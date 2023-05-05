聯準會升息來到尾聲，學者估台灣央行6月按兵不動；央行理事建議未來升息應以1碼為基礎

聯準會升息來到尾聲，學者估台灣央行6月按兵不動

（中央社）美國聯準會最新利率決策出爐，一如市場預期升息1碼，並暗示升息循環來到終點。學者分析，外在壓力稍稍減輕，台灣又面臨出口重摔的挑戰，台灣央行應該傾向停看聽，6月利率決策按兵不動的機率高。

美國聯準會（Fed）宣布調高利率1碼（0.25個百分點），並暗示1980年代以來最迅猛升息循環可能結束。

外界關注今年是否可能降息，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）對此表示，今年降息「不在我們的預測中」，並提到降息前提是通膨降溫比聯準會預期快，延續上次記者會重申抗通膨決心、淡化降息預期心理的做法。

對於聯準會升息循環走向終點，將如何影響台灣央行6月理監事會的利率決策，台經院六所所長吳孟道指出，雖然美國聯準會升息來到尾聲，但一連串激進升息的滯後效果，今年才會逐步發酵，最近已經看到美國勞動市場放緩，這便是升息帶來的抑制效果。

外在環境部分，吳孟道表示，需要持續關注美國聯準會這波猛烈升息循環帶來的影響，國內方面，出口衰退比預期嚴峻，概估第1季經濟成長率重摔至負3.02%，「（央行）應該要先停看聽一下，觀察整體情勢」。

吳孟道認為，去年物價基期相當高，今年4、5月過後，消費者物價指數（CPI）上漲率應趨於和緩，減輕央行壓力；另一方面，考量出口重挫，央行6月料將下修全年經濟成長預測，在此情況下，如果延續升息步調，恐打壓消費及投資。

基於物價短期不會再衝高、經濟放緩等因素，吳孟道推測央行6月會比較保守，利率決策按兵不動，這段期間密切關注經濟數據變化，如果物價還是持續上漲、經濟情勢沒有惡化，後續才可能繼續升息。

中央研究院經濟所研究員周雨田認同台灣經濟放緩，將讓央行利率決策更審慎，但他也提到，核心物價居高，且電價調漲的效應還在發酵，可能支持民眾的通膨預期，不能掉以輕心。

「央行的三個任務，物價、經濟、金融穩定要同時考慮」，周雨田表示，國內經濟放緩確實增添央行決策難度，但通膨議題還未解決，央行應視經濟數據（data-dependent）而定，不須過早排除升息的選項。

央行不再唱鴿？理事：未來升息應以1碼為基礎

（中央社）中央銀行4日公布3月理監事會議事錄摘要，內容顯示，有理事認為央行過去作風太保守，長期低利率環境並非好事，建議未來升息應以1碼為基礎，這番言論也在會議中引起討論。

中央銀行3月23日舉行第1季理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，決議升息半碼、利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

央行今天公布的議事錄摘要，揭露全體理事一致同意升息半碼的關鍵在於打擊通膨預期，且在國外需求疲弱、國內經濟放緩的情況下，升息半碼應屬適當。

不過有央行理事指出，回顧2000年至今，央行的貨幣政策決策模式，升息時似乎比較謹慎，早期經濟成長率高、失業率低的時期，央行持續以半碼的速度調整政策利率，放眼國際，這樣的幅度在各國央行政策利率調整上，並非常態。

這位理事接著說，央行小幅升息的作法可能造成台灣長期低利率，落入流動性陷阱，建議未來一旦國內外經濟開始穩定成長，央行應與國際間央行採取一致做法，也就是以1碼作為貨幣政策利率調整的幅度。

但有理事表達不同看法，直言國際金融環境不確定性越來越高，即便同樣事件，也會因時間不同，而有不同的利率調整幅度。

理事進一步指出，台灣是小型開放經濟體，容易受國際經濟金融情勢影響，而歐美銀行危機事件也凸顯金融穩定性的問題，將衝擊其他相關國家；換言之，未來國際市場的不確定性也將成為央行未來貨幣政策的考量因素。

這位理事強調，利率調整的幅度在不同環境下無法比較，因此，無法用同個標準看待過去與現在的調幅，這是未來需要思考的議題。

另位理事則提醒，實質利率在消費、投資、銀行借貸等活動扮演重要的角色；央行升息半碼雖有助於縮小負利率的幅度，但台灣實質利率已經連續3年為負，宜關注對經濟金融的影響。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀