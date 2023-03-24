《膨脹的帝國：俄羅斯土地收集史》序：所打的旗號都是「自古以來就是俄國（斯拉夫人、我們祖先）的土地」
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本書以地理區域為主線，討論俄羅斯在羅斯本部、亞洲、烏克蘭、波蘭、高加索、芬蘭等地的擴張過程。分析俄國的內部殖民或內部墾殖如何以土地收集為核心，奪取更多國家利益為準則的國家發展史。
文：聞一
【序】膨脹的帝國之路
（前略）
結論：俄羅斯帝國的發展道路是一條獨特的「殖民之路」，
是一條以「收集」新土地、拓展疆土為核心的帝國膨脹之路。
在俄羅斯帝國的官方文件中，墾殖或殖民這個詞的意思是移民、墾荒和化民，是個源於法文的詞彙。這種由國外移民，到俄國來墾殖人煙稀少的荒地的墾殖方案，是伊莉莎白女皇的寵臣法國人拉．切塔迪侯爵提出來的，他的本意是想將他的同道者、且在法國遭到鎮壓的那些法國人移居到俄國來。
俄國歷史上第一個完整的墾殖或殖民計畫雖然被女皇核准，但因為頻繁的戰爭而未能全面實施。到了葉卡捷琳娜二世時，這位女皇擬定了一系列措施和對移民的優惠政策，將德國的大量居民移居進俄國，讓他們來開墾窩瓦河沿岸未經開發的土地。從伊莉莎白女皇到葉卡捷琳娜二世，這種引進他國居民來墾殖的措施，被後來的史學家稱之為「內部殖民」或「內部墾殖」。
而實際上，在俄羅斯國家的全部發展進程中，移民、墾殖和化民的絕大部分內容，並不是從國外移民，來俄國境內殖民、墾荒，而是將本國的居民從人口密集的地區遷移至蠻荒草原或是未經開發之地，用俄羅斯居民的東正教信仰來開化當地連農耕都不知為何物的「野蠻」原住民。俄羅斯史學家們也把此稱為內部殖民或內部墾殖。就殖民這個本意上講，俄國史學著作最早使用的是「開墾荒地和人煙稀少之地」。而所謂的開墾荒地和人煙稀少之地，就是不斷收集新土地，把疆土膨脹至遠方和更遠的地方。
因此，內部殖民或內部墾殖的全部含義就是用殖民的方式來對新收集的土地進行管理，就是將伊莉莎白女皇和葉卡捷琳娜二世的外部殖民或外部墾殖，與收集土地為主、擴張疆土為核心的內部殖民或內部墾殖，納入了同一個範疇，進而強調俄羅斯國家發展道路的特殊性，就在於其內部殖民和外部殖民的特殊性。
事實上，伊莉莎白女皇到葉卡捷琳娜二世期間，蓬勃發展的內部移民或內部墾殖與收集土地為主、擴張疆土為核心的內部殖民或內部墾殖，並不是同一個意義。前者更多關注的是俄國經濟的發展和國家對新擴張地區的管理，當然，這種殖民或墾殖也是以新土地的收集和國土的膨脹為先決條件的。
而後者，則首先著眼於新土地收集、疆土膨脹和帝國勢力的強盛。這時的土地收集、疆土膨脹不僅是先決條件，而且是內部殖民或內部墾殖的基礎和原動力。而更為重要的是，後者的內部殖民或內部墾殖是從八八二年開始，延伸並貫穿於俄羅斯國家發展的全部進程之中的。
對於世界上那些老牌帝國主義國家來說，它們對土地的爭奪是赤裸裸的，毫不掩飾地，所以它們把對新土地的征服直率地叫作占領、掠奪，或者更巧妙些，稱為「發現新大陸」或「地理大發現」。而俄羅斯帝國的殖民之路，無論是內部殖民還是外部殖民，所打的旗號都是，「自古以來就是俄國（斯拉夫人、我們祖先）的土地」，「俄國的利益所在，因此俄國殖民這些土地是合法的，正義的，是俄羅斯民族對這些土地上小民族的幫助、拯救、解放」。
俄羅斯大民族的君權神授使命感，決定了俄羅斯國家殖民的根本目的，就是要讓被殖民的民族和國家，有一種確認無疑的臣屬感、歸屬感，要讓這些民族對這種殖民自願接受、熱烈擁戴，即使是「暫時擱置」也是充滿了最後會被接收臣屬、歸屬的感情和希望，並且承認臣屬、歸屬俄羅斯是歷史之必然，是這些小民族和國家的自我拯救之路。俄羅斯國家殖民之路所體現的臣屬感、歸屬感，包括政治上的、信仰上的，文化上的、經濟上的、社會上的。
政治上的臣屬、歸屬是前提；信仰上的臣屬、歸屬是首當其衝的手段；文化上的臣屬、歸屬是徹底的兼併之途；而經濟上的和社會上的臣屬、歸屬則是求得被臣屬、歸屬民族，和國家的最終接受俄羅斯國家的發展模式和道路。說得再簡潔一些就是：俄羅斯國家的殖民之路就是由內向外的擴展、征服，而在這種擴張征服中，帝國的中央集權意志超越於文化上的差異：民族的、語言的、信仰的不同。因此，政治的、行政的擴張總是為先，文化和文明的被殖民則是最終結局。
在俄羅斯國家千年殖民之路的旗號上，永遠打著這樣永不褪色的標誌：「我們都是斯拉夫人」、「我們都是俄國人」、「我們都是為俄羅斯利益而戰的人」；都有著不變的決策原則和行動準則：「自古就是斯拉夫人的土地」、「自古就是俄羅斯人的利益所在」、「這些土地不屬於俄羅斯就是歷史最大的不公正」，俄羅斯「大民族」的先進、優越和文明決定了對其他「小民族」統治、集權和凌駕的必然性。
這種殖民之路是建立在民族的紛爭關係之上的，因此俄羅斯國家發展之途上的民族問題，就是一個始終不斷帶來麻煩、困境、苦難的問題。民族的兼併和分裂、親近和相向，恩怨和情仇，這一切就造成了疆土的紛爭不斷，為疆土的爭奪而進行的戰爭也不斷；被兼併和征服土地上的民族抗爭和民族主義浪潮此起彼伏。
所謂大俄羅斯主義，或者俄國沙文主義，其內涵顯然包括下述幾個主要的方面：在民族的形成上，俄羅斯民族的起源都早於那些被征服的和臣屬的民族，因此俄羅斯民族是孕育了、發展了其他民族的優秀民族，是可以凌駕於、統領於其他小民族的「大民族」；在民族語言上，俄語的形成早於那些臣屬的和被征服的民族的語言，是最偉大的語言，最優美的語言，是所有臣屬和歸順俄羅斯的國家和人民都必須使用的語言；
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。