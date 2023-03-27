《人脈風格》：大多數人變成的不是「朋友」，而是「深入及認真的點頭之交」

文：瑪莉莎・金恩（Marissa King）

何謂朋友？

朋友跟點頭之交有何不同？關係的強弱是這項差異的核心。

你可以把與好友的關係當成是強連結，跟點頭之交的關係則是弱連結。鄧巴同心圓的哪一圈是你投注最多時間與心力的？我們可能像擴張者一樣有許多弱連結，或者有少數強連結，這是召集人的特色。可是，強連結需要投入大量的時間與心力，意味著大多數人無法維持許多深入的關係。

關係的強弱有一部分，但不是全部，取決於你投入的時間多寡。堪薩斯大學的傑佛瑞・霍爾（Jeffrey Hall）發現，由點頭之交到普通朋友需要大約50小時。想要變成「真正」的朋友，還需要再花40小時。若要成為親近的好友可能需要200小時以上。然而，僅是投入更多時間在一段關係未必會把點頭之交變成朋友、支持者或盟友。

想像一個超級龜毛的老闆，你或許跟他相處200個小時以上，但他未必會是你的好友。你認識一個人多久以及你有多常見到他們，並不是關係強度的良好指標。首先發現你比較可能由弱連結找到工作的史丹佛社會學家格蘭諾維特，直覺地認為關係強度可能是在一段關係所投入時間多寡、情緒張力、親密度與互惠的綜合。

詩人瑪雅・安吉羅（Maya Angelou）對於這點說得很好：「點頭之交與朋友有著顯著差異。大多數人不會成為朋友，他們會成為深入及認真的點頭之交。」安吉羅本能地了解到——數十載的研究所證實的——親近與親密是關係強度的基礎。

親密令人不安，因為我們跟某人越是親近，在遭到背叛後便失去越多。然而，我們需要深入關係，即便像是職場這類似乎不可能的場所也一樣。一名銀行員工與她的主管共同渡過主管父親被診斷罹患癌症，她們之間的關係也出現變化：「在她最難過的時候，我哭了，她也哭了。她對我敞開胸懷，我也敞開心胸……你在這裡與人們相處的時間多過與家人相處的時間。所以，你了解他們。」

缺乏親密感是使兩年來你每天見到的同事比較像是點頭之交，而不是朋友的原因——你根本對他們所知不多，你也沒有跟他們吐露多少心事。這也是你的臉書「朋友」算不上是你的朋友的原因。我們在社群媒體呈現的形象以及媒介的淺薄，幾乎不可能將重複的互動轉變為強勁關係。

強連結與弱連結的特色

充滿親密與喜愛的強連結，可提供情感支撐、抵抗憂鬱及增進幸福感。你的強連結亦是陪伴與小確幸的最可能來源。然而，即便是最親近的朋友，我們也鮮少獲得財務支援，只會由我們的家庭獲得。

我們的強連結是我們在危機時刻依賴的人，以及我們在失業或離婚之際傾吐的朋友。他們陪我們渡過化療，到醫院來一起迎接我們的寶寶誕生。

可是，強連結也可能變成束縛。關係的強度源自於互惠：如果我為你做了什麼，你也會為我做什麼。儘管這是關係強度的重要來源，期待你會陪伴某人、願意在無限期的未來幫助他們，可能成為情感與財務上的壓力。若是親近朋友，長久以來的相處往往令人無法拒絕要求協助或支持，即便這些要求太過龐大或太過頻繁，令你迫切地想要拒絕。

難以拒絕我們最親近的朋友，亦可能增強行為，包括負面與正面。如果你想要戒菸，而你的好友抽菸的話，你會發現比較難戒。即使他沒有請你抽菸，當他走出去抽菸，而你獨自坐在長椅上，你會覺得尷尬。喝酒、改變飲食，甚或購物，也是同樣的道理。反過來說，強連結亦可提供增強，讓我們更可能進行及維持正面的行為改變。

雖然普通朋友不太可能在幫助我們做出重大行為改變時扮演關鍵角色，弱連結卻可能給我們下一個重要主意或是事業機會，讓我們的社群啟動一項新行動。

我們跟普通朋友討論人生重要事情的次數令人意外地頻繁。

哈佛社會學教授瑪利歐・史摩爾（Mario Small）進行一項研究，詢問2000位成年人他們經常找誰諮詢重要事情，例如職業生涯、金錢、健康與幸福。45％以上的討論對象均是受訪者視為不重要的人。部分原因是，我們時常尋求有經驗或專業知識的人士的意見，而不是我們感覺親近的人。如果我發現自己有高血壓，我或許會請教已有多年高血壓病史的同事，或者職業是醫師的普通朋友。

我們往往找人尋求建議，「因為他們就在那裡」。舉例來說，在史摩爾教授研究的一個托兒中心，母親們經常向其他父母請教意見，不是因為她們覺得跟他們親近，僅僅是因為他們接送小孩的途中碰到。同樣的，大學生表示，他們覺得寫報告需要幫助，或者室友問題需要建議時，大約五分之一的時候，他們會去找可以找得到的人。

弱連結何時可以創造價值是無可預測的。普通朋友無從確定他們是否具有對你而言重要的資訊，你同樣難以獲悉誰有對你有幫助的資訊。弱連結的隨機性是他們的價值所在，卻也是他們無法刻意動員的原因。

為了明白強、弱連結在我們生活中的不同運作方式，我們不妨來窺視丹的世界。

丹是一名中年保險推銷員，並且熱愛航行，他最近才度過一個里程碑生日。雖然他還算健康，那次的生日以及妻子催促之下，他想要去上健身房。剛上健身房的頭幾天很辛苦。原來他身材失控的程度超過自己想像，而且健身消耗體力意味著他必須依賴妻子分擔多一些家務事。

幸好，她很樂意協助，因為她希望丹多多運動，而且有時候丹快把她搞瘋了，所以可以讓他離開家裡算是一項福利。在辦公室，丹的死黨提姆是個健身狂，所以他有個健身同好願意支持他的努力。即使有些日子他一想到下班後要去舉重就很害怕，但他不願背棄提姆。因此，他持續去上健身房。