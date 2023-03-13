美英澳領袖13日會面討論AUKUS協議下一步行動，澳洲將向美購買至少4艘核動力潛艇

結合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將在美國時間3月13日於美國聖地牙哥會面，討論AUKUS安全伙伴協議的下一步行動，並向外界公開其細節。澳洲預計將向美國購買至少4艘核動力維吉尼亞級攻擊潛艇，並且建造擁有美國作戰系統和武器的英國級潛艇的改裝版。

此次會面被視為是為了對抗中國，在太平洋的軍事野心所做的行動，中國則在上週，重申其對AUKUS協議的反對，稱其「嚴重加劇了核擴散的風險」，並引發了一場破壞亞太地區穩定的軍備競賽。

澳洲斥資1000億美元購買潛艇，但能否支撐英美造船業仍備受質疑

《華盛頓郵報》指出，澳洲最多將購買5艘核動力潛艇，專家稱每艘潛艇的造價約為30億美元，第一艘抵達的將是美國最先進的維吉尼亞級攻擊潛艇。維吉尼亞級潛艇致命且難以被發現，是當前最先進的潛艇。該潛艇將使澳洲能定位並擊沉敵人的潛艇和船隻。

該潛艇預計最早將於2032年抵達澳洲，雖然還有將10年時間，但已經比許多人預期的時間提前許多。

最新型號的潛艇則稱為SSN-AUKUS，將包含大量美國技術，由英國設計。官員們說，該潛艇的首批交付預計將在2040年代進行。澳洲的最終目標是能夠在2040年代，建造自己的SSN-AUKUS潛艇，儘管核推進技術將由英國或美國人提供。

雖然這些潛艇僅為核動力潛艇，不會配備核武，但美國政府表示，在2020年代下旬，澳洲海軍將可以在美國潛艇上進行軍事訓練，這些潛艇將首次輪流部署至澳洲，除了擴展美國在太平洋的軍事部署外，也填補澳洲海軍目前與他國的「實力差距」。

官員表示，作為交換，澳洲承諾將會對美、英的工業進行鉅額投資，在未來的幾十年將斥資超過1000億美元購買潛艇，在建設自己工業產能的同時，也支撐美英造船業的發展。

但根據國防專家的說法，即使有大量資金湧入，美英在製造潛艇上仍存在重大挑戰。國防專家懷疑，已經不堪重負的美國和英國造船業，無法在承擔更多外國訂單的同時，滿足本國海軍的潛艇需求。

儘管如此，官員仍表示，此次合作達到了嚇阻中國的效果，象徵西方越來越關注印太地區的緊張局勢，尤其英國有志在對抗中國的擴張主義上，扮演更重要的角色。

AUKUS是否會破壞逐漸好轉的中澳關係？

《華盛頓郵報》指出，中國與澳洲的關係在過去並不緊密，2017年，由於中國受到政治干預和監視他國的指控，澳洲通過外國干涉法，成為第一個禁止中國電信巨頭華為的國家。

2015年，中國與澳洲達成自由貿易協定｜Photo Credit: GettyImages

2020年，前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的起源進行調查，引發中國強烈不滿。中國甚至對澳洲實施嚴格的貿易限制，對澳洲大麥徵收高額關稅，澳洲的煤炭、牛肉、葡萄酒和龍蝦也在中國面臨嚴格的限制。同年，北京發布了一份清單，其中包含14項「不滿」，希望澳洲在兩國恢復正常關係之前，能解決這些問題。

不過兩國的關係在艾班尼斯上任後逐漸好轉，2022年11月，中、澳領導人進行了五年來的首次會面，兩國的高級官員恢復定期對話，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）也預計將在近期拜訪北京。一名釀酒師法瑞爾在一個採訪中指出，中、澳許多受到貿易限制的商品，都正逐漸獲得好轉。

美國是澳洲最大的軍事盟友，中國則是澳洲最大的貿易夥伴，兩難的局勢，讓艾班尼斯的外交路線猶如在中美之間走鋼絲：在推進AUKUS協議，加深對美軍依賴的同時，試圖解凍一向冷淡的中澳關係。雪梨智庫洛伊研究所（Lowy Institute）執行長富利洛夫（Michael Fullilove）就表示：「努力通過依賴舊同盟來提高我們的能力，同時尋求與中國合作，確保我們的安全，是澳洲長期以來的外交任務。」

富利洛夫認為，此次澳洲宣布購買美國、英國的核動力潛艇，將使澳洲的外交道路越來越難走。他表示：「AUKUS即將到來，無論發生什麼，北京都不會歡迎，這將對澳中和解施加一些限制。」

中國不斷指責AUKUS三國煽動太平洋軍備競賽和新冷戰。中國外交部發言人毛寧，即在3月9日的記者會上表示：「我們敦促美、英、澳三國摒棄冷戰和零和博弈思維，切實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定的事情。」

雖然AUKUS合作的目標是威懾，然而《紐約時報》指出，該合作不僅可能無法達成威懾，還會將澳洲至於更危險的處境。中國可能把AUKUS的武器安排視為美國及其盟友，不擇手段限制中國的挑釁舉動，並為潛在的戰爭做準備。因此中共領導人習近平，可能會急於推進軍隊建設，並在該地區採取更積極的行動，為武裝衝突做準備。

不過根據《華盛頓郵報》報導，現在不努力與澳洲維持關係對中國並不利，而中國可能也已意識到這點。

上海華東師範大學澳洲研究中心主任陳紅表示：「在美國試圖將中國，從全球供應鏈中剔除的壓力漸增之際，中國必須確保其能獲得澳洲的煤炭、鋼鐵、鐵礦石、鋰和其他資源。」雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫斯森（James Laurenceson）指出：「隨著與華盛頓的競爭升溫，北京不想再增加地緣政治的競爭者。」