【國際大風吹】全球掀起TikTok禁用潮，「中國製造」無孔不入，科技滲透擋得住嗎？
我們想讓你知道的是
TikTok的演算法真的猛，但各國政府都擔心它侵犯資安，除了全面禁用的印度之外，全球也有十幾個國家禁止公務上使用TikTok，美國更祭出「管理敵對國家科技」的新法。這場平台大障，地緣政治因素也夾雜其中。
說起短影音平台抖音和國際版的TikTok，爭議實在太多了。前一陣子日本青少年為了拍抖音挑戰，亂舔連鎖壽司店的公用醬油瓶，引發軒然大波。歐盟和美國，也因為擔心政府資料外洩，先後禁止公務電腦和手機安裝抖音。
美國朝野兩黨參議員3月8號更推出一個白宮非常支持的草案。如果這個法案過關，政府將會有權力處理、所謂來自敵對國家的科技所構成的國安威脅。換句話說，不限於中國也不只是抖音，只有評估有高度風險，都可能遭到處分。
但話又說回來，抖音到底有多可怕？比起臉書、Instagram、推特，抖音對於個資或國安的威脅，有比較大嗎？而且，中國製的軟硬體那麼多，美國難道全部都要禁嗎？問題似乎沒那麼簡單。這一集就來看看，抖音禁令到底合不合理。
抖音野蠻成長，演算法黏性超強
全世界有多少人在用抖音？說起來大家可能會嚇一跳，2022年，國際版抖音TikTok的每月活躍用戶，也就是每個月至少用一次的人，已經突破10億人。這個數字讓抖音成為排在臉書、YouTube和Instagram之後，全球第四大社群媒體。其中，有1億多用戶在美國，而台灣估計有416萬名成年用戶，未成年用戶人數則沒有公開。
雖然純粹從用戶數量來看，TikTok跟臉書、YouTube還有一大段距離，但是用戶相對年輕的TikTok，成長速度相當快。2022年研究更發現，美國的抖音成年用戶平均每天滑抖音的時間來到45.8分鐘，史上第一次超越YouTube成年用戶的每日使用時間，證明這個APP的演算法確實讓用戶愛不釋手。
華爾街日報曾經創立上百個機器人帳號，來實測TikTok的演算法，到底怎麼牢牢抓住用戶的注意力。
結果發現，TikTok最短在幾小時內就依照觀看影片的時間、次數、互動模式等等訊息，掌握這些新用戶各自的興趣，而且相較於其他社群媒體，演算法比較沒有下限，就算關注的是毒品、犯罪，或是情緒低潮、憂鬱的內容，看多了可能有負面影響，平台也會不斷推薦影片，只希望盡可能把用戶留在平台上，產生播放廣告的商機。
反過來說，只要能創造夠吸睛的內容，TikTok創作者就可能獲得大量關注和收入，因此相較於其他平台，TikTok上就是有更多誇張或聳動的挑戰。除了開頭提到的惡搞壽司店之外，過往也有12歲阿根廷女孩為了進行昏迷挑戰而窒息死亡，還有印尼少年為了完成挑戰，突然衝到大馬路上，結果遭卡車輾過等不幸案例。
TikTok歐美數據，中國看得到
不論危不危險，TikTok迅速走紅都讓人無法忽視，但也就是在這個過程中，外界發現，TikTok除了有可能讓未成年用戶看到不當內容之外，對於用戶的個資保護也有疑慮。
TikTok會搜集哪些個資呢？除了註冊必須知道的年齡、手機號碼、電子信箱之外，也會追蹤IP位置、定位資訊，以及在APP內傳送的訊息內容。2022年一份研究指出，用戶如果在滑抖音的時候點開超連結，會跳出內建瀏覽器，而用戶透過這個瀏覽器輸入的每一個按鍵和螢幕觸控點，抖音都可以蒐集。
換句話說，點了廣告要買東西的時候，用戶在其他平台的帳號密碼或信用卡資料，就可能會外流。研究公布後，TikTok坦承確實可以追蹤，但絕對沒有利用這項資訊。
做這個研究的奧地利工程師表示，透過內建瀏覽器去追蹤用戶行為，其實很多廠商都在做，包括臉書、Instagram、Messenger等等，但只有TikTok不能選擇其他瀏覽器，也是唯一可以追蹤用戶按鍵輸入內容的廠商。
除此之外，TikTok對於特殊敏感內容的審查，也讓外界關注。例如2019年，美國一名美妝部落客在TikTok上面呼籲觀眾去搜尋新疆再教育營的消息，結果帳號被停用1個月。
當然，這也不是說其他平台就不會做內容審查，但類似這樣的事件，確實讓外界對於TikTok和中國政府的關係相當擔心。如果中國政府對於TikTok的內容審查可以下指導棋，那麼在海外大受歡迎的TikTok，不就有可能成為大外宣的工具了嗎？再說，以中國現行法規而言，當局有權要求抖音母公司字節跳動提供的用戶資料。如此一來，所謂國安威脅似乎並不誇張。
美國重要基礎建設範圍很廣，不只是核電廠、軍事設施，也是食品加工、藥廠、金融產業、銀行、股票交易所、教育機構。
霍普金斯大學資安學者 達布拉（Anton Dahbura）
為了消除外界疑慮，TikTok執行長周受資除了強調自己是住在新加坡的新加坡人之外，更表示他有最終決策權，跟位在北京的母公司字節跳動保持距離，但紐約時報報導，訪問12名TikTok和字節跳動的前員工和主管之後證實，很多TikTok的發展方向必須向母公司匯報，並且是由母公司下達指示。
另外，儘管TikTok一再強調，過去沒有，未來也不會把資料交給中國政府，也在川普執政時期，同意把美國用戶資料都放在美國科技公司甲骨文的雲端伺服器，但2022年中，被美國媒體爆料之後，TikTok坦承在中國的工程師，可以在符合資安規定之下，取得美國用戶資料。
後來到了11月，TikTok面對外界壓力又表示，包括位在中國等地的工程師，可以取得TikTok的歐洲用戶資料。這下子，歐美各國長期以來的疑慮終於得到證實。
中國科技不全是滲透，如何把關？
目前，除了印度從2020年起，就一律禁止全國手機安裝中國APP之外，像美國、加拿大、台灣、德國、捷克、瑞典，以及歐盟三大機構，都禁止公務電腦和手機安裝TikTok。同時，法國、義大利等國，則正在評估要不要禁用。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
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順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！