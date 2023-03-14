【關鍵專訪】《本日公休》導演傅天余：回溯媽媽的家庭理髮廳，這是一種很美好的老派人情
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導演傅天余說：「《本日公休》是講人與人之間一個溫暖連結的故事，藉由電影裡的惜情，傳達人與人之間的溫度。還有一個主題是，它講了生老病死時間的流逝， 我希望看完《本日公休》之後，可以提醒你我要珍惜當下，珍惜你身邊的人，就像電影裡面理髮師跟客人之間，那種一期一會的相遇。」
「我從頭到尾都沒有要拍媽媽的傳記電影，它就是一個劇情片。」《帶我去遠方》、《我的蛋男情人》導演傅天余，帶來第三部自編自導的新片《本日公休》，故事靈感取材自她的真實經歷，片中經營家庭理髮超過40年的女主角阿蕊，角色原型便是傅天余的媽媽。
傅天余是紐約大學電影研究所科班出身，擁有深厚的文學底蘊，師從吳念真而投身於編劇及導演工作，曾獲得時報文學獎短篇小說首獎、中央日報文學獎小說類首獎、新聞局優良電影劇本獎及電視金鐘獎最佳編劇。2009年執導的第一部電影《帶我去遠方》就入圍多項國內外影展，有許多廣告影片作品，也為蔡依林、林宥嘉、徐佳瑩、李榮浩等歌手拍攝MV。
「我媽媽在台中開了40年男子家庭理髮，女生是美容院，男生才是家庭理容院。」傅天余導演接受《關鍵評論網》專訪時表示，「我從小就住在家庭理髮的環境裡，媽媽幫人家剪頭髮，我就坐在後面看雜誌，一邊聽他們跟客人聊天抬槓，很熟悉那樣的環境，我一直覺得那是一種很可愛的世界。」
《本日公休》描述經營40年男士家庭理髮師阿蕊，有一天阿蕊接到老客人的一通電話，由於搬到遠方又礙於生病無法出門前往剪頭髮，因此請託阿蕊到府服務。重情義的阿蕊不顧眾人的反對，在店門口掛上「本日公休」的牌子，帶上工具逕自開車出發，前往去做她認為值得的事。
《本日公休》訴說著情感豐厚的動人故事，用老派理髮店勾勒出真實的日常台味，故事貼近台灣人的生活經驗。「我們在台北去髮廊只是想要把頭髮弄漂亮，彼此在生活上沒有什麼關係，家庭理髮特別的是大家彼此都非常熟悉，就是說，我都知道你生活中大大小小所有的事情，一個家庭理髮阿姨好像陪伴你渡過了很多人生的時刻，一種很美好的老派人情。」
從小在台中成長，雖然在台北居住多年，已逐漸適應成為台北人了，但傅天余坦言心中對家鄉還是會有種特殊的情懷。「我在台北住久了，已經融入這個社會，所以很多東西我們都學會計算，像我拍片第一個考量的就是預算，哪些地方要花到錢之類的，很多時候就是你要做什麼事，就是有一個價格的習慣。」
「有一次我回家，就聽到我媽媽在接電話，講說她要去一個很鄉下、接近雲林的地方幫人家剪頭髮，坐車、轉車很麻煩，我的第一個直覺反應就是很麻煩咧！你這樣花一整天能夠賺多少錢？有必要嗎？我媽就說那是應該的，因為他是老客人啊！」
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。
無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。