《真正強大的人，都不怕得罪人》：「GROW模型」制訂成長行動計畫，「設計思維」六個步驟改善人生規劃

文：湘萍

「向內看」和「別糾結」都是處理自我衝突的有效辦法。但是，如果你覺得它們還是效果有限，可以考慮用另外一些工具作為補充。就好比你認為中醫見效慢，就可以試試中西醫結合療法。

工具和模型可以讓我們養成一種習慣，慢慢地將舊思維取而代之。「認知三角形」、「黃金圈法則」、「雙鑽石模型」、「優勢思維」、「系統思維」都是這樣的工具，在不同場景中會給我們不同的啟發。這一節，我還會介紹兩種非常有用的工具，讓大家有更多思路可選。

GROW模型：制訂成長行動計畫

GROW在英文裡是「成長」的意思，貼切地描述了我們處理自我衝突的根本意圖。

GROW模型由約翰．惠特默於一九九二年提出，是被企業教練領域廣泛使用的模型之一，可以有效幫助我們處理具體自我衝突（見圖9.1）。

Photo Credit: 三采出版

GROW的四個字母分別代表了自我成長的四個步驟：Goal （目標）、Reality （現實）、Options or Obstacles（行動方案或阻礙）、Will（行動計畫）。我們可以透過和自己對話來確立每個步驟的操作細節。

第一步，確立一個具體的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可實現的（Attainable）、現實的（Realistic ）和有時限（Timely ）的SMART目標。你需要找出以下問題的答案：

你想達到什麼目標？

你想改變什麼？

什麼樣的結果會令你滿意？

你想要的到底是什麼？

如何知道你已經達到了理想的狀態？

第二步，釐清當前的現實，包括已發生、正在發生和馬上要發生的事件，衡量自己所處的位置。你可以從以下角度提問：

你現在處於什麼狀況？

相對於你的目標，你現在處於什麼位置？

到目前為止，你覺得哪些是你做得還不錯的，哪些是不夠理想的？

是什麼讓你走到今天的位置？

之前的嘗試，讓你獲得什麼經驗或心得？

第三步，積極探尋有助於你實現目標的選項，以及在此過程中會遇到什麼困難和障礙。比如：

你現在面臨什麼選擇？還有其他選項嗎？

你覺得需要怎麼做，才能獲得更理想的結果？

有什麼資源可以幫助自己？

如果你這樣做，會有什麼事情發生？

你覺得，如果這樣做，最困難的部分是什麼？

你覺得這麼做的好處和壞處分別是什麼？

你有沒有遇到過類似的情況？

如果一切都有可能，你會選擇怎麼做？

最後一步，設立一個明確且具有里程碑性質的行動計畫，並承諾會為自己負責。你可以這樣想：

如果要向前邁出一小步，你會做些什麼呢？

你打算什麼時候開始？什麼時候完成？

你覺得如何才能對自己的行動負責？

你此刻對這件事的投入有多少分？沒有滿分的原因是什麼？

如何確定你達成了這個計畫？

上述對話可以讓我們快速走出內耗，找到可行的行動方案。大家在面對具體事件而不知道該怎麼做時，都可以試著用GROW模型來處理。

設計思維：六個步驟，改善人生規劃

設計思維在商業領域具有巨大驅動力價值，被很多行業用來開發產品和設計解決方案（見下頁圖9.2）。我最欣賞的應用成果是史丹佛大學設計學院所宣導的「用設計思維來規劃人生」。

Photo Credit: 三采出版

設計思維是一種基於解決方案的思維，適用於未被定義或未知的問題。比方說，「如何處理自我衝突」這種複雜問題，在設計思維的引導下會更為清晰。設計思維提倡我們這樣思考並解決問題：

第一步，同理自己（Empathize ）。透過觀察、對話、體會等方式，瞭解自己的痛點與需求。

第二步，定義問題（Define）。這一步類似「雙鑽石模型」中第一個「鑽石」的「融合」部分，亦即用簡單明確的語言把問題視覺化。

第三步，建構解決方案（Ideate）。以第二步為基礎，基於解決方案再發散。

第四步，原型試驗（Prototype）。這是很多人都會忽略的一步。有時候，盲目實施解決方案會讓我們承擔過大的風險，或是因顧慮重重而原地踏步。所以，要像設計師一樣，先打造一些原型，進行初步試驗，再決定是否繼續投入。

第五步，測試方案（Test），從中總結出哪些是好的，哪些是需要修正的，不斷進行調整。

第六步，重複以上步驟，不斷反覆運算。

在上述六個步驟中，最具實踐意義的便是「打造原型」。設計師要想設計一張桌子，首先要做出桌子的原型，在其基礎上進行修改和完善，形成最終的設計。解決自我衝突也是同樣的道理。

在職業諮詢中，我遇過一些處於自我衝突狀態的客戶。他們有時想跳槽，卻擔心跳槽後狀況更糟；有時想嘗試全新的行業，卻下定不了決心。我會鼓勵他們去打造原型，因為只靠想像是沒辦法獲得答案的。

如果你想辭職開民宿，可以先試著把自己的房子改造成民宿；如果你想跳槽，可以先模擬一下新工作的節奏；如果你想開咖啡店，可以先去咖啡店坐著觀察一週。總之，當你無法抉擇時，可以透過打造原型來敞開視野。這樣，你就能看清楚自己的選擇是否可行。

綜上所述，GROW模型常被用來處理實際問題，而設計思維可以有效幫助我們規劃人生。內心發生衝突時，這兩種工具都有助於我們進行「刻意練習」，用更有效的方式直面當前狀態，找到適合自己的方向。

書籍介紹

本文摘錄自《真正強大的人，都不怕得罪人：9大工具，化解6大關係難題，從良性衝突中獲益》，三采出版

作者：湘萍

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