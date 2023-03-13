美英澳領袖13日會面討論AUKUS協議下一步行動，澳洲將向美購買至少4艘核動力潛艇
我們想讓你知道的是
美國是澳洲最大的軍事盟友，中國則是澳洲最大的貿易夥伴，兩難的局勢，讓艾班尼斯的外交政策猶如在中美之間走鋼絲：在推進AUKUS協議，加深對美軍依賴的同時，試圖解凍一向冷淡的中澳關係。富利洛夫表示：「AUKUS即將到來，無論發生什麼，北京都不會歡迎，這將對澳中和解施加一些限制。」
結合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將在美國時間3月13日於美國聖地牙哥會面，討論AUKUS安全伙伴協議的下一步行動，並向外界公開其細節。澳洲預計將向美國購買至少4艘核動力維吉尼亞級攻擊潛艇，並且建造擁有美國作戰系統和武器的英國級潛艇的改裝版。
此次會面被視為是為了對抗中國，在太平洋的軍事野心所做的行動，中國則在上週，重申其對AUKUS協議的反對，稱其「嚴重加劇了核擴散的風險」，並引發了一場破壞亞太地區穩定的軍備競賽。
澳洲斥資1000億美元購買潛艇，但能否支撐英美造船業仍備受質疑
《華盛頓郵報》指出，澳洲最多將購買5艘核動力潛艇，專家稱每艘潛艇的造價約為30億美元，第一艘抵達的將是美國最先進的維吉尼亞級攻擊潛艇。維吉尼亞級潛艇致命且難以被發現，是當前最先進的潛艇。該潛艇將使澳洲能定位並擊沉敵人的潛艇和船隻。
該潛艇預計最早將於2032年抵達澳洲，雖然還有將10年時間，但已經比許多人預期的時間提前許多。
最新型號的潛艇則稱為SSN-AUKUS，將包含大量美國技術，由英國設計。官員們說，該潛艇的首批交付預計將在2040年代進行。澳洲的最終目標是能夠在2040年代，建造自己的SSN-AUKUS潛艇，儘管核推進技術將由英國或美國人提供。
雖然這些潛艇僅為核動力潛艇，不會配備核武，但美國政府表示，在2020年代下旬，澳洲海軍將可以在美國潛艇上進行軍事訓練，這些潛艇將首次輪流部署至澳洲，除了擴展美國在太平洋的軍事部署外，也填補澳洲海軍目前與他國的「實力差距」。
官員表示，作為交換，澳洲承諾將會對美、英的工業進行鉅額投資，在未來的幾十年將斥資超過1000億美元購買潛艇，在建設自己工業產能的同時，也支撐美英造船業的發展。
但根據國防專家的說法，即使有大量資金湧入，美英在製造潛艇上仍存在重大挑戰。國防專家懷疑，已經不堪重負的美國和英國造船業，無法在承擔更多外國訂單的同時，滿足本國海軍的潛艇需求。
儘管如此，官員仍表示，此次合作達到了嚇阻中國的效果，象徵西方越來越關注印太地區的緊張局勢，尤其英國有志在對抗中國的擴張主義上，扮演更重要的角色。
AUKUS是否會破壞逐漸好轉的中澳關係？
《華盛頓郵報》指出，中國與澳洲的關係在過去並不緊密，2017年，由於中國受到政治干預和監視他國的指控，澳洲通過外國干涉法，成為第一個禁止中國電信巨頭華為的國家。
2020年，前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）呼籲對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的起源進行調查，引發中國強烈不滿。中國甚至對澳洲實施嚴格的貿易限制，對澳洲大麥徵收高額關稅，澳洲的煤炭、牛肉、葡萄酒和龍蝦也在中國面臨嚴格的限制。同年，北京發布了一份清單，其中包含14項「不滿」，希望澳洲在兩國恢復正常關係之前，能解決這些問題。
不過兩國的關係在艾班尼斯上任後逐漸好轉，2022年11月，中、澳領導人進行了五年來的首次會面，兩國的高級官員恢復定期對話，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）也預計將在近期拜訪北京。一名釀酒師法瑞爾在一個採訪中指出，中、澳許多受到貿易限制的商品，都正逐漸獲得好轉。
美國是澳洲最大的軍事盟友，中國則是澳洲最大的貿易夥伴，兩難的局勢，讓艾班尼斯的外交路線猶如在中美之間走鋼絲：在推進AUKUS協議，加深對美軍依賴的同時，試圖解凍一向冷淡的中澳關係。雪梨智庫洛伊研究所（Lowy Institute）執行長富利洛夫（Michael Fullilove）就表示：「努力通過依賴舊同盟來提高我們的能力，同時尋求與中國合作，確保我們的安全，是澳洲長期以來的外交任務。」
富利洛夫認為，此次澳洲宣布購買美國、英國的核動力潛艇，將使澳洲的外交道路越來越難走。他表示：「AUKUS即將到來，無論發生什麼，北京都不會歡迎，這將對澳中和解施加一些限制。」
中國不斷指責AUKUS三國煽動太平洋軍備競賽和新冷戰。中國外交部發言人毛寧，即在3月9日的記者會上表示：「我們敦促美、英、澳三國摒棄冷戰和零和博弈思維，切實履行國際義務，多做有利於地區和平穩定的事情。」
雖然AUKUS合作的目標是威懾，然而《紐約時報》指出，該合作不僅可能無法達成威懾，還會將澳洲至於更危險的處境。中國可能把AUKUS的武器安排視為美國及其盟友，不擇手段限制中國的挑釁舉動，並為潛在的戰爭做準備。因此中共領導人習近平，可能會急於推進軍隊建設，並在該地區採取更積極的行動，為武裝衝突做準備。
不過根據《華盛頓郵報》報導，現在不努力與澳洲維持關係對中國並不利，而中國可能也已意識到這點。
上海華東師範大學澳洲研究中心主任陳紅表示：「在美國試圖將中國，從全球供應鏈中剔除的壓力漸增之際，中國必須確保其能獲得澳洲的煤炭、鋼鐵、鐵礦石、鋰和其他資源。」雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫斯森（James Laurenceson）指出：「隨著與華盛頓的競爭升溫，北京不想再增加地緣政治的競爭者。」
Tags：
一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
我們想讓你知道的是
現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門