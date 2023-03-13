香港8人任中國全國政協專委會副主任，包括《星島》老闆蔡加讚、匯豐主席王冬勝

據報導，在新一屆中國全國政協中，香港有8人擔任政協下設專委會的副主任，包括《星島日報》老闆蔡加讚、東亞銀行高層李民斌等。

《星島日報》12日在報導中表示，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧昨天聽取了政協第14屆全國委員會常務委員會關於設置專門委員會決定草案的說明，以及各專委會主任、副主任名單草案的說明。

報導引述消息指出，8名港區全國政協委員預料出任專委會副主任，包括星島新聞集團主席蔡加讚、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、工聯會理事長黃國、香港深圳社團總會會長鄧清河、香港新時代發展智庫主席屠海鳴；另有3人留任，分別是信和集團主席黃志祥、友邦保險（國際）有限公司區域執行總監容永棋、匯豐銀行主席王冬勝。

全國政協全稱中國人民政治協商會議全國委員會，是中共領導的多黨合作和政治協商的統戰機構，下設10個專委會，每個委員會設有主任一名和副主任若干名。

專委會副主任享有全國政協常委待遇，可列席政協常委會會議。

全國政協現設10個專委會，包括提案委員會、農業和農村委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳台僑委員會、外事委員會、文化文史和學習委員會

專委會的職責包括組織委員開展調查研究，形成調研報告、發言材料或提出提案，以及通過提案、建議、報告、專項監督性調研等形式，展開民主監督等。

新聞來源：香港8人擔任中國全國政協專委會副主任

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin