傳首座歐洲廠落腳德國德勒斯登、2025年開始生產，為何台積電遲遲不願鬆口承認？
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外傳全球晶片代工龍頭台積電（TSMC）將在德國半導體重鎮德勒斯登設廠，預計2025年開始生產。台積電表示，不回應市場傳聞。
在美中對抗下，半導體產業政治風險成為最大考量，而產業轉向的「區域製造」成為趨勢。《工商時報》報導指出，全球晶片代工龍頭台積電（TSMC）傳出要在歐洲最大的半導體聚落，德國德勒斯登（Dresden）設立晶圓廠。台積電維持一慣說法強調，歐洲設廠的可能性，目前尚在評估中。
傳出歐洲德勒斯登設廠，台積電不回應
近年受到美中對抗下地緣政治影響，台積電已經先後前往美日設置先進、成熟晶圓廠，然而在「歐洲」的進展始終不明朗。根據《工商時報》引述供應鏈消息指出，台積電將在德國半導體重鎮德勒斯登設廠，預計2025年開始生產。
《工商時報》報導指出，德勒斯登是歐洲最大的半導體聚落，包含英飛凌、博世（Bosch）、格羅方德（GlobalFoundries）、X-Fab、恩智浦（NXP）等均有設立晶圓廠，當地車用半導體供應鏈完整，還有應用材料、艾司摩爾（ASML）、世創（Siltronic）等上廠商支援，就業人數達5萬人。
《經濟日報》取得台積電說法指出，在歐洲市場正在與客戶和夥伴接洽，並根據客戶需求和政府的支持水準，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。
過去《路透社》曾報導指出，台積電於2021年也傳出要在歐洲設廠，當時劉德音說，在歐洲我們的客戶相對較少，但我們仍在評估，尚未有任何具體的計劃。
此外，半導體製造的業內人士Jason解釋，歐洲市場特殊，除了和美國一樣，因產業鏈不如台灣完整，致使生產成本較高以外，歐洲和美國有根本上的不同，讓台積電遲遲無法下定決心在歐洲設廠。
他說，歐洲有半導體三巨頭，包括意法半導體（STMicroelectronics）、英飛凌（Infineon Infineon）和恩智浦（NXP），這些半導體業者在歐洲深耕已久，有主要配合的業者，其主攻成熟製程，也就是車用電子等產品，這對於台積電而言，並不利於競爭，再加上車用電子本身毛利較低，也成為一大問題。
台積電的「美日區域製造」率先成形
撇除歐洲晶圓廠的消息以外。台積電於2022年12月6日宣布，在美國亞利桑那州（Arizona）晶圓廠開始興建第2期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術。
台積電強調，該廠目前興建中的第一期工程預計於2024年開始生產4奈米（N4）製程技術，兩期工程總投資金額約為400億美元，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。
台積電預計，台積公司亞利桑那州晶圓廠兩期工程預計將額外創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受雇於台積公司的工作。兩期工程完工後將合計年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元。
台積電董事長劉德音說：「台積公司亞利桑那州晶圓廠目標完工後成為美國最環保的半導體製造廠，應用最先進的半導體製程技術生產，實現未來幾年的下一代高效能及低功耗運算產品。」
日本方面，台積電和索尼半導體（ SSS）位於日本熊本的JASM晶圓廠計畫已於2022年開始興建，2024年底前開始生產。台積電強調，為滿足市場需求，除了先前宣布的22/28奈米製程，進一步提升其製造能力，提供12/16奈米鰭式場效製程，並將月產能提高至5萬5千片12吋晶圓。
此外，再引資日本汽車零件大廠電裝株式會社（DENSO）3.5億美元，屆時將持有JASM超過10%的股權。魏哲家強調，電裝株式會社投資JASM，以在未來的運輸科技領域共同實現新的創新。台積電不僅藉由JASM支持市場對特殊製程技術持續增加的需求。
新聞來源
- 台積首座歐洲廠落腳德勒斯登（工商時報）
- 德國設廠看上德勒斯登？台積電回應了（經濟日報）
- Taiwan's TSMC says no plans for now to build factories in Europe（路透社）
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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