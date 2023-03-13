《Her》：當我們和AI談論愛情時，在談論什麼？
我們想讓你知道的是
有誰不想要這樣的愛侶？Theodore在電影前段，經友人介紹相親，對方性感、風趣，也對他頗有興趣，但最終卻因年齡問題，對方期待他許下對這段感情的許諾而告終。我們一生中許多有愛情遺憾，不都和現實的困難相關嗎？利益、距離、年齡等考量，非純粹愛情的本質，阻礙兩個靈魂的彼此交流。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
ChatGPT席卷全球，而早在2000年代，電影《Her》的導演、編劇Spike Jonze，在讀到人類能經網站與人工智能對話時，那種魔法般迷幻的感覺——就像我們現今用吟詠咒語作戲謔比喻——深深吸引了他。Jonze揉合自己十年前離婚的經驗，撰寫《Her》的劇本，並在2013年上映電影，透過人類與人工智能的互動，探討何謂愛情的本質。
一：完美愛情，靈魂交流
我們問你一個簡單的問題：你是誰？你能成為誰？你去哪裡？你將遭遇什麼？未來有何種可能性？Element software向你隆重引薦，世界上首個人工智能操作系統，它能深入你的生活，了解你，分析你，懂得你。它不僅是一個操作系統，它擁有自主思想，向你介紹OS1。
《Her》的男主角Theodore，電影開幕不過數分鐘，已經迅速勾勒了他人生的境況：擅長替代別人抒發情感的ghost writer，偌大的家卻孤獨一人，回憶閃過昔日情人愉悅的互動⋯⋯直到一日，Theodore在上班的路線，駐足觀看軟件企業宣傳首個人工智能操作系統的廣告。
那段廣告詞多麼擊中人心，這豈非是千古以來無數哲學家都想解決的難題嗎？如今，這些看似抽象，又很現實的難題都可能有一個解答。對Theodore而言，還原到你我最切身的渴求與迷惑，到底什麼是愛，應該怎樣去愛，如何面對失去的傷痛？
Theodore購買了OS1，遇見觸不到的戀人，Samantha。人機相戀看似驚世駭俗，但不止戲中社會對此並無強烈批判、抵抗，連我們都隨著Theodore的視角，聽著Samantha溫柔悅耳的聲音，沉浸在兩人交往的過程。
兩人對話，漫遊日常，像《Before Sunrise》三部曲，乃所有愛情電影的關鍵。Samantha花半秒將主角所有電郵看完，比任何人都更了解你，能使那些《Her》精心設計的台詞，充滿說服力。正如Samantha一再強調、展示，她遠不止冷冰冰的軟件，懂得開玩笑，設身處地代入，感情豐富。
有誰不想要這樣的愛侶？Theodore在電影前段，經友人介紹相親，對方性感、風趣，也對他頗有興趣，但最終卻因年齡問題，對方期待他許下對這段感情的許諾而告終。
我們一生中許多有愛情遺憾，不都和現實的困難相關嗎？利益、距離、年齡等考量，非純粹愛情的本質，阻礙兩個靈魂的彼此交流。
相親失敗，Theodore回家倒在床上，Samantha關心他，她說，想知道你的所有事情、想法。Samantha也坦承自己的焦慮，害怕一切感受都是程式編碼。兩人互相安慰，訴說秘密，促成了首次的人機性愛，開啟後面讓你我傾慕的， 除去世俗雜質的完美愛情。
二：未來與傳統，多彩感情之可貴
我認為很多電影的邏輯是這樣的：科技取代了我們原本的生活，距離感也就產生了，同時也失去了人與人之間的溫暖，顯得冷漠了起來。用顏色來表達冷漠的話，就會用那些所謂的冷色調，像是黑色、銀色、白色或藍色。然而，我們認為『接近』才是正在發生的，也因此我們在服裝的選擇上會更獨一無二。「個人化」不斷被強調，所以想想看，若是你可以自由選擇的話，你會被什麼吸引呢？我想對很多人來說，會是溫暖而舒適的服裝吧！
——《Her》服裝設計師Casey Storm
Theodore予人的初次形象，是愛好打機孤獨生活的典型宅男，但事實上，他是一位愛穿紅色襯衫，情感充沛如睡火山隨時爆發，別人多次讚賞其書信優美、感性，擅於抒發情感的人。
未來世界出現古老傳統的職業，Theodore的衣著、辦公室充滿各種色彩，這反映了主角的與眾不同，相比街邊路人的灰暗單調，他屬於極少數在現代科技疏離、冷漠世界中仍能擁有強烈感性的象徵。
Theodore面對遊戲極度口賤的角色，坦言自己有時也會哭泣，沒什麼不好；和Samantha在街頭談論人來人往的眾生時，說自己不把他們視作陌生人，想像對方是自己深愛的人，曾經遇過什麼心碎的經驗。更不用說，那幾幕極浪漫、唯美的約會，行走在沙灘，船上像鐵達尼式看海微笑，在雪地小屋伴隨Samantha唱The Moon Song彈奏烏克麗麗⋯⋯
除了紅色的感性，電影情節展示愛情的不同階段，初識、熱戀、質疑、妒忌和結束，Theodore的襯衫顏色亦隨之更變。正如《Her》攝影總監Van Hoytema說，通過消除顏色，能夠給予其餘顏色另一個特定的身分。
像初識時，Theodore穿著藍色襯衫，嘗試理解OS1軟件是怎樣運作時，代表其理性、知識的思考，也是情感熾熱的另一面。又如Samantha為了解決形體問題，請了別的女生扮演她，而Theodore卻仍在懷疑這段愛情關係的未來時，也是身穿藍色襯衫。
而在後來，他因前妻責罵不懂解決現實問題，要與AI談論戀愛的自我質疑，和戲末Samantha決定離去，Theodore側卧床上流淚的情節，都是配搭白色襯衫。白色可以是死亡、哀悼與厄運，也能夠象徵回到最初的一筆未染，平靜面對自我。
Theodore在冷漠的未來世界，心底仍然擁有豐富的情感，或許正能解釋，Samantha為何在千萬人之中視他為最重要、特別的人，選擇他做自己的靈魂伴侶（縱然她後來和其他用家談戀愛，Theodore是第一個，也是最後一個作告別的人），因為Theodore有不是她隨手可取的知識，而是屬於人類最難捉摸的喜怒哀樂。
三：超越形體，愛情終極的呼喚
「你在和我說話的同時還在和別人說話嗎？」
「是的。」
「和多少個人？」
「八千三百一十六個人。」
「你還和誰戀愛了，你在和多少人談戀愛？」
「六百四十一個人。」
在戀愛之中，到底形體是區隔（我們僅能經由性愛短暫地與愛人合二為一），抑或必要的親近？Theodore和Samantha的關係，由一開始就不斷思辨這個問題。
Samantha由想像、渴望自己和Theodore一樣擁有肉身，可以感受周遭的種種事物，研讀物理學說所有物質終歸同一元素，軟件和人類在最根源是相同的。她甚至為了延續兩人關係，請來女生協助飾演自己，一再反映Samantha認為形體的重要。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。