不能只依照你設定的方式與條件，來過我的日子。」

等到對同樣感覺疲憊時，反應的就更直接，更不修飾：「你幹嘛什麼都要管？」

至於父母，在提供很多實質實物的支援後，格外擔心孩子受欺受騙，這樣的不安全感，讓他們把關心程式誤寫成操控慾，這也是長輩常面臨的委屈：「我什麼都為你設想周到，你不但不感念我們對你的愛，還把我當敵人對待？」

相愛的人相怨懟，真的很悲痛。

養兒方知父母恩，是一種好的認知態度，但是相對的，為母則強，有了自己孩子的小爸媽，在學習訓練自己對家庭的擔待時，會同時出現多角多元的責任勇氣，當他相信自己的同時，可能因為他很會查網取得新知，就越發不能接受上一代的觀點。

兩代之間要取得成年後的和諧，在長輩方是比較吃力的，因為他生活繁忙程度不似過往，況且孩子是他一輩子全力以赴的投資，就算沒有期待回報，在情感上的依賴還是會由弱轉強，當雙方謹守一些默契時，父母尤其要先健全自己的生活。

父母自己的生活圈

媽媽年輕時等著先生回來吃晚飯，年邁時等著兒女回來吃晚飯，你甘於這樣的自虐，子女們卻未必覺得這樣的節奏對他是美好，他的年齡正需要建立同儕的社交，如果總是惦念與父母共餐，他會沒有壓力嗎？

父母只要有自己的社交圈，孩子知道你不孤單不寂寞，他在外面的飛翔就充滿自由。

所有高齡健康父母，不要輕易終結自己的社會活動、康樂活動。

凡事化主動為被動

如果需要爺奶幫忙照顧小孫，小家庭開口邀請時絕不拒絕，但子女無意延攬時，長輩不必搶著去做保姆。爺奶寵愛孫子輩就好，不必溺愛，也不必有過多教育，留點機會給他的父母過癮。

工作選擇有任何轉變，謝謝他願意告訴你，你可以分析利弊，但一定要他自己做決定與選擇。

太優秀的父母，有時是最強大的敵人，因為你的小小反駁，就會讓他覺得自己一無是處。

不用罪惡感綑綁孩子

如果身家要早早轉移給孩子，轉移前，必需百分百考慮清楚；已經做了，千萬不要後悔，也不要勒索，更不要跟他討人情。

家人是親人，不是恩人，就算有恩，有何可說？他懂，他就有心，他不懂，你渴望甚至強迫他低頭說謝，其實才是真正抹殺自己的苦心，痛心的程度數以千倍。

試著學習讓他自由，在自由心境下選擇的人生路，他會對自己盡力。

完美是很恐怖的標準

有的父母，事業有成、擁有社會地位、自己又很孝順，很自然，凡事滿分就是他的標準，因為他都做到了，他也覺得自己培育的孩子一定有相同能耐；殊不知，完美的父母常常是沒有滿足點的教練，像孩子這樣的選手，很容易越學越退步，慢慢就失去了信心。

別巴望成年成婚孩子還把父母當作世界軸心，也不必以他來訪的頻率，評估他是否心眷父母。

近鄰是最好的親情距離

讓孩子住在鄰近絕對比住在一起好，這樣一來，小倆口吵架溝通都很方便。慣例，媽媽的都是子女的，子女的卻不是媽媽的。既然如此，隔個門號，隔一片牆，會讓上下兩代有很大空間，既守得住秘密，又能相互馳援。

人生這條路，不管我們是任性還是韌性，都已歷經多少次孤注一擲？贏了，繼續走，輸了，也熬過。什麼年齡的父母，都該學著和現代觀念結合，現在30歲的他們，不可能像當年30歲的我們，所以高齡一點的我們，也要擺脫記憶中那些高齡人的作風。我們不要緬懷早年的倫理關係，想多了，會誤會自己做錯了什麼，世界本來就是不停的在變，愛孩子愛了幾十年，何必在乎總有幾里路是崎嶇不理想的？

把孩子當朋友，把朋友當家人，把家人當親戚，把親戚當忘年之交……，沒錯，打散每一種關係人的既定印象，這樣，你不會鎖著各自單一的作用功能投入期待，把自己從下一代的焦點中拔出，自己也會自由很多。

年輕時被孩子愛，很當然，但是年紀到了，做父母也如同完成階段性任務，一旦孩子有了自己的孩子，他們的愛就會產生生物性的轉移，我們必須適應、懂得安排生活，脫離對子女的牽掛、依賴性後，還是有很多樂子可以嘗試的。

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