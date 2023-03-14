TNL+ 2023/03/14,
影劇

【關鍵專訪】《本日公休》導演傅天余：回溯媽媽的家庭理髮廳，這是一種很美好的老派人情

【關鍵專訪】《本日公休》導演傅天余：回溯媽媽的家庭理髮廳，這是一種很美好的老派人情
《本日公休》導演傅天余｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

導演傅天余說：「《本日公休》是講人與人之間一個溫暖連結的故事，藉由電影裡的惜情，傳達人與人之間的溫度。還有一個主題是，它講了生老病死時間的流逝， 我希望看完《本日公休》之後，可以提醒你我要珍惜當下，珍惜你身邊的人，就像電影裡面理髮師跟客人之間，那種一期一會的相遇。」

「我從頭到尾都沒有要拍媽媽的傳記電影，它就是一個劇情片。」《帶我去遠方》、《我的蛋男情人》導演傅天余，帶來第三部自編自導的新片《本日公休》，故事靈感取材自她的真實經歷，片中經營家庭理髮超過40年的女主角阿蕊，角色原型便是傅天余的媽媽。

傅天余是紐約大學電影研究所科班出身，擁有深厚的文學底蘊，師從吳念真而投身於編劇及導演工作，曾獲得時報文學獎短篇小說首獎、中央日報文學獎小說類首獎、新聞局優良電影劇本獎及電視金鐘獎最佳編劇。2009年執導的第一部電影《帶我去遠方》就入圍多項國內外影展，有許多廣告影片作品，也為蔡依林、林宥嘉、徐佳瑩、李榮浩等歌手拍攝MV。

電影「本日公休」3/3上映（2）
Photo Credit: 中央社
《本日公休》劇組團隊，監製吳念真 （左）、導演傅天余（右）、演員陸小芬（中）。

「我媽媽在台中開了40年男子家庭理髮，女生是美容院，男生才是家庭理容院。」傅天余導演接受《關鍵評論網》專訪時表示，「我從小就住在家庭理髮的環境裡，媽媽幫人家剪頭髮，我就坐在後面看雜誌，一邊聽他們跟客人聊天抬槓，很熟悉那樣的環境，我一直覺得那是一種很可愛的世界。」

《本日公休》描述經營40年男士家庭理髮師阿蕊，有一天阿蕊接到老客人的一通電話，由於搬到遠方又礙於生病無法出門前往剪頭髮，因此請託阿蕊到府服務。重情義的阿蕊不顧眾人的反對，在店門口掛上「本日公休」的牌子，帶上工具逕自開車出發，前往去做她認為值得的事。

《本日公休》訴說著情感豐厚的動人故事，用老派理髮店勾勒出真實的日常台味，故事貼近台灣人的生活經驗。「我們在台北去髮廊只是想要把頭髮弄漂亮，彼此在生活上沒有什麼關係，家庭理髮特別的是大家彼此都非常熟悉，就是說，我都知道你生活中大大小小所有的事情，一個家庭理髮阿姨好像陪伴你渡過了很多人生的時刻，一種很美好的老派人情。」

從小在台中成長，雖然在台北居住多年，已逐漸適應成為台北人了，但傅天余坦言心中對家鄉還是會有種特殊的情懷。「我在台北住久了，已經融入這個社會，所以很多東西我們都學會計算，像我拍片第一個考量的就是預算，哪些地方要花到錢之類的，很多時候就是你要做什麼事，就是有一個價格的習慣。」

「有一次我回家，就聽到我媽媽在接電話，講說她要去一個很鄉下、接近雲林的地方幫人家剪頭髮，坐車、轉車很麻煩，我的第一個直覺反應就是很麻煩咧！你這樣花一整天能夠賺多少錢？有必要嗎？我媽就說那是應該的，因為他是老客人啊！」

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