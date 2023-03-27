《人脈風格》：一句惡意評論，便足以毀掉整個工作團隊的心理安全感
我們想讓你知道的是
你提出一個新主意，有人回「老實說，那根本不管用。」你可能會在開完會後很久一直想著這件事，在腦海中重演這段對話，說著你希望當時有說的話，或者想著其中一名團隊成員真是個混蛋。下次你或許會再三猶豫要不要提出建議，其他團隊成員也會這樣。團隊的心理安全感已遭受重創。
文：瑪莉莎・金恩（Marissa King）
工作上的混蛋
一句惡意評論便足以毀掉心理安全感。想像你和5個人密切工作了2個月。你的團隊設立了慣例與原則，以確定大家覺得自己的意見被傾聽與尊重。同事們彼此傾聽，提出真心好奇的問題；大家十分清楚什麼值得責怪，什麼不是。
一個星期一，你們開會討論如何改善流程。你提出一個新主意。有人回說：「老實說，那根本不管用。」或者有人說：「我們早已試過了。」甚或只是被白了一眼。如果你和大多數人一樣，在開完會之後很久，你都會一直想著這件事。你或許在腦海中重演這段對話，說著你希望當時你有那麼說的話，或者想著其中一名團隊成員真是個混蛋。下次你或許會再三猶豫要不要提出建議，其他團隊成員也會這樣。團隊的心理安全感已遭受重創。
說話無禮這種看似無害的事，可能造成性命交關的後果。在4家醫院的24支新生兒加護病房團隊，距離艾德蒙森研究心理安全感的場所數千英里之外，一組研究人員觀察惡劣成員的潛在後果。
在隨機指派醫師與護理師組成團隊之後，他們被告知一名美國專家將觀察他們。在一長串談話之中，這名「專家」夾雜了幾句無禮的話，包括提及他在自己的部門所觀察的團隊「撐不過一星期」。在對照組，他沒有說任何失禮的話。在聽過「專家」的話以後，他們被指派一個早產數月、腸道急速衰竭的新生兒病例。
聽到無禮言論的團隊比較不會分享資訊與尋求協助。結果，他們更無法準確診斷嬰兒的情況。他們也更不會提出正確的實驗室測試，好好進行搶救，以及給出正確的治療。總而言之，診斷的差異有半數以上原因被歸咎到粗魯發言，有效治療的差異則占了43％。作為比較，長期睡眠不足只占臨床表現差異的四分之一原因。
你寧可找一支已經30小時都沒有睡覺的照護團隊，也不要一支剛跟混蛋講過話的團隊。不只是護理師而已。粗魯無禮在大多數組織都像是疫病一樣。喬治城大學教授克莉絲汀・波拉斯（Christine Porath）的研究發現，98％的勞工均表示曾在工作上遭遇粗魯對待。近半數員工每週都成為無禮行為的對象。我們的同事是我們一些最困難的連結。
幾乎每個經歷過無禮的人都做出某種負面的回應。許多人進行報復。曾被無禮對待的員工，近95％表示他們跟那個壞蛋算帳，另有88％表示他們報復了雇主。這往往會惡化到失控，剛開始是粗魯的小動作到最後變成蓄意挑釁。
另一個共同的反應是辭職。如同一名經理人所說：「我傷心、生氣，又有點嚇到了。起先我想要報復，可是風險太大了。我試圖用鎮靜、邏輯的方法回應，反而讓他更加惱怒。他又爆發時，我明白他已越過一道線——事情永遠不會再一樣了。我又待了兩年，但再也不努力工作。我已不那麼在意了。」
波拉斯與克莉絲汀・皮爾森（Christine Pearson）在合撰的論文〈無禮的代價〉（The Price of Incivility）表示，辦公室無禮的受害者出現大幅的行為變化：48％不再努力工作，47％減少工作時間，38％故意做出劣質工作，80％把寶貴時間用於憂慮該起事件，78％對組織不再投入，66％工作績效下降，12％最終辭職。
即便員工沒有因為無聊而刻意降低效率，激烈的蠻橫遭遇可能損及績效。舉例而言，憤怒減弱認知功能，消耗心理資源。在一項實驗，波拉斯和同事艾米爾・艾瑞茲（Amir Erez）找來受試者，並請一位演員扮演姍姍來遲的受試者。實驗人員告知那名演員，因為他遲到了，請他離開。
等他出場後，實驗人員對著其他受試者說：「你們這些大學生是怎麼搞的？你們總是遲到；太不專業了。我在其他大學做過這類研究，我可以告訴你們，這裡的學生作為受試者實在太不夠格了。」波拉斯與艾瑞茲接著請受試者設想一塊磚頭的用途——有些奇特，但這是評估創意的常用方式。受到粗魯對待的受試者提出的創意少了25％，而且更沒有創造力。心理安全感具感染力，負面性也是。憤怒、焦慮、孤獨和恐懼都具感染力。它們經由網絡而傳播。
「無禮是會蔓延的病毒，」波拉斯寫道，「讓受到牽連的每個人日子更難過。無禮可能由一間辦公室發端，在不知不覺中，便竄到大廳及往上3層樓，還有休息室，感染到可能需要聯絡客戶與顧客的人。置之不理的話，無禮可能拖垮整個組織。人們變得不仁慈，沒耐心，沒精力，失去樂趣。那些遭到不文明對待的人也更沒有貢獻。」
為了解這種傳染是如何蔓延開來，威爾・費爾普斯（Will Felps）成立一些4人小組，包含3名大學生和一個名叫尼克的演員，他將扮演「混蛋，懶鬼或者憂鬱悲觀者」。這些小組要進行一些很基本的商業決策，表現最好的可以獲得100美元。
在其中一些小組，尼克會有各種叫罵，例如「你是在開我的玩笑嗎？」或「你真的有上過商業課程嗎？」在別的小組，他會扮演懶鬼，腳蹺在桌上，吃零食，跟朋友傳簡訊。扮演憂鬱者時，他時常把頭垂得低低的，想念著他快要死掉的貓咪。
儘管小組各有能量，每當有尼克在其中做怪時，他們就表現得很糟。無論其他小組成員有多麼聰明、能幹或有魅力，都沒有差別。一次又一次的實驗證明，有混蛋、懶鬼或悲觀者在其中的小組，績效都低了30％至40％。
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。