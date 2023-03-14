TNL+ 2023/03/14,
影劇

【影評】《塔爾》：觀看凱特布蘭琪的「陽剛氣質」的方式，決定台上的人是誰

【影評】《塔爾》：觀看凱特布蘭琪的「陽剛氣質」的方式，決定台上的人是誰
Photo Credit: 環球影業

我們想讓你知道的是

《塔爾》有意識地以「男人婆」（tomboy）形象包裝角色，作為某種前台「保護」。對一派女性主義者來說，他們拒斥該概念擁抱的陽剛氣質；而對另一群人來說，這個中性的概念正是模糊性別疆界的靈動存在。

文：翁皓怡

被歸類為「音樂劇情片」的《塔爾》，以音畫分離方式開場。先是段手機直播打字畫面，拍攝帶著眼罩休息，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）飾演的主角塔爾，接著畫面消失，蟲鳴鳥叫，我們聽見塔爾指導歌者的對話聲，民族音樂〈Shipibo Conibo Icaro〉緩緩被吟唱，空間感似在曠野森林中。

此時，我們期待畫面亮起看見表演場景，銀幕卻跑起了片尾名單（end credits），音樂聲持續，不疾不徐，直到名單結束。我們始終未見歌者，未見想像的叢林畫面，未見真正的表演場域。

電影進入「正片」後，場景才來到演講廳後台，塔爾準備出場。主持人從塔爾的學歷、獲獎紀錄、將出版的自傳書籍，到其樂壇地位一一介紹起，藉此堆疊出這位指揮「大師」（Maestro）的身份。

導演陶德菲爾德（Todd Field）巧妙地在開場幾個場景、音畫的轉換中帶出了電影的重要母題，以及其欲拋予觀眾思考的問題。《塔爾》是一部難以一言以敝或以單一主題概論之的電影，它充滿模糊、不確定性。

然而，正是在這樣的模糊中，陶德菲爾德的敘事和角色有了諸多翻轉與顛覆的可能，電影不急著站定立場的模稜，將對人物或特定事件的解讀、感受，與判斷的權利還予觀眾。關於上述開場的設定，我們就會問——何以拿掉音樂表演的畫面？何以先行出現片尾名單？處在後台被介紹出場的「莉迪亞・塔爾」（Lydia Tár）究竟是誰？

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Photo Credit: 環球影業
《塔爾》劇照

《塔爾》透過模糊前台（front stage）與後台（back stage）的界線，來建構「塔爾」的身份。如同前述開場片段提前跑了結尾名單，以及以塔爾被偷拍畫面、指導歌者的畫外音，以及「準備上台」的畫面作為角色最初形象，關於這個國際知名的指揮大師，我們先看見的不是其風雲瀟灑的指揮英姿，反而是她所有「台下」的樣子。

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