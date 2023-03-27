《人脈風格》：大多數人變成的不是「朋友」，而是「深入及認真的點頭之交」
我們想讓你知道的是
缺乏親密感是使兩年來你每天見到的同事比較像是點頭之交，而不是朋友的原因——你根本對他們所知不多，你也沒有跟他們吐露多少心事。這也是你的臉書「朋友」算不上是你的朋友的原因。我們在社群媒體呈現的形象以及媒介的淺薄，幾乎不可能將重複的互動轉變為強勁關係。
文：瑪莉莎・金恩（Marissa King）
何謂朋友？
朋友跟點頭之交有何不同？關係的強弱是這項差異的核心。
你可以把與好友的關係當成是強連結，跟點頭之交的關係則是弱連結。鄧巴同心圓的哪一圈是你投注最多時間與心力的？我們可能像擴張者一樣有許多弱連結，或者有少數強連結，這是召集人的特色。可是，強連結需要投入大量的時間與心力，意味著大多數人無法維持許多深入的關係。
關係的強弱有一部分，但不是全部，取決於你投入的時間多寡。堪薩斯大學的傑佛瑞・霍爾（Jeffrey Hall）發現，由點頭之交到普通朋友需要大約50小時。想要變成「真正」的朋友，還需要再花40小時。若要成為親近的好友可能需要200小時以上。然而，僅是投入更多時間在一段關係未必會把點頭之交變成朋友、支持者或盟友。
想像一個超級龜毛的老闆，你或許跟他相處200個小時以上，但他未必會是你的好友。你認識一個人多久以及你有多常見到他們，並不是關係強度的良好指標。首先發現你比較可能由弱連結找到工作的史丹佛社會學家格蘭諾維特，直覺地認為關係強度可能是在一段關係所投入時間多寡、情緒張力、親密度與互惠的綜合。
詩人瑪雅・安吉羅（Maya Angelou）對於這點說得很好：「點頭之交與朋友有著顯著差異。大多數人不會成為朋友，他們會成為深入及認真的點頭之交。」安吉羅本能地了解到——數十載的研究所證實的——親近與親密是關係強度的基礎。
親密令人不安，因為我們跟某人越是親近，在遭到背叛後便失去越多。然而，我們需要深入關係，即便像是職場這類似乎不可能的場所也一樣。一名銀行員工與她的主管共同渡過主管父親被診斷罹患癌症，她們之間的關係也出現變化：「在她最難過的時候，我哭了，她也哭了。她對我敞開胸懷，我也敞開心胸……你在這裡與人們相處的時間多過與家人相處的時間。所以，你了解他們。」
缺乏親密感是使兩年來你每天見到的同事比較像是點頭之交，而不是朋友的原因——你根本對他們所知不多，你也沒有跟他們吐露多少心事。這也是你的臉書「朋友」算不上是你的朋友的原因。我們在社群媒體呈現的形象以及媒介的淺薄，幾乎不可能將重複的互動轉變為強勁關係。
強連結與弱連結的特色
充滿親密與喜愛的強連結，可提供情感支撐、抵抗憂鬱及增進幸福感。你的強連結亦是陪伴與小確幸的最可能來源。然而，即便是最親近的朋友，我們也鮮少獲得財務支援，只會由我們的家庭獲得。
我們的強連結是我們在危機時刻依賴的人，以及我們在失業或離婚之際傾吐的朋友。他們陪我們渡過化療，到醫院來一起迎接我們的寶寶誕生。
可是，強連結也可能變成束縛。關係的強度源自於互惠：如果我為你做了什麼，你也會為我做什麼。儘管這是關係強度的重要來源，期待你會陪伴某人、願意在無限期的未來幫助他們，可能成為情感與財務上的壓力。若是親近朋友，長久以來的相處往往令人無法拒絕要求協助或支持，即便這些要求太過龐大或太過頻繁，令你迫切地想要拒絕。
難以拒絕我們最親近的朋友，亦可能增強行為，包括負面與正面。如果你想要戒菸，而你的好友抽菸的話，你會發現比較難戒。即使他沒有請你抽菸，當他走出去抽菸，而你獨自坐在長椅上，你會覺得尷尬。喝酒、改變飲食，甚或購物，也是同樣的道理。反過來說，強連結亦可提供增強，讓我們更可能進行及維持正面的行為改變。
雖然普通朋友不太可能在幫助我們做出重大行為改變時扮演關鍵角色，弱連結卻可能給我們下一個重要主意或是事業機會，讓我們的社群啟動一項新行動。
我們跟普通朋友討論人生重要事情的次數令人意外地頻繁。
哈佛社會學教授瑪利歐・史摩爾（Mario Small）進行一項研究，詢問2000位成年人他們經常找誰諮詢重要事情，例如職業生涯、金錢、健康與幸福。45％以上的討論對象均是受訪者視為不重要的人。部分原因是，我們時常尋求有經驗或專業知識的人士的意見，而不是我們感覺親近的人。如果我發現自己有高血壓，我或許會請教已有多年高血壓病史的同事，或者職業是醫師的普通朋友。
我們往往找人尋求建議，「因為他們就在那裡」。舉例來說，在史摩爾教授研究的一個托兒中心，母親們經常向其他父母請教意見，不是因為她們覺得跟他們親近，僅僅是因為他們接送小孩的途中碰到。同樣的，大學生表示，他們覺得寫報告需要幫助，或者室友問題需要建議時，大約五分之一的時候，他們會去找可以找得到的人。
弱連結何時可以創造價值是無可預測的。普通朋友無從確定他們是否具有對你而言重要的資訊，你同樣難以獲悉誰有對你有幫助的資訊。弱連結的隨機性是他們的價值所在，卻也是他們無法刻意動員的原因。
為了明白強、弱連結在我們生活中的不同運作方式，我們不妨來窺視丹的世界。
丹是一名中年保險推銷員，並且熱愛航行，他最近才度過一個里程碑生日。雖然他還算健康，那次的生日以及妻子催促之下，他想要去上健身房。剛上健身房的頭幾天很辛苦。原來他身材失控的程度超過自己想像，而且健身消耗體力意味著他必須依賴妻子分擔多一些家務事。
幸好，她很樂意協助，因為她希望丹多多運動，而且有時候丹快把她搞瘋了，所以可以讓他離開家裡算是一項福利。在辦公室，丹的死黨提姆是個健身狂，所以他有個健身同好願意支持他的努力。即使有些日子他一想到下班後要去舉重就很害怕，但他不願背棄提姆。因此，他持續去上健身房。
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。