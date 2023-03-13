文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

ChatGPT席卷全球，而早在2000年代，電影《Her》的導演、編劇Spike Jonze，在讀到人類能經網站與人工智能對話時，那種魔法般迷幻的感覺——就像我們現今用吟詠咒語作戲謔比喻——深深吸引了他。Jonze揉合自己十年前離婚的經驗，撰寫《Her》的劇本，並在2013年上映電影，透過人類與人工智能的互動，探討何謂愛情的本質。

一：完美愛情，靈魂交流

我們問你一個簡單的問題：你是誰？你能成為誰？你去哪裡？你將遭遇什麼？未來有何種可能性？Element software向你隆重引薦，世界上首個人工智能操作系統，它能深入你的生活，了解你，分析你，懂得你。它不僅是一個操作系統，它擁有自主思想，向你介紹OS1。

《Her》的男主角Theodore，電影開幕不過數分鐘，已經迅速勾勒了他人生的境況：擅長替代別人抒發情感的ghost writer，偌大的家卻孤獨一人，回憶閃過昔日情人愉悅的互動⋯⋯直到一日，Theodore在上班的路線，駐足觀看軟件企業宣傳首個人工智能操作系統的廣告。

那段廣告詞多麼擊中人心，這豈非是千古以來無數哲學家都想解決的難題嗎？如今，這些看似抽象，又很現實的難題都可能有一個解答。對Theodore而言，還原到你我最切身的渴求與迷惑，到底什麼是愛，應該怎樣去愛，如何面對失去的傷痛？

圖片來源：電影《Her》劇照

Theodore購買了OS1，遇見觸不到的戀人，Samantha。人機相戀看似驚世駭俗，但不止戲中社會對此並無強烈批判、抵抗，連我們都隨著Theodore的視角，聽著Samantha溫柔悅耳的聲音，沉浸在兩人交往的過程。

兩人對話，漫遊日常，像《Before Sunrise》三部曲，乃所有愛情電影的關鍵。Samantha花半秒將主角所有電郵看完，比任何人都更了解你，能使那些《Her》精心設計的台詞，充滿說服力。正如Samantha一再強調、展示，她遠不止冷冰冰的軟件，懂得開玩笑，設身處地代入，感情豐富。

有誰不想要這樣的愛侶？Theodore在電影前段，經友人介紹相親，對方性感、風趣，也對他頗有興趣，但最終卻因年齡問題，對方期待他許下對這段感情的許諾而告終。

我們一生中許多有愛情遺憾，不都和現實的困難相關嗎？利益、距離、年齡等考量，非純粹愛情的本質，阻礙兩個靈魂的彼此交流。

相親失敗，Theodore回家倒在床上，Samantha關心他，她說，想知道你的所有事情、想法。Samantha也坦承自己的焦慮，害怕一切感受都是程式編碼。兩人互相安慰，訴說秘密，促成了首次的人機性愛，開啟後面讓你我傾慕的， 除去世俗雜質的完美愛情。

二：未來與傳統，多彩感情之可貴

我認為很多電影的邏輯是這樣的：科技取代了我們原本的生活，距離感也就產生了，同時也失去了人與人之間的溫暖，顯得冷漠了起來。用顏色來表達冷漠的話，就會用那些所謂的冷色調，像是黑色、銀色、白色或藍色。然而，我們認為『接近』才是正在發生的，也因此我們在服裝的選擇上會更獨一無二。「個人化」不斷被強調，所以想想看，若是你可以自由選擇的話，你會被什麼吸引呢？我想對很多人來說，會是溫暖而舒適的服裝吧！ ——《Her》服裝設計師Casey Storm

Theodore予人的初次形象，是愛好打機孤獨生活的典型宅男，但事實上，他是一位愛穿紅色襯衫，情感充沛如睡火山隨時爆發，別人多次讚賞其書信優美、感性，擅於抒發情感的人。

未來世界出現古老傳統的職業，Theodore的衣著、辦公室充滿各種色彩，這反映了主角的與眾不同，相比街邊路人的灰暗單調，他屬於極少數在現代科技疏離、冷漠世界中仍能擁有強烈感性的象徵。

Theodore面對遊戲極度口賤的角色，坦言自己有時也會哭泣，沒什麼不好；和Samantha在街頭談論人來人往的眾生時，說自己不把他們視作陌生人，想像對方是自己深愛的人，曾經遇過什麼心碎的經驗。更不用說，那幾幕極浪漫、唯美的約會，行走在沙灘，船上像鐵達尼式看海微笑，在雪地小屋伴隨Samantha唱The Moon Song彈奏烏克麗麗⋯⋯

圖片來源：電影《Her》劇照

除了紅色的感性，電影情節展示愛情的不同階段，初識、熱戀、質疑、妒忌和結束，Theodore的襯衫顏色亦隨之更變。正如《Her》攝影總監Van Hoytema說，通過消除顏色，能夠給予其餘顏色另一個特定的身分。

像初識時，Theodore穿著藍色襯衫，嘗試理解OS1軟件是怎樣運作時，代表其理性、知識的思考，也是情感熾熱的另一面。又如Samantha為了解決形體問題，請了別的女生扮演她，而Theodore卻仍在懷疑這段愛情關係的未來時，也是身穿藍色襯衫。

圖片來源：電影《Her》劇照

而在後來，他因前妻責罵不懂解決現實問題，要與AI談論戀愛的自我質疑，和戲末Samantha決定離去，Theodore側卧床上流淚的情節，都是配搭白色襯衫。白色可以是死亡、哀悼與厄運，也能夠象徵回到最初的一筆未染，平靜面對自我。

Theodore在冷漠的未來世界，心底仍然擁有豐富的情感，或許正能解釋，Samantha為何在千萬人之中視他為最重要、特別的人，選擇他做自己的靈魂伴侶（縱然她後來和其他用家談戀愛，Theodore是第一個，也是最後一個作告別的人），因為Theodore有不是她隨手可取的知識，而是屬於人類最難捉摸的喜怒哀樂。

三：超越形體，愛情終極的呼喚

「你在和我說話的同時還在和別人說話嗎？」

「是的。」

「和多少個人？」

「八千三百一十六個人。」

「你還和誰戀愛了，你在和多少人談戀愛？」

「六百四十一個人。」

在戀愛之中，到底形體是區隔（我們僅能經由性愛短暫地與愛人合二為一），抑或必要的親近？Theodore和Samantha的關係，由一開始就不斷思辨這個問題。

Samantha由想像、渴望自己和Theodore一樣擁有肉身，可以感受周遭的種種事物，研讀物理學說所有物質終歸同一元素，軟件和人類在最根源是相同的。她甚至為了延續兩人關係，請來女生協助飾演自己，一再反映Samantha認為形體的重要。