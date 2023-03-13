拜登推新預算案向富人大幅增稅，計劃10年內縮減3兆美元財政赤字

結合《美聯社》2則報導，美國總統拜登（Joe Biden）於3月9號推出新的預算案，希望透過大幅向富人增稅，以達成在未來10年內，縮減政府財政赤字3兆美元的目標。拜登的預算計劃，包括增加年收入40萬美元以上國民的聯邦醫療保險（Medicare）稅率，以及將億萬富翁最低稅率調整至25％。

然而，預算案需要由國會通過才能實施，而共和黨希望能藉由削減政府支出縮減財政赤字，因此共和黨議員已經計畫否決拜登的預算提議。

預算案的內容

由於嚴重的通貨膨脹，美國經濟現處於崩潰邊緣，白宮今（2023）年夏天可能會用盡一切緊急措施以維持國家運作，從而導致政府還不出債務，引發全球經濟危機。拜登認為，對該國最富有的家庭增稅，可以強化政府財政、改善醫療保險和社會保障，從而緩解經濟危機。

結合《美聯社》與《CNBC News》報導，拜登的預算計畫包括：

向年收入超過1億美元的家庭徵收最低25%的稅

增加年收入超過40萬美元國民的聯邦醫療保險稅

將年收入超過40萬美元國民的最高邊際稅率提高至39.6%

擴大聯邦醫療保險的藥品價格談判權力，該措施預計可以幫助政府在十年內削減1600億美元的支出

將兒童教育與育兒的資助、胰島素35美元價格上限擴張至全部國人、增加免費社區大學等事務，設為優先支出事項

將企業的股票回購稅從1％調至4％

股票回購稅旨在減少股票回購和股息之間的區別對待，目標是鼓勵企業投資於增長，而不是將資金花在股票回購上。根據美國智庫Data for Progress 2月份的一份民意調查，58%的美國人支持提高股票回購稅。

結束對石油和天然氣公司價值310億美元的補貼，並將其稅率從21％調升至28％。

取消對房地產投資者的190億美元稅收減免

採取措施減少失業保險詐欺

一位政府不具名官員稱，預算計劃預計會取消對加密貨幣交易的稅收補貼，該措施可以幫助政府在10年內節省240億美元。

除了上述事項，拜登此次預算提案還將軍費支出增加至超過8350億美元，這也成為美國在無戰爭狀態時期中，最高的軍費支出之一。

此外，美國的徵稅制度長期存在「附帶利益」（carried interest）漏洞，該漏洞使億萬富翁能夠將大量資產，存入具有稅收優惠的退休帳戶中，以降低繳稅金額，拜登的預算提案也尋求彌補此項徵稅漏洞。

拜登在3月6日的一次演講中表示，美國有680位億萬富翁，其中許多億萬富翁的稅率，比中產階級家庭還低。拜登表示，億萬富翁有能力為國家付出更多。

他也在在國際消防員協會的一次聚會上直言：「沒有任何一個億萬富翁的稅率，應該比消防員更低。」

預算案恐胎死腹中，可能成為拜登2024大選的政見藍圖

結合《美聯社》與《彭博社》報導，拜登提出的預算案獲得國會通過的可能性非常小，早在2022年，拜登就試圖推動類似的增稅法案，然而當時即便在民主黨佔有參、眾兩院多數席位的情況下，拜登仍無法通過增稅措施，只能妥協接受以能源和健康政策為重點的《降低通貨膨脹法案》。

考量到如今共和黨佔眾議院多數，拜登此次以向富人增稅為主的預算案，在國會獲得通過的可能性只會更低。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就表示：「該預算案不會見天日。」

然而，此次預算案，很有可能成為拜登競選2024美國總統大選的政策支柱，曾經擔任麥康奈爾助手的庫馬爾（Rohit Kumar）即表示，若拜登贏得2024總統大選，則此計畫很有可能會在2025年再次被提出。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航