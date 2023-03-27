2023/03/27,
歷史

《假如她們是男人》：李隆基君臣等人所打造的上官婉兒形象，依舊在擴大影響之中

《假如她們是男人》：李隆基君臣等人所打造的上官婉兒形象，依舊在擴大影響之中
武則天真容石刻像。Photo Credit: wanghongliu CC by SA 3.0

我們想讓你知道的是

這一頁歷史，約莫從六五五年武則天成為皇后開始，直到七三七年她的孫媳王皇后想當武則天第二的圖謀被唐玄宗撲滅為止，共計八十二年。這是一門三代女性自強不息、文化突圍失敗的故事。

文：盧建榮

第六章 誰在製作上官婉兒

一、上官婉兒形象的打造

先說上官形象打造工作。迄今為止，我們只看到張說為上官文集製作事寫一〈序〉文，以及崔日用和張說為上官神道碑事，各自寫有碑文和銘文。北宋《文苑英華》收有張說所寫文集〈序〉文和神道碑銘文。崔日用碑文未見收，且日後也亡佚無踪。所以，張說所作的序文和銘文，就成了今天探討上官形象打造的重大依據。

筆者先檢視〈唐昭容上官文集．序〉一文（按：以下簡稱〈文集序〉）。此文在拙作另文，有過討論。

當時筆者旨在指出，李隆基是殺人者，事後又為死者平反，不免偽善造作。其次，筆者又指出，對於李隆基倒韋行動中順勢殺死上官婉兒此舉，文中不著一字，只及婉兒幼年家破人亡之餘，反倒蔚為國用，這對國、對自己皆有好處。我說，這是大國手張說口角春風一番，將李隆基尷尬的悖論困境，輕鬆予以化解。第三，張說文中有表揚太平公主字句。我說這是要化解李隆基和太平公主之間的矛盾。以上，我是依法律文化史的角度，去解析此序文本。我當時根據《新唐書》記載，說此文本完成於開元初年（713）。

李隆基在七一二年陰曆八月，即位稱帝，李旦退居太上皇。這不失為此序出現的適當時日嗎？請留意此時，李隆基親信之一的張說，原任尚書左丞，被太平公主排擯至洛陽當分司官，另一親信劉幽求，以右僕射知政事因案繫獄，被判流封州。張劉皆為李隆基文學侍從臣僚，李隆基處此情況，等於同時頓失兩大臂膀。在此情況下，張說作序的時機點似乎不存在。筆者再往前追索。七一一年十月甲辰日，張說從中書侍郎知政事，被排出政事堂，任尚書左丞。此距張說從七一一年正月己未拜相，約莫十個月光景。

李隆基早在七一○年六月政變成功，便被立為太子，直到七一一年十月戊子，皇帝授予處分政事之大權。七一一年七月癸巳，上官昭容獲追復，以及加諡：「惠文」之號。我以為，七一一年正月至十月，張說出京前赴東都任所之前，是李隆基和張說擘畫上官文集製作（按：請注意，在此稱「出版」是欠通的，詳見下文）之最佳時機點。此其一。第二，此時李隆基和太平公主處於鬥而不破之局中，序文中恭維太平，是政治動作可知，但更重要地，同時也透顯此時兩人關係尚未撕破臉。

以上關於《文集》若言最佳出版時機點的考慮，那是用九世紀起雕版印刷史思維，在立論。事實上，八世紀一○年代，中國尚未有雕版印刷，猶停留在手抄製書的階段。收集上官遺作的工作從七一○至七一三年有可能一直在進行，此期間還包括雇傭抄手從事製書工作，這種手抄本書籍製作也很可能不時重啟。假使七一三年是複製手抄本《文集》的最後年限，那麼，《新唐書》作者（活在泥活字印刷時代）斷《文集》推出時間為七一三年，也不能說毫無可能。

抄本製書可隨起隨停。雕版印書可就受限木版承負損耗而定，抑且複製幾份有定數。張說〈序〉文並未標明時間，可能要與手抄製書有跨年製作這一特性，不無關聯。倘若考慮抄本可跨年繼續複製的工作特性，我想，大多數史家就不會硬說《新唐書》斷為七一三年是記載錯誤。

還有，該文本未言部分有其潛台辭，不可不察。首先，文本作者張說以現職宰相身份發言，他的政治高度是夠的。以其文中推尊上官為一代文宗，且領導內廷製誥的學士集團，就此而言，文本作者是在對這群詞章之士（按：即未來有望躋身李隆基文學侍從團隊）喊話說，朝廷對文學的重視，不會因上官之死而改弦更張。

其次，文本作者以身為李隆基——七一○年政變事變後的政壇霸主——的親信，他的主子因殺上官而陷入今天有難言之苦的困境，這是善體君心的張說義不容辭、非出馬不可的所在。這也是文中事關不交代上官死於誰手的難處所在。

第三，上官誠為前兩朝（武則天和唐中宗）掌誥製勅的大國手，但卻是為皇家婦女參政時期的性別政治所服務。李隆基志在終結這種以女主當國為導向的性別政治，上官氏所為自不為所容，非殺不可。但在太平公主生前，這是不可言宣的理由。李隆基是肯認上官的文學才能表現在綸誥製作方面的貢獻，但對她服侍女主、壯大女性當家作主的政治，卻不能容忍。這也是文本中第二處難宣之於口的政治宣示。

這樣不言而宣、不辯自明的姿態，當然是顧忌太平公主在當時政治上有極大影響力這一點。文本作者的張說，夾在政壇兩大強人——李隆基和太平公主——之間，覓縫插針發言，又巧於避開一些政治紅線。這真是艱鉅的政治任務。李隆基於張說為親，太平於張說為疏，張說就在這親疏之間巧為發言，張說這一手政治表演，相信政壇兩大強人應會滿意才對。

張說表面上恭維太平，但骨子裡玩的是維護其主子——李隆基——政治利益，同時，他也暗示了其主子的兩大政治文化工程：其一，文學政治仍是未來治國方針，其二，女性參政必須喊停。上官婉兒一人兼具的，既是實踐文學政治的成功人士，又是女性參政下的文官頭領。上官身兼這文化政治上的兩項符碼，這對李隆基而言，非將這兩符碼加以離間不可，且只取前者，而棄後者。

所以，上官婉兒一身擁有兩個靈魂：一者是文學天賦是大唐新政治需要的決策官非有不可的裝備，二者是以性別平等為基點、使天下女性可參政的成功典範。這一身二魂的上官政治遺產，對於太平公主和李隆基，在繼承這遺產上，有所扞格。對太平而言，她完全接受一身二魂的上官婉兒所代表的政治路線。但對李隆基而言，卻只能擇一而適。抑且他只能揀選有文學天賦的才具官僚，容其進入決策圈，以協助國務的推行這一點。


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