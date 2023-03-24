《真正強大的人，都不怕得罪人》：「GROW模型」制訂成長行動計畫，「設計思維」六個步驟改善人生規劃
我們想讓你知道的是
GROW模型常被用來處理實際問題，而設計思維可以有效幫助我們規劃人生。內心發生衝突時，這兩種工具都有助於我們進行「刻意練習」，用更有效的方式直面當前狀態，找到適合自己的方向。
文：湘萍
「向內看」和「別糾結」都是處理自我衝突的有效辦法。但是，如果你覺得它們還是效果有限，可以考慮用另外一些工具作為補充。就好比你認為中醫見效慢，就可以試試中西醫結合療法。
工具和模型可以讓我們養成一種習慣，慢慢地將舊思維取而代之。「認知三角形」、「黃金圈法則」、「雙鑽石模型」、「優勢思維」、「系統思維」都是這樣的工具，在不同場景中會給我們不同的啟發。這一節，我還會介紹兩種非常有用的工具，讓大家有更多思路可選。
GROW模型：制訂成長行動計畫
GROW在英文裡是「成長」的意思，貼切地描述了我們處理自我衝突的根本意圖。
GROW模型由約翰．惠特默於一九九二年提出，是被企業教練領域廣泛使用的模型之一，可以有效幫助我們處理具體自我衝突（見圖9.1）。
GROW的四個字母分別代表了自我成長的四個步驟：Goal （目標）、Reality （現實）、Options or Obstacles（行動方案或阻礙）、Will（行動計畫）。我們可以透過和自己對話來確立每個步驟的操作細節。
第一步，確立一個具體的（Specific）、可衡量的（Measurable）、可實現的（Attainable）、現實的（Realistic ）和有時限（Timely ）的SMART目標。你需要找出以下問題的答案：
- 你想達到什麼目標？
- 你想改變什麼？
- 什麼樣的結果會令你滿意？
- 你想要的到底是什麼？
如何知道你已經達到了理想的狀態？
第二步，釐清當前的現實，包括已發生、正在發生和馬上要發生的事件，衡量自己所處的位置。你可以從以下角度提問：
- 你現在處於什麼狀況？
- 相對於你的目標，你現在處於什麼位置？
- 到目前為止，你覺得哪些是你做得還不錯的，哪些是不夠理想的？
- 是什麼讓你走到今天的位置？
- 之前的嘗試，讓你獲得什麼經驗或心得？
第三步，積極探尋有助於你實現目標的選項，以及在此過程中會遇到什麼困難和障礙。比如：
- 你現在面臨什麼選擇？還有其他選項嗎？
- 你覺得需要怎麼做，才能獲得更理想的結果？
- 有什麼資源可以幫助自己？
- 如果你這樣做，會有什麼事情發生？
- 你覺得，如果這樣做，最困難的部分是什麼？
- 你覺得這麼做的好處和壞處分別是什麼？
- 你有沒有遇到過類似的情況？
- 如果一切都有可能，你會選擇怎麼做？
最後一步，設立一個明確且具有里程碑性質的行動計畫，並承諾會為自己負責。你可以這樣想：
- 如果要向前邁出一小步，你會做些什麼呢？
- 你打算什麼時候開始？什麼時候完成？
- 你覺得如何才能對自己的行動負責？
- 你此刻對這件事的投入有多少分？沒有滿分的原因是什麼？
- 如何確定你達成了這個計畫？
上述對話可以讓我們快速走出內耗，找到可行的行動方案。大家在面對具體事件而不知道該怎麼做時，都可以試著用GROW模型來處理。
設計思維：六個步驟，改善人生規劃
設計思維在商業領域具有巨大驅動力價值，被很多行業用來開發產品和設計解決方案（見下頁圖9.2）。我最欣賞的應用成果是史丹佛大學設計學院所宣導的「用設計思維來規劃人生」。
設計思維是一種基於解決方案的思維，適用於未被定義或未知的問題。比方說，「如何處理自我衝突」這種複雜問題，在設計思維的引導下會更為清晰。設計思維提倡我們這樣思考並解決問題：
第一步，同理自己（Empathize ）。透過觀察、對話、體會等方式，瞭解自己的痛點與需求。
第二步，定義問題（Define）。這一步類似「雙鑽石模型」中第一個「鑽石」的「融合」部分，亦即用簡單明確的語言把問題視覺化。
第三步，建構解決方案（Ideate）。以第二步為基礎，基於解決方案再發散。
第四步，原型試驗（Prototype）。這是很多人都會忽略的一步。有時候，盲目實施解決方案會讓我們承擔過大的風險，或是因顧慮重重而原地踏步。所以，要像設計師一樣，先打造一些原型，進行初步試驗，再決定是否繼續投入。
第五步，測試方案（Test），從中總結出哪些是好的，哪些是需要修正的，不斷進行調整。
第六步，重複以上步驟，不斷反覆運算。
在上述六個步驟中，最具實踐意義的便是「打造原型」。設計師要想設計一張桌子，首先要做出桌子的原型，在其基礎上進行修改和完善，形成最終的設計。解決自我衝突也是同樣的道理。
在職業諮詢中，我遇過一些處於自我衝突狀態的客戶。他們有時想跳槽，卻擔心跳槽後狀況更糟；有時想嘗試全新的行業，卻下定不了決心。我會鼓勵他們去打造原型，因為只靠想像是沒辦法獲得答案的。
如果你想辭職開民宿，可以先試著把自己的房子改造成民宿；如果你想跳槽，可以先模擬一下新工作的節奏；如果你想開咖啡店，可以先去咖啡店坐著觀察一週。總之，當你無法抉擇時，可以透過打造原型來敞開視野。這樣，你就能看清楚自己的選擇是否可行。
綜上所述，GROW模型常被用來處理實際問題，而設計思維可以有效幫助我們規劃人生。內心發生衝突時，這兩種工具都有助於我們進行「刻意練習」，用更有效的方式直面當前狀態，找到適合自己的方向。
書籍介紹
本文摘錄自《真正強大的人，都不怕得罪人：9大工具，化解6大關係難題，從良性衝突中獲益》，三采出版
作者：湘萍
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衝突應對四象限
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黃金圈法則
迅速掌握衝突重點，循序釐清「做什麼、怎麼做、為什麼」。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。